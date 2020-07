A upravo su to u\u010dinili. Ve\u0107ina nas je navikla uzimati vodu iz hladnjaka, ali zamislite kada biste mogli od\u0161etati do hladnjaka, pritisnuti gumb i dobiti savr\u0161eno rashla\u0111enu \u010da\u0161u vina. Dodu\u0161e, dozator\u00a0\u0107e na kraju svakako isprazniti, ali uvijek ga mo\u017eete napuniti i iskoristiti prije nego \u0161to priredite finu ve\u010deru ili kada vam\u00a0do\u0111e neko dru\u0161tvo.

Oduševila se idejom: U dozator za vodu u hladnjaku ulila vino

Britanka po imenu Claire (28) i njen dečko Joe došli su na ludu ideju kada su kupili svoj hladnjak. Pošto su oboje ljubitelji vina odlučili su u spremnik za vodu umjesto vode uliti - vino

<p>- Moj dečko, Joe, i ja smo naručili hladnjak i on je rekao da hladnjak dolazi i s posebnim odjeljkom za rashlađivanje vina, a ja sam mu rekla: 'Ili možemo vino jednostavno staviti u dozator za vodu'. I izgledalo je da ta ideja zaista ima smisla - objasnila je Clare. </p><p>A upravo su to učinili. Većina nas je navikla uzimati vodu iz hladnjaka, ali zamislite kada biste mogli odšetati do hladnjaka, pritisnuti gumb i dobiti savršeno rashlađenu čašu vina. Doduše, dozator će na kraju svakako isprazniti, ali uvijek ga možete napuniti i iskoristiti prije nego što priredite finu večeru ili kada vam dođe neko društvo.</p><p>Nakon što je svoj 'life-hack' objavila na Twitteru, Clare je dobila preko 150.000 lajkova i desetke tisuća tweetova. Naravno, to možda nećete htjeti probati s crvenim vinom jer je teže za čišćenje (osim ako baš niste veliki ljubitelj), ali savršeno je za rose ili bijelo vino. Zato, ako ste ljubitelj vina i imate hladnjak s dozatorom za vodu, isprobajte ovaj trik i uživajte u ugodno rashlađenom vinu, piše <a href="https://12tomatoes.com/refrigerator-water-dispenser-hack/?utm_source=bcglp-gen&utm_medium=social-fb" target="_blank">12tomatoes</a>.</p>