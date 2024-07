Odvjetnik za razvode: 'Zbog dva razloga se ljudi najčešće rastaju'

Stručnjak James Sexton, odvjetnik koji se bavi brakorazvodnim parnicama, je nedavno podijelio svoje uvide o raskinutim brakovima u podcastu Stevena Bartletta "The Diary Of A CEO".

Objasnio je da je nevjera često razlog, ali je "samo komponenta" - i stoga je po njemu okrivljavanje prijevare za razvod "pretjerano pojednostavljivanje".

Nedostatak seksa obično dovodi do nevjere

- Muškarci žele kvantitetu, a žene žele više kvalitete u seksu. To je isti razlog zašto je pornografija popularnija kod muškaraca nego kod žena. Muškarci samo žele obaviti posao - kaže Sexton.

Glavni razlozi su nevjera i novac

- Novac ima velike veze s moći. Novac je kontrola. Novac je o mogućnostima, sigurnosti, o hrpi stvari, ali nije zapravo o novcu - naglašava.

Kako ne bi morali koristiti Sextonove usluge, on savjetuje da parovi uistinu "obrate pažnju" jedno na drugo. No, čini se da manje ljudi treba Sextonov savjet nego prethodnih godina, piše nypost.

Podaci Eurostata pokazuju da je u Hrvatskoj sve manje sklopljenih brakova i razvoda. Mladi se u Hrvatskoj sve kasnije odlučuju na sklapanje braka. Na tu činjenicu u velikoj mjeri utječe splet društvenih i gospodarskih čimbenika. Sve veći obuhvat mlađih generacija visokoškolskim obrazovanjem vrlo je važan čimbenik u pomicanju te dobi u starije dobne skupine.