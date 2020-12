Odvjetnici za razvode podijelili 11 savjeta za očuvanje braka

Njihovo iskustvo je ponajprije negativno, a oni otkrivaju na čemu su se slomili brakovi njihovih klijenata, a ljudi bi s više truda i pameti mogli upotrijebiti savjete proizašle iz toga

<p>Najbolji izvor bračnih savjeta su svakako odvjetnici za razvode, oni koji gledaju ljubavne odnose na izdisaju ali i slušaju razloge bračnih brodoloma. Budući da većina ljudi ulazi u brak zbog ljubavi, a ne kako bi se rastali, prava je šteta zanemarivati taj odnos. Iskustvo odvjetnika, kao i mudrost proizašlu iz njih.</p><p><strong>1. Ključ održivog braka nije ljubav, već tolerancija</strong></p><p><em>Možete li tolerirati partnerove mušice? Čak i one koje vam idu na živce, možete li ih podnositi? Nemojte ulaziti u brak misleći da će ta ponašanja nestati, promijeniti se ili poboljšati. Kako starimo, hirovi i mušice samo se pojačavaju, pa ako ih ne možete tolerirati sad, to zasigurno nećete moći daleko u budućnosti. Tolerancija možda nije romantična, ali je nužna u braku koji traje</em> - Mellisa B. Buchman</p><p><strong>2. Pokušajte vjerovati u dobro</strong></p><p><em>Nažalost, kod većine parova koji prolaze kroz razvod vidim istu stvar - svome partneru pripisuju najgore moguće motive za svaku radnju ili ponašanje. Što ih košta da pretpostavljaju nešto dobro? Čak i ako su u krivu, to ne šteti nikome, a može biti početak boljeg odnosa</em> - Randall M. Kessler.</p><p><strong>3. Partner treba biti veći prioritet od djece</strong></p><p><em>Ovo možda nije popularan savjet, osobito za one s djecom, no nakon gledanja nebrojenih parova koji su se razveli jer su se s godinama udaljili jedno od drugog, iskreno vjerujem kako je to istina. Danas su svi užasno zaposleni te je lako staviti posao, kuću, aktivnosti i djecu ispred onoga s kime dijelimo krevet, misleći da je on uvijek tu - no istina je kako se povećavajuće udaljenosti teško prelaze. To ne znači da treba zanemariti djecu, no i ona će biti sretnija u obitelji u kojoj se roditelji vole i slažu </em>- Karen Covy.</p><p><strong>4. Ponekad nahranite ego partnera</strong></p><p><em>Koliko god to možda blesavo zvučalo, vaš partner se želi osjećati privlačno, duhovito, pametno, lijepo i poželjno. Ljudi u braku najčešće varaju iz vrlo jednostavnog i lako sprječivog razloga, jer im netko drugi poklanja pažnju i komplimente koje nemaju kod kuće, gdje se više ne osjećaju dobro</em> - Christian Denmon.</p><p><strong>5. Ne čekajte s popravljanje braka do zadnje sekunde</strong></p><p><em>Radite na svom braku dok je on još dobar brak, jer kasnije može biti prekasno, a šteta nepovratna u obliku gubitka povjerenja, nade i želje. Rad ne mora značiti odlaske savjetniku, već može biti i nešto banalno, kao jedan zajednički izlazak na mjesec, ritual poput večernjeg pijenja čaja zajedno</em> - Carla Schiff Donnelly.</p><p><strong>6. Kod rasprave o nečemu važnom, tempiranje je sve</strong></p><p><em>Kod donošenja važnih odluka, izgovaranja zahtjeva ili kritika, ključno je to raditi u primjernom trenutku - dok je partner O.K. raspoložen i ne mora trenutno svoju pažnju usmjeravati na nešto drugo (primjerice važan poslovni projekt). Brojne svađe nastaju upravo zbog lošeg odabira trenutka, odnosno nesposobnosti ljudi da se barem malo iskontroliraju u svome nezadovoljstvu </em>- James Sexton.</p><p><strong>7. Znajte da ne možete promijeniti partnera</strong></p><p><em>Nakon što vam ljudi pokažu kakvi su, vjerujte im da su takvi. Velik broj ljudi ima duboku potrebu mijenjati partnera po onom što misle da bi im više odgovaralo, a u tome prednjače žene. Upravo je to smisao braka - živjeti s nekim tko nam se sviđa takav kakav je. Toga se treba sjetiti svaki put ako se javi želja za mijenjanjem partnera u braku</em> - Lisa Helfend Meyer.</p><p><strong>8. Ljubav se svodi na male stvari</strong></p><p><em>Iako je za brak potreban trud, dobar brak je vrijedan toga. Lijepe riječi, nježni dodiri, potpora, osmijeh, to je ono što održava ljubav na životu</em> - Natalie Gregg.</p><p><strong>9. Komunikacija je temelj svakog zdravog odnosa</strong></p><p><em>Čim uđu u moj ured i žele razvod, kao razloge navode financije, seks ili udaljavanje. Istina je da su u 99 posto slučajeva ove pritužbe simptomi koji ih dovedu u ured, ali ne i uzrok. To je uvijek loša ili nikakva komunikacija, a da ljudi stvarno i na vrijeme razgovaraju o svojim osjećajima, bilo bi puno manje odvjetnika za razvod</em> - Fred Silberberg.</p><p><strong>10. Aktivno slušajte</strong></p><p><em>Slušajte jedno drugo dok se svađate. Mislim, stvarno slušajte. Pokušajte razumjeti partnera i njegovo stajalište čak i ako se ne slažete. Dajte im za pravo da se osjećaju, kao i da misle što žele. Da to čine oboje, svađa bi postala nevažna i ustupci se činili iz ljubavi, a ne jer se moraju - </em>Jason Levoj.</p><p><strong>11. Brak ne postaje lakši iz drugog ili trećeg pokušaja</strong></p><p><em>Čim klijent kaže "umoran/a sam od neurednosti, trošenja, pijenja ili ponašanja partnera" kažem im kako mislim da brak nije ništa lakši s nekim drugim. Brak je uvijek rad, a ako ne želite raditi na odnosu, nemojte se ženiti. Znate, praksa je pokazala kako je obično još teže iz drugog ili trećeg pokušaja </em>- Georgialee Lang.</p>