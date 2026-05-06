Obavijesti

Lifestyle

Komentari 0
SLABIJI SMO OD PROSJEKA EU

Održivost u ruralnom turizmu: Žene su vlasnice 30% OPG-ova

Piše Marijana Matković,
Čitanje članka: 2 min
Održivost u ruralnom turizmu: Žene su vlasnice 30% OPG-ova
4
Foto: Pixsell/Privatni album

Jedinstveni cilj lokalne uprave, turističke zajednice i OPG-ova put je prema proizvodu, a već je puno učinjeno na promociji destinacija dobrom sinergijom lokalne samouprave i turističke zajednice s lokalnom zajednicom

Admiral

Oko 30 posto vlasnika ili nositelja OPG-ova u Hrvatskoj su žene, što je nešto slabije od prosjeka EU, pa imamo prostora za promjene, no oko 50.000 OPG-ova u vlasništvu žena ipak je brojka koja pokazuje da mjere koje se ulažu u snaženje žena na selu daju rezultate. Ženu sa sela volimo isticati kao snažnu, jaku, ženu koja puno i kreativno radi, bavi se poljoprivrednom proizvodnjom, ali je uz to još i poduzetnica te uspješno svladava sve prepreke na putu gradnje obiteljskog posla, ističe Dijana Katica, predsjednica Hrvatske udruge za turizam i ruralni razvoj "Klub članova selo".

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa...

Slatina: Dragan Zvonar, vlasnik OPG-a koji je tri puta pao u komu 01:50
Slatina: Dragan Zvonar, vlasnik OPG-a koji je tri puta pao u komu | Video: 24sata/Damir Špehar/PIXSELL

Ističe kako su "ženska" poljoprivredna gospodarstva često vrlo prepoznata u turističkoj ponudi Hrvatske.

U FOKUSU INOVACIJE Rab postaje centar ruralnog turizma: Stižu stotine stručnjaka
Rab postaje centar ruralnog turizma: Stižu stotine stručnjaka

- Nakon početnog stresa, koji je bio veliki, turisti su, s jedne strane, počeli prepoznavati Hrvatsku kao destinaciju, dok su se mnogi domaći ljudi našli kod kuće i počeli razmišljati što raditi da prebrode to razdoblje. Tako su počeli raditi na svojim imanjima, kreirali su neki poljoprivredni, kozmetički proizvod, neku vrstu suvenira, i počeli to pripremati za tržište. Tako smo lani, u sklopu naše nagrade Suncokret ruralnog turizma, imali čak 269 natjecatelja za nagradu, pri čemu ste doista za sve njih mogli reći da zaslužuju Suncokret. Dodjeljujemo je u 17 kategorija, koje smo lani proširili nagradom za destinaciju godine, i zanimljivo je da je konkurencija uvijek velika - ističe sugovornica.

Foto: Duško Jaramaz/Pixsell


Dijana Katica

Poseban se pomak, dodaje, vidi kad je riječ o promociji destinacija, gdje je važna dobra sinergija lokalne samouprave i turističke zajednice s lokalnom zajednicom.

POČELA BERBA NA NERETVI 'Carici proljeća' cijene idu i do sedam eura: 'Sočna je i mirisna, ma što vam više onda treba!'
'Carici proljeća' cijene idu i do sedam eura: 'Sočna je i mirisna, ma što vam više onda treba!'

- Sve je više primjera umrežavanja lokalnih poduzetnika među sobom. Pada mi na pamet primjer Agroturizma Konavle, koji je iznimno dobro umrežena zajednica i kad kreiraju manifestaciju uvijek iznjedre dobru priču, a uz to se i dobro zabavljaju na svojim susretima. Jer i to je važno ako želite destinaciju u kojoj se svi dobro osjećaju - ističe Dijana Katica.

Foto: WWW.AGROTURZAM-KONAVLE.HR

Međimurje je, pak, primjer kako se kreira dodana priča. Oni su priču o međimurskom Plavom leptiru - rijetkoj prirodnoj vrsti pretvorili u lokalni brend koji koriste u promociji kraja, u čemu sudjeluje cijela lokalna zajednica. Primjera takvog povezivanja ima puno, primjerice Ivica i Marica u Baranji, koji za svoj OPG redovito kupuju proizvode drugih OPG-ova u blizini, te drugi, kaže Dijana Katica, čija udruga "Klub članova selo" od. 6. do 9. svibnja u gradu Rabu organizira Međunarodni kongres o ruralnom turizmu, koji je okupio 300 sudionika iz 30 država.

Foto: Kristina Štedul Fabac/PIXSELL

- I ovaj put smo uspjeli povezati znanstvenike i stručnjake, jer ruralni turizam nije ozbiljan interdisciplinarni proizvod - ističe sugovornica. Na ovom kongresu razgovara se o održivoj gradnji te o tome kako nove objekte u turizmu uklopiti u prostor i tradiciju. 

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
10 stvari koje svaki znak mrzi: Ribe spore vozače, Rak kritiku
JE LI I KOD VAS TAKO?

10 stvari koje svaki znak mrzi: Ribe spore vozače, Rak kritiku

Ovan mrzi one koji su previše aktivni na društvenim mrežama, Bik ne voli hvalisavce, Djevica mrzi neuredne pojedince, Vage ne podnose ovisnike, Jarac ne voli poeziju
Najviše nas ubija rak pluća: Evo koji su simptomi na početku, a koji kada se rak proširi po tijelu
RANA PREVENCIJA JE NUŽNA

Najviše nas ubija rak pluća: Evo koji su simptomi na početku, a koji kada se rak proširi po tijelu

Rak pluća vodeći je uzrok smrti i kod muškaraca i žena u Hrvatskoj, objavio je Hrvatski zavod za javno zdravstvo. Simptomi raka pluća razlikuju se među ljudima, a neki ih u početku ne primijete. Često nalikuju običnoj bolesti, poput bronhitisa, što može odgoditi dijagnozu. Važno je pratiti promjene u tijelu i posavjetovati se s liječnikom
Kako se ponašaju uoči prekida: Rak više ne može ni jesti, Lav se i dalje trudi, Djevica se razboli
KRAJ LJUBAVI

Kako se ponašaju uoči prekida: Rak više ne može ni jesti, Lav se i dalje trudi, Djevica se razboli

Vatreni Strijelci imat će hrabrosti otvoreno sve reći, a Vage, Blizanci i Lavovi će čekati da sami shvatite. Najteže će se suočiti s prekidom Ribe, Bikovi i Lavovi

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026