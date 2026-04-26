U dolini Neretve beru se prve jagode. Proizvođači kažu da im je kvaliteta izvrsna i da će kupci biti presretni
POČELA BERBA NA NERETVI PLUS+
'Carici proljeća' cijene idu i do sedam eura: 'Sočna je i mirisna, ma što vam više onda treba!'
Čitanje članka: 3 min
Ovih je dana u dolini Neretve započela berba prvog ovosezonskog voća, neretvanske jagode koju, uz vrgoračku, kupci na hrvatskim tržnicama mogu kupiti po cijeni od šest do sedam eura po kilogramu. Za košaricu u koju stane šezdesetak dekagrama ovog nadaleko poznatog voća kupac će izdvojiti oko tri eura i pedeset centi.
Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+