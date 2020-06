Omiljena seks poza većine ljudi pravo je iznenađenje za doktore

Istraživanje je provedeno na 2000 ispitanika, oba spola i različitih seksualnih orijentacija te je otkrilo da neke hvaljene poze u medijima u stvarnosti niti približno ne kotiraju tako dobro te ih parovi ne preferiraju

<p>Definicija seksa je jednostavna, ali sam čin je malo kompliciraniji, prije svega zbog toga što postoji toliko puno poza. No, postoji li poza koju većina ljudi preferira?</p><p>Ako pitate <strong>doktora Eda</strong> (Dr. Ed, najpopularniji online liječnik), postoji poza koju većina ljudi voli, a to je prema njegovom istraživanju - <strong>doggy style</strong>. Kako navodi tim doktora Eda, ispitanici su tu pozu naveli zato jer im "pruža najviše zadovoljstva i najdublju penetraciju". Drugi omiljeni je misionarski položaj, dok je treća 'kaubojka' (kada je ona gore).</p><p>Zanimljivo je da je poza o kojoj se često govori prošla dosta loše. Analni seks je kod muškaraca na niskom devetom mjestu, dok kod žena nije ušao niti među <strong>top 10</strong>. Istraživače je iznenadilo da je od analnog seksa popularnija čak i poza 69, a omiljeni seks položaj pokazali su se isti kod svih, bez obzira na <strong>seksualnu orijentaciju</strong>.</p><p>Ispitanicima je postavljeno i pitanje koja ih seks poza najviše zanima i većina je imala najviše pitanja o seksualnom odnosu na stolu (dok jedan partner sjedi na rubu stola, a drugi penetrira stojećki), te detalji o pozi 69.</p><p>Prema navodima ispitanika, muškarci o omiljenim pozama najviše uče preko interneta, a nešto manji broj gledanjem porno filmova. Žene pak o najdražim položajama najviše uče od svojih partnera.</p><p>No, surfanje i gledanje <strong>porno filmova</strong> očito budi znatiželju, jer je 75 muškaraca reklo da su oni ti koji iniciraju isprobavanje novih poza.</p><p>I za kraj, kako to ide u životu, nema <strong>zadovoljstva</strong> bez malo boli. Gotovo 40 posto muškaraca je priznalo da se u seksu najviše boje toga da ne povrijede svoju partnericu, što možda objašnjava zašto je analni seks tako 'nepopularan', piše <a href="http://www.salon.com/2016/12/08/survey-shows-the-most-popular-sex-position_partner/" target="_blank">Salon</a>.</p>