Što napraviti kad more uđe u uho i kad treba zvati liječnika

Ako voda sama ne izađe ih uha, riskirate upalu i jake bolove. Iz uha ju možete izbaciti na nekoliko načina:

- Skakutanje

Nagnite glavu prema ramenu (na onoj strani na kojoj je i uho u koje je ušlo more) i skakućite.

- Protresanje ušne resice

Uhvatite ju s dva prsta i lagano povucite ili protresite, dok istovremeno zabacujte glavu prema ramenu.

POGLEDAJTE VIDEO (prva pomoć na plaži):

- Pouzdajte se u gravitaciju

Lezite na bok nekoliko minuta, tekućina bi sama trebala iscuriti

- Stvorite vakuum

Nagnite glavu u stranu, naslonite uho na lagano skupljen dlan i dobro pritisnite kako bi nastao vakuum. Brzim kratkim pokretima pomičite ruku prema uhu i od njega izravnavajući dlan dok približavate ruku, a zaobljujući ga dok ju odmičete. Nakon toga zabacite glavu prema ramenu kako bi voda istekla.

Foto: Dreamstime

- Isprobajte topli oblog

Ako je voda ušla duboko u uho, topli oblozi bi mogli pomoći. Smočite komad tkanine toplom (ne vrelom) vodom i dobro je ocijedite. Nagnite bolno uho prema ramenu, a između uha i ramena stavite oblog. Neka odstoji 30-ak sekundi pa uklonite. Pričekajte oko minutu pa ponovite, a zatim još 2-3 puta. Nakon toga sjednite ili lezite na suprotnu stranu od bolne. Sličan efekt postići ćete i ako nagnete glavu nad lavor vruće vode pa se pokrijete ručnikom, kao kad se inhalirate.

- Ugrijte uho s fenom

Uz pomoć fena za kosu zagrijte uho, toplina bi trebala ubrzati isparavanje vode. Koristite najnižu brzinu uređaja i držite ga 30-ak centimetara od uha. Pomičite fen naprijed-natrag. Lagano povucite ušnu resicu nekoliko puta.

- Ukapajte alkohol

Zamiješajte alkohol s octom u jednakim omjerima i uz pomoć sterilne kapaljke unesite 3-4 kapi u uho. Pričekajte 30-ak sekundi pa zabacite glavu u stranu kako bi tekućina istekla. Alkohol bi trebao ubrzati isparavanje i spriječiti infekciju. Ova se metoda ne preporučuje ako imate infekciju uha, probijen bubnjić i urođene defekte bubnjića.

- Pokušajte s maslinovim uljem

Zagrijte ulje na temperaturu tijela pa iz čiste kapaljke ukapajte u uho. Lezite na bok 10-ak minuta, zatim se uspravite i zabacite uho prema ramenu.

- Zijevajte

Pomicanje vilice kao dok zijevamo ili žvačemo može osloboditi 'zarobljenu' vodu. Radite takve pokrete pa stanite i zabacite uho prema ramenu.

- Primijenite Valsalva manevar

Zatvorite usta, prstima stisnite nosnice i lagano puhnite na nos. Budite pažljivi jer ovaj postupak može oštetiti bubnjiće. Na kraju nagnite glavu na stranu kako bi voda u potpunosti istekla.

Što ne smijete raditi

Čačkati uho štapićima, prstima ili nekim drugim objektom jer ćete tako unijeti više bakterija u uho koje je ionako u opasnosti od upale, a možete i vodu pogurati dublje u slušni kanal.

Zarobljena voda s vremenom će u većini slučajeva sama isteći, no ako vam smeta, odite do liječnika. Ako je more u uhu duže od tri dana, može ukazivati na infekciju, a dodatni pokazatelji su naticanje i crvenilo. Infekciju uha nipošto ne smijete ignorirati jer može imati teške posljedice, uključujući i gubitak sluha