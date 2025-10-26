Okusi Đurđevca: Donosimo vam odlične recepte od divljači!

Na rubu podravske ravnice, između rijeke Drave i obronaka Bilogore, leži Đurđevac - grad legende o Picoku, pješčanih brežuljaka i podravske domišljatosti. U srcu grada, okruženog dravskim rukavcima i poljima, uzdiže se utvrda iz 14. stoljeća koja je prkosila Osmanlijama i zubu vremena. Prema legendi, narod bez hrane i oružja ispalio je iz topa posljednjeg pijetla - "picoka" - ravno prema turskom logoru Ulama-bega, koji je zatočene u Starom gradu glađu silio na predaju. Osmanlije se začudiše da hrane ima na pretek i odustali su od opsade, a priča o lukavstvu i hrabrosti ostala je simbol grada i ponos njegovih stanovnika. Đurđevčani su postali Picoki, a legende se i danas prepričavaju - pa i kroz gastronomiju.

Okusi divljine, Drave i tradicijska jela od piletine (picoka) čine okosnicu ponude kojom Đurđevčani privlače sve veći broj gostiju. Dolaze ovamo otkriti kraj bogate povijesti, uživati u netaknutoj prirodi Drave, kušati vina bilogorskih podruma te doživjeti lovišta koja privlače posjetitelje iz cijele Europe.

Želite li kušati domaće delicije u srednjovjekovnom ambijentu, posjetite restoran i pivnicu Stari grad Đurđevac, smještenu upravo u toj povijesnoj utvrdi. Na jelovniku, koji priča legende, nude se, između ostalog, Ulama-beg odrezak, goveđi biftek s nadjevom od gljiva, zapečenim sirom i tamnim umakom te Turski lonac s biftekom, koji spaja piletinu, gljive i goveđi steak. Ponudu zaokružuju pileća prsa punjena čvarcima i Podravski odrezak.

Restoran Sv. Martin hotela Picok mjesto je poslovnih ručkova i svečanih večera. Nudi obilan buffet doručak, ručak i večeru, kao i posebne tematske i à la carte jelovnike. U rustikalno uređenom restoranu Đurđevačka Iža, koji se također nalazi u sklopu hotela, poslužuju se dnevna jela po pristupačnim cijenama.

Lovci i izletnici okupljaju se u Lovačkom domu Peski - rustikalnom utočištu uz obližnje Lovište Peski, gdje se poslužuju gurmanska lovačka jela s modernim "twistom" chefa Tomislava Sabolovića, divljač na starinski način, pečenja s domaćim kruhom i lokalna vina.

Lovište Peski prostire se na oko 14.192 hektara plodnih podravskih oranica, livada i nizinskih šuma. Područje je jedno od najbogatijih u Podravini, a u skladu sa zakonskim propisima ovdje se može loviti razna divljač - fazani, zečevi, srne, jeleni i divlje svinje. U blizini je i jedna od najvećih fazanerija u Hrvatskoj, koja se bavi uzgojem fazana, jarebica, patki i prepelica, što lovcima osigurava bogat plijen.

Štrukle s - jabukom

- Ovo je prostor pod upravljanjem Hrvatskih šuma, a mi ga jednostavno zovemo Peski. U gastronomskom smislu, ovaj kraj njeguje autentična jela od divljači, a chef Tomislav Sabolović profesionalac je s više od trideset godina iskustva. Radio je u mnogim restoranima kao traženi majstor svoga zanata, no upravo je ovdje, u okruženju prirode i tradicije, pronašao svoj pravi izraz. Turistička zajednica grada Đurđevca također veliku pažnju posvećuje gastronomiji te snažno razvija gastro priču kroz brojne manifestacije. Tijekom godine održava se nekoliko prepoznatljivih događanja, među kojima se posebno ističe Picokijada, koja u lipnju nudi jedinstveno iskustvo okusa kroz tri tematska segmenta: Okusi divljine, Okusi Drave i Okusi tradicije (jela od piletine - "picoki") - kaže Anđela Lenhard Antolin, đurđevačka novinarka i čuvarica baštine ovog kraja.

U restoranu Lovačkog doma Peski, koji se posjećuje uz prethodnu najavu, posjetitelji mogu kušati bogat izbor domaćih jela - od juhe od fazana, pirjanog jelenjeg buta, kotleta divlje svinje u umaku od gljiva i brusnica, do ječmene kaše, "goričkog" krumpira sa slaninom, domaćih kroketa, ribe i drugih lokalnih specijaliteta. Posebno vrijedi probati štrukle s jabukom i makom te slane sa sirom.

- Uz to, u svakodnevnoj ponudi imamo jela od divljači i domaće paštete od fazana i jelena. Osim juhe od fazana, pripremamo i juhu od hajdinske kaše i gljiva. U ponudi su i pečenja od divljači, rolade te rebrica u BBQ umaku. Iako nudimo i jela od piletine, sve se više orijentiramo prema jelima od divljači. Radio sam na moru, u Njemačkoj i u našim lokalnim restoranima, uključujući đurđevački hotel Picok, a u Lovački dom me dovela želja da radim nešto što spaja tradiciju i suvremeni pristup - da kuhinja ima dušu, ali i da iznenadi sladokusce - dodaje chef Sabolović.

I u okolici Đurđevca, na području naselja Križnica, priroda i tradicija spajaju se u bogatu gastro priču. OPG-ovi njeguju polja uljane repice, soje, pšenice i aronije te pripremaju domaće pekmeze. Posjetiteljima se nude i obilasci obližnjih vinarija i seoskih gospodarstava Bilogore - vinogradi koje karakterizira pjeskovito tlo, siromašno za mnoge kulture, ali od rimskih vremena prepoznato kao izvrsno za uzgoj loze.

- Povijesna tradicija vinarstva na Bilogori traje i danas, jer pijesak pruža idealnu podlogu za vinovu lozu, dok druge kulture slabije uspijevaju. Svaki iole ozbiljniji Podravac često ima 300 do 400 trsova za vlastite potrebe. Uz to, u regiji djeluje niz registriranih vinara koji proizvode vina prepoznatljiva po svojoj mineralnosti i karakterističnom buketu, što je izravna posljedica pjeskovitog tla. Ta su vina sve cjenjenija među sommelierima, koji u njima prepoznaju jedinstven bilogorski terroir - ističe Mario Fuček, direktor Turističke zajednice Grada Đurđevca.

Afrički krajolik

No možda je najveće čudo Đurđevca ono prirodno - Đurđevečki peski, jedina prava hrvatska pustinja, smještena na samom rubu grada. Tamo gdje su se nekad povlačile vode Drave, vjetrovi su oblikovali valovite dine pijeska. Peski su nastali stoljećima erozijom i krčenjem šuma, a danas su zaštićeni geografski i botanički fenomen, nalik afričkom krajoliku, poznat i kao "Hrvatska Sahara". U njenom središtu nalazi se mali zoološki vrt s devama, ljama i domaćim životinjama - simbol suživota prirode i podravske osebujnosti.

Foto: Mak Jovanović/24sata

U Đurđevcu ljubitelji domaćih zalogaja mogu posjetiti i Ribičke noći te Podravsko kolinje, gastronomski festival tradicionalnih običaja koji se svake veljače održava u prigradskom naselju Sveta Ana. Tada se degustiraju domaći čvarci, krvavice, kolinjsko zelje, svinjska jetrica i ostala jela vezana uz tradiciju svinjokolje. Uz to nude se i domaći kolači te tradicionalna svetojanska zlevanka. U lipnju se organiziraju Dani zlevanke - manifestacija posvećena starinskom jelu od kukuruznog brašna, koje se melje u maloj vodenici. Zlevanka, poznata i kao ljevkuša, povezuje Podravce s kulinarskom tradicijom od Slovenije, preko Međimurja, pa sve do Zagorja, a na pragu je zaštite kao nematerijalno kulturno dobro.

Recepti chefa Tihomira Sabolovića:

Juha od fazana s domaćom kašicom

Sastojci: 800 g fazana, 100 g mrkve, 50 g korijena celera, 50 g peršina (korijen i list), 1 glavica luka, 5 zrna papra, sol po želji.

Za kašicu: 1 jaje, 100 g glatkog brašna.

Foto: MA a Mak JO ova MA a mak jovanovic

Priprema: U dvije litre hladne vode stavite očišćenu mrkvu, celer, peršin, luk i meso fazana. Stavite kuhati na laganu vatru. Kada juha zavrije, uklonite pjenu, smanjite vatru, dodajte papar i sol te kuhajte oko tri sata. Za to vrijeme pomiješajte jaje i brašno u tvrđe tijesto i naribajte na krupniju ili sitniju kašicu po želji. Kada je meso kuhano, izvadite ga, procijedite juhu i zakuhajte kašicu. Meso odvojite od kostiju i kože, narežite na kockice, isto učinite s mrkvom i celerom i vratite u juhu. Po potrebi posolite i dodajte sitno sjeckani list peršina.

Odrezak jelena u lovačkom umaku

Sastojci: 1000 g odrezaka jelena, 200 g luka, 100 g mrkve, 100 g korijena celera, 120 g šampinjona, 20 g suhih brusnica, 40 g oštrog brašna, 20 g kuhane rajčice, 2 češnja češnjaka, 2 lista lovora, 1 mala žličica crvene začinske paprike, sol i papar po želji.

Priprema: Luk očistite i narežite na sitne kockice. Mrkvu i celer naribajte, šampinjone narežite na listiće. Na ugrijanu tavu stavite malo masnoće i kratko zapecite odreske s obje strane, zatim ih izvadite. Na istu masnoću dodajte luk i pirjajte dok ne omekša i porumeni, potom dodajte mrkvu i celer. Kad povrće omekša, dodajte šampinjone i crvenu papriku, zalijte s osam decilitara temeljca od divljači ili vode i vratite odreske. Posolite, a kad meso omekša, dodajte suhe brusnice, po želji ljuti feferon, kuhanu rajčicu i brašno da zgusnete umak. Prokuhajte i začinite po ukusu.

Pirjani but vepra

Sastojci: 1000 g buta od vepra bez kosti, 200 g luka, 100 g mrkve, 100 g korijena celera, 2 češnja češnjaka, 2 lista lovora, 0,05 l crnog vina, sol i papar po želji.

Foto: MA a Mak JO ova MA a mak jovanovic

Priprema: But vepra natrljajte solju i sitno sjeckanim češnjakom i ostavite preko noći u frižideru. Luk očistite i narežite na sitne kockice, mrkvu i celer naribajte. Na malo ugrijane masnoće popržite meso sa svih strana, zatim ga izvadite. Na istoj masnoći pirjajte luk dok ne dobije zlatnu boju, dodajte mrkvu i celer i pirjajte dok ne omekšaju. Povrće usitnite štapnim mikserom, podlijte s osam decilitara temeljca ili vode, dodajte lovorov list i vratite meso u tavu. Pirjajte oko tri sata dok meso ne omekša, zatim ga izvadite, narežite na odreske, dodajte crno vino u umak, začinite i vratite meso unutra do posluživanja.