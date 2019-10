Odvratna istina što se događa s uhom dok nosite slušalice...

Lisa Hellwege, direktorica Earworxa, australskog servisa za čišćenje ušiju, otkrila je da nošenje slušalica koje idu u uho može uzrokovati nakupljanje prljavštine, znoja, ulja, mrtve kože pa čak i dlaka u uhu. Zabrinjavajuće je da s vremenom to sve može dovesti do infekcije uha.

- Sve što ometa prirodni put voska do ušiju može dovesti do nakupljanja voska. Kao i kod čepića za uši i slušnih pomagala, slušalice sjede u dijelu kanala u kojem se proizvodi vosak, u vanjskoj trećini ušnog kanala, i zapravo mogu potaknuti proizvodnju više voska kada se učestalo koriste - kaže. Ušni vosak ima nekoliko važnih zadataka u uhu, a ponajprije je to zaštita i vlaženje ušnog kanala. Višak može dovesti do infekcije. To može biti problem s nošenjem slušalica kad je vrijeme vlažno.

- Voda zarobljena iza nagomilanog voska, posebno kad se radi o vlažnim sredinama, može dovesti do infekcije uha. Simptomi su bol, miris, iscjedak i svrbež - kaže Hellwege. Iako ste možda jako vezani za slušalice savjetuje da odaberete neke druge načine slušanja glazbe - poput naglavnih slušalica.

- Kao i vatirani štapići, slušalice koje idu u uho će pokupiti vosak i uši ostaviti suhe. I to će svrbjeti. Ostavite nekoliko dana da se vosak prirodno proizvede i i provjerite poboljšava li to stvari. I, zapamtite, infekcije opet možete zaraditi ako stavite prljave slušalice u uši. Stoga, ako već nikako ne možete bez njih, pokušajte ih svakodnevno čistiti alkoholom koji ubija 99,9 posto patogena - zaključuje Lisa Hellwege.

