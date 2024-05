Oldtajmeraši se okupili u Brodu i dovezli svoje limene ljubimce

Old timer klub Slavonski Brod u subotu je organizirao 19. međunarodni Susret oldtajmeraša. Na bivši Dan mladosti prostor oko Sportske dvorane Vijuš u Slavonskom Brodu bio je popunjen vremešnim automobilima, koji su se vozili upravo onda kada je cijela bivša zajednička država još slavila mladost.

Pokretanje videa... 08:14 Slavonski Brod: Oldtimer klub Brod domaćin je 19. Međunarodnih oldtimer susreta | Video: 24sata/Ivica Galović/PIXSELL

Nisu više niti oni mladi, poput Austina 10 iz 1946. godine i dva Citroena C11 jednoga proizvedenog 1951., a drugog tri godine mlađeg.

Foto: Ivica Galovic/PIXSELL

Sve u svemu bila je to lijepa prigoda da mladi vide što su vozili njihovi djedovi pa i pradjedovi. Bit će prilike da to ponovo vide, jer u tom gradu na Savi sve je po dvoje, pa tako djeluju i dva Old timer kluba.

