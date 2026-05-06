Održivost u ruralnom turizmu: Žene su vlasnice 30% OPG-ova

Oko 30 posto vlasnika ili nositelja OPG-ova u Hrvatskoj su žene, što je nešto slabije od prosjeka EU, pa imamo prostora za promjene, no oko 50.000 OPG-ova u vlasništvu žena ipak je brojka koja pokazuje da mjere koje se ulažu u snaženje žena na selu daju rezultate. Ženu sa sela volimo isticati kao snažnu, jaku, ženu koja puno i kreativno radi, bavi se poljoprivrednom proizvodnjom, ali je uz to još i poduzetnica te uspješno svladava sve prepreke na putu gradnje obiteljskog posla, ističe Dijana Katica, predsjednica Hrvatske udruge za turizam i ruralni razvoj "Klub članova selo".

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa... 01:50 Slatina: Dragan Zvonar, vlasnik OPG-a koji je tri puta pao u komu | Video: 24sata/Damir Špehar/PIXSELL

Ističe kako su "ženska" poljoprivredna gospodarstva često vrlo prepoznata u turističkoj ponudi Hrvatske.

- Nakon početnog stresa, koji je bio veliki, turisti su, s jedne strane, počeli prepoznavati Hrvatsku kao destinaciju, dok su se mnogi domaći ljudi našli kod kuće i počeli razmišljati što raditi da prebrode to razdoblje. Tako su počeli raditi na svojim imanjima, kreirali su neki poljoprivredni, kozmetički proizvod, neku vrstu suvenira, i počeli to pripremati za tržište. Tako smo lani, u sklopu naše nagrade Suncokret ruralnog turizma, imali čak 269 natjecatelja za nagradu, pri čemu ste doista za sve njih mogli reći da zaslužuju Suncokret. Dodjeljujemo je u 17 kategorija, koje smo lani proširili nagradom za destinaciju godine, i zanimljivo je da je konkurencija uvijek velika - ističe sugovornica.

Foto: Duško Jaramaz/Pixsell



Dijana Katica

Poseban se pomak, dodaje, vidi kad je riječ o promociji destinacija, gdje je važna dobra sinergija lokalne samouprave i turističke zajednice s lokalnom zajednicom.

- Sve je više primjera umrežavanja lokalnih poduzetnika među sobom. Pada mi na pamet primjer Agroturizma Konavle, koji je iznimno dobro umrežena zajednica i kad kreiraju manifestaciju uvijek iznjedre dobru priču, a uz to se i dobro zabavljaju na svojim susretima. Jer i to je važno ako želite destinaciju u kojoj se svi dobro osjećaju - ističe Dijana Katica.

Foto: WWW.AGROTURZAM-KONAVLE.HR

Međimurje je, pak, primjer kako se kreira dodana priča. Oni su priču o međimurskom Plavom leptiru - rijetkoj prirodnoj vrsti pretvorili u lokalni brend koji koriste u promociji kraja, u čemu sudjeluje cijela lokalna zajednica. Primjera takvog povezivanja ima puno, primjerice Ivica i Marica u Baranji, koji za svoj OPG redovito kupuju proizvode drugih OPG-ova u blizini, te drugi, kaže Dijana Katica, čija udruga "Klub članova selo" od. 6. do 9. svibnja u gradu Rabu organizira Međunarodni kongres o ruralnom turizmu, koji je okupio 300 sudionika iz 30 država.

Foto: Kristina Štedul Fabac/PIXSELL

- I ovaj put smo uspjeli povezati znanstvenike i stručnjake, jer ruralni turizam nije ozbiljan interdisciplinarni proizvod - ističe sugovornica. Na ovom kongresu razgovara se o održivoj gradnji te o tome kako nove objekte u turizmu uklopiti u prostor i tradiciju.