Omiljeni božićni ukras: U kasnu jesen sadimo lijepu božikovinu, pripazite na otrovne bobice

Božikovina (lat. Ilex aquifolium) uspijeva i u našim vrtovima, kao manje drvo ili grm piramidalne krošnje, no nekako je ljudi nerado sade, i to ponajprije zbog otrovnih bobica, iako one služe kao hrana pticama.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa ... Pepeo se ne baca, njime se čisti dom i hrane biljke | Video: 24sata/pixsell

Grm ove ljepotice bodljikavih listova sporo raste, pa valja čekati oko sedam godina da bi dostiglo visinu od oko dva metra. Ali isplati se. Ne traži nikakvu posebnu njegu. Idealno vrijeme za sadnju je sad - kasna jesen ili rano proljeće. Računajte na to da može narasti i do 10 metara visine, pa je dobro odmaknuti je od drugih grmova, drveća, pa i od kuće.

Božićni ukras

Grančice božikovine neizostavni su dio božićnog ukrašavanja doma. Prema narodnom vjerovanju, ona štiti od zlih duhova i nesreća, pa se u zimskim mjesecima stavlja u božićni vijenac koji krasi ulazna vrata, a na Badnjak se unosi u domove, gdje mora ostati do Svijećnice, početkom veljače.

Božikovina u sjevernoj Hrvatskoj raste u šumama Medvednice i Ivančice, a najveće populacije nalazimo u Samoborskom gorju. Zaštićena je i ne smije se brati.