OMG dijeta: Novi hit u svijetu mršavljenja ili opasan trend?

OMG dijeta, ili 'O moj Bože' dijeta, obećava brzi gubitak kilograma, smanjenje celulita, učvršćivanje bedara i ravan trbuh – sve to u samo šest tjedana! No, je li ovaj plan zaista učinkovit ili samo još jedna u nizu kontroverznih ideja?

Prema autoru ovog dijetnog plana, ključ uspjeha leži u nekoliko radikalnih principa. Prvi od njih je preskakanje doručka, čime bi tijelo navodno počelo koristiti masne naslage kao izvor energije od ranog jutra. Za one hrabre, predlaže se i hladna kupka ujutro, temperature vode između 15 i 20 ºC, koja stimulira sagorijevanje kalorija. Ako ste manje izdržljivi, možete samo natopiti noge u hladnoj vodi 15 minuta.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa... 03:24 Smršavjela 75 kilograma | Video: Vjeran Žganec Rogulja/PIXSELL

Iako zvuči neobično, autor također savjetuje konzumaciju crne kave bez mlijeka i šećera, koja bi trebala ubrzati metabolizam i pomoći u sagorijevanju kalorija. Zanimljivo je da se savjetuje samo tri obroka dnevno, bez međuobroka, što je suprotno od mnogih stručnih preporuka za održavanje ravnoteže u prehrani.

Ali to nije sve. OMG dijeta poziva na radikalno smanjenje unosa ugljikohidrata, čak do 120 grama dnevno, uključujući izbjegavanje voća zbog sadržaja fruktoze, koja navodno potiče stvaranje masnih naslaga. Također, dijeta se temelji na visokim unosima proteina (do 50% dnevnog energetskog unosa), dok se preporučuje umjesto napornih treninga biti stalno u pokretu, poput lagane šetnje.

Foto: Dreamstime_/ILUSTRACIJA

Je li ovo stvarno zdrav način mršavljenja?

Iako OMG dijeta obećava brzi gubitak kilograma, stručnjaci se ne slažu s ovim pristupom. Magistra nutricionizma Ela Kolak naglašava kako se mnogi od principa ove dijete protive zdravim nutricionističkim načelima. Dok bi možda dali kratkoročne rezultate, dugoročno, ovo može dovesti do jo-jo efekta, i to zbog demoniziranja svih ugljikohidrata, što je potpuno pogrešno.Stručnjaci poput prof. dr. sc. Miroslave Katičić, specijalistice gastroenterologije, upozoravaju na opasnosti ovakvih dijeta. Zasićene masti koje dominiraju ovom dijetom mogu nepovoljno utjecati na zdravlje srca, a nedostatak složenih ugljikohidrata i vlakana može uzrokovati zatvor i druge probleme s probavom. Također, visok unos proteina može dovesti do ozbiljnih zdravstvenih problema poput bolesti bubrega i osteoporoze.

Jelovnik OMG dijete

Ako ste znatiželjni kako izgleda svakodnevni jelovnik OMG dijete, evo primjera:

Doručak: crna kava bez mlijeka i šećera

Ručak: pileće prsa na naglo i povrće na žaru

Užina: probiotički jogurt i jagode

Večera: omlet s povrćem i kriška raženog kruha

Foto: PROMO

Iako OMG dijeta može dati brze rezultate, njeni dugoročni učinci mogu biti štetni za vaše zdravlje. Nutricionisti i liječnici preporučuju uravnoteženiji pristup mršavljenju koji uključuje sve skupine hrane, redovite obroke i fizičku aktivnost. Ako želite zdravo mršavljenje, najbolje je konzultirati se s nutricionistom koji će vam pomoći pronaći plan koji odgovara vašim potrebama, bez ekstremnih dijeta koje mogu naštetiti vašem tijelu.

U konačnici, zdravlje je dugoročna investicija – a ne kratkoročni trend!