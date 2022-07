Okovali ga i bacili u vodu, a on se oslobodio u samo 57 sekundi

Harry Houdini je američki iluzionist najpoznatiji po svojim trikovima oslobađanja iz nemogućih situacija poput zatvorenih spremnika ispunjenih vodom dok su mu svi udovi zavezani lancima. Taj trik dospio bi na naslovnice svaki put kad bi ga izveo. Slično se dogodilo i 7. srpnja 1912. godine u New Yorku. Gomila se okupila da vidi Houdinija, "kralja lisica" u kutiji bačenoj u East River. Ljudi je bilo toliko da se u sve morala umiješati i policija pa ga odvesti čamcem.

Okovanog s lancima i privezanog u kutiji bacili su ga s Guvernerova otoka. Harry Houdini se pojavio za 57 sekundi, 70-ak metara od mjesta na kojemu je bio bačen. Popeo se na brod, a kutija je isplivala na površinu. Mnogi su tvrdili da "nitko živ ne može izvesti takve trikove" pa su mu pripisivali nadnaravne moći. Kako bi demantirao glasine, objavio je knjigu "Handcuff Secrets". Tamo je napisao:

- Za otključavanje brava koristim snagu mišica, konjsku dlaku i minijaturne ključeve. Dok bi me okivali u lance, maksimalno bih raširio ramena i blago odmaknuo ruke od tijela, što bi mi pomagalo u oslobađanju.

Slučaj u Roswellu

Nakon olujne noći, farmer iz New Mexica je 7. srpnja 1947. godine išao na polje provjeriti svoju stoku. No tamo je ugledao metalne krhotine koje su bile razbacane oko kilometar i pol te jarak dugačak oko 100 metara. Sakupio je komadiće, a bio je u šoku jer taj sivi metal nije mogao ni savijati ni slomiti. Bio je tanak poput papira i lagan kao perce. Sve je prijavio šerifu, a on je javio zrakoplovnoj vojnoj bazi Roswell. Na mjesto događaja poslan je bojnik Jesse Marcel. Sve je brzo zatvoreno za javnost, a službeno priopćenje bilo je kako je "srušeni disk oporavljen", a nakon toga pisalo se kako je riječ o meteorološkom balonu. Glenn Dennis, mladić koji je radio u lokalnom pogrebnom poduzeću, primio je neobičan zahtjev iz mrtvačnice vojne baze. Naime, trebali su malene hermetički zatvorene lijesove i pitali su ga kako sačuvati tijela koja su izložena vanjskim utjecajima nekoliko dana.

Slučaj u Roswellu nikad nije rasvijetljen. Svi koji su se pokušali "uplesti" su spriječeni i tu je intervenirala vojna policija.

Uhićeni osumnjičeni za atentat

Nakon sarajevskog atentata u lipnju na austro-ugarskog prijestolonasljednika Franju Ferdinanda, 7. srpnja 1914. godine služile su se mise u Beču, Buenos Airesu, Parizu... U to vrijeme u Sarajevu je trajala istraga u kojoj je uhićeno oko 500 ljudi, većinom srednjoškolaca. Među njima je bio i Gavrilo Princip.

Ovdje pogledajte ostale vremeplove.

Najčitaniji članci