Rab postaje centar ruralnog turizma: Stižu stotine stručnjaka

Rab postaje centar ruralnog turizma: Stižu stotine stručnjaka
Veliki međunarodni kongres okuplja oko 400 sudionika, raspravlja se o budućnosti ruralnog turizma, inovacijama i održivosti

Rab će početkom svibnja biti u središtu važnih razgovora o turizmu. Od srijede, 6. do subote, 9. svibnja 2026., na otoku se održava 7. Međunarodni kongres o ruralnom turizmu, koji se ove godine spaja s 9. Europskim kongresom na istu temu. Organizator je Hrvatska udruga za turizam i ruralni razvoj 'Klub članova Selo'. Riječ je o jednom od ključnih skupova u ovom sektoru, a očekuje se dolazak oko 400 sudionika iz Hrvatske i ostatka Europe. Na jednom mjestu naći će se znanstvenici, stručnjaci, ali i predstavnici javnog i privatnog sektora.

Stručnjaci raspravljaju o održivosti i budućnosti obnovljivih izvora energije

Uz struku, na Rab stiže i politički vrh. Najavljen je dolazak ministra turizma Tončija Glavine, ministra poljoprivrede Davida Vlajčića te zastupnice u Europskom parlamentu Sunčane Glavak. Dolaze i predstavnici turističkih zajednica te međunarodnih udruženja, što dodatno naglašava važnost ovog događaja.

Jedan od istaknutijih trenutaka bit će dodjela nagrade za najboljeg mladog poljoprivrednika. Riječ je o priznanju koje sve više dobiva na težini jer ističe mlade koji ostaju na selu i razvijaju poljoprivredu kroz inovacije i održive modele. Njihovi projekti često kombiniraju tradiciju i modernu tehnologiju, pokazujući da ruralni krajevi imaju ozbiljan potencijal.

Kako očuvati vizualni identitet ruralnih naselja Gorskog kotara, a omogućiti razvoj?

Program ide i korak dalje pa će Rab nakratko postati i kulinarska pozornica. Kroz prezentacije domaće i svjetske gastronomije otvorit će se teme poput takozvane gastro diplomacije i uloge hrane u promociji zemlje. Poseban fokus bit će i na otpornosti ruralnih područja te kratkim lancima opskrbe kao odgovoru na sve nestabilnije globalne okolnosti.

Tijekom četiri dana održavat će se brojna predavanja, paneli, radionice i okrugli stolovi. U fokusu su održivi razvoj, digitalizacija, inovacije, gastronomija i stvaranje turističkih doživljaja. Govorit će se i o ulozi umjetne inteligencije i novih tehnologija koje sve više utječu na turizam.

Gradove vidi kao živo tkivo: U budućnosti će krovovi zgrade imati vrtove, svi će voziti bicikle

Sudionici će imati priliku razmijeniti iskustva, predstaviti projekte i povezati se kroz razne aktivnosti. U planu su i terenski obilasci ruralnih dijelova Raba i Primorsko-goranske županije, koja nosi titulu Europske regije gastronomije 2026.

Cilj kongresa je povezati teoriju i praksu te dodatno potaknuti razvoj održivog i konkurentnog ruralnog turizma. Poruka je jasna – budućnost turizma sve se više vraća autentičnosti i lokalnoj zajednici.

Komentari 1
