Okidači za jutarnje i večernje glavobolje i kako ih spriječiti

Glasna glazba, jarka svjetla, intenzivni mirisi – svi oni mogu potaknuti glavobolju. No prema istraživanjima, vrijeme pojave glavobolje može otkriti i njen mogući uzrok.

Foto: Dreamstime_/ILUSTRACIJA

Loš san povećava rizik jutarnjih glavobolja za 22%

Studija objavljena u časopisu Neurology otkrila je da loša kvaliteta sna povećava rizik od jutarnjih glavobolja za 22%. Također, niska razina energije dan prije može povećati rizik za 16%.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa... VIDEO Neurologinja dr. Darija Mahović Lakušić objašnjava što je migrena | Video: Tomislav Miletić/PIXSELL

S druge strane, loš san nije bio povezan s povećanim rizikom od popodnevnih glavobolja. Umjesto toga, dan ispunjen visokim razinama stresa i pojačane energije povećavao je vjerojatnost glavobolje kasnije tijekom dana za 17%. Ovi rezultati sugeriraju da vrijeme pojave migrene može pomoći u prepoznavanju njezina uzroka.

U istraživanju je sudjelovalo gotovo 500 ispitanika, u dobi od 7 do 84 godine, od kojih je 61% bilo ženskog spola. Sudionici su koristili uređaje za praćenje sna te vodili digitalne dnevnike kako bi bilježili promjene u energiji, stresu i raspoloženju. Istraživanje nije pronašlo povezanost između anksioznosti i depresije te povećanog rizika od migrene, no to ne znači da mentalno zdravlje ne može igrati ulogu u nastanku glavobolja.

Foto: 123RF

Kako poboljšati kvalitetu sna?

Bez obzira na to imate li jutarnje glavobolje, kvalitetan san ključan je za optimalno funkcioniranje mozga, zdravlje kože, metabolizam i opće blagostanje.

Evo nekoliko brzih savjeta za bolji odmor:

Prilagodite spavaću sobu: Održavajte ugodnu temperaturu, koristite kvalitetnu posteljinu, razmislite o umirujućem zvučnom aparatu i smanjite korištenje ekrana prije spavanja.

Održavajte ugodnu temperaturu, koristite kvalitetnu posteljinu, razmislite o umirujućem zvučnom aparatu i smanjite korištenje ekrana prije spavanja. Unosite dovoljno magnezija: Ovaj mineral dokazano poboljšava kvalitetu sna i potiče opuštanje putem GABA receptora, što može biti korisno osobama sklonima migrenama u popodnevnim i večernjim satima.

Ovaj mineral dokazano poboljšava kvalitetu sna i potiče opuštanje putem GABA receptora, što može biti korisno osobama sklonima migrenama u popodnevnim i večernjim satima. Pratite obrasce sna: Nosivi uređaji za praćenje sna mogu vam pomoći da prepoznate što ometa vaš odmor – je li to manjak REM faze ili nepravilan raspored spavanja?

Istraživanje provedeno na 477 ispitanika povezalo je lošu kvalitetu sna s 22% većim rizikom od jutarnjih glavobolja, dok je visoka razina stresa tijekom dana povećala vjerojatnost glavobolja u popodnevnim i večernjim satima.

Usvajanje boljih navika spavanja može pomoći u smanjenju rizika i poboljšanju opće dobrobiti, piše mbg.