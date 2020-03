'On bi baš sad u Španjolsku, je li moj dečko uopće normalan?'

Jedna se Britanka požalila kako joj partner inzistira da ovih dana otputuje u Španjolsku jer je to isplanirao dok mnogi još nisu ni pomišljali da bi za nekoliko dana svijet mogla zahvatiti pandemija. Britanka, inače majka četvero djece, svoje je strahove opisala anonimno na roditeljskom portalu Mumsnet, a objasnila je kako brine kako će se, ako se i u Velikoj Britaniji zatvore vrtići i škole, sama 'boriti' sa četvero djece, pogotovo ako se uz to, ne daj Bože piše, i razboli - a 'tatica' za to vrijeme bude u Španjolskoj ili u samoizolaciji.

Napisala je i kako joj je 'njegov plan da otputuje baš sad samo dodatno opterećenje, budući da je ionako već dovoljno zabrinuta zbog rapidnog širenja koronavirusa i atmosfere koja je zbog toga zavladala.

A posebno joj, piše, smeta što je partneru i ocu djece njegov odmor prioritet, ispred obitelji (u kojoj, da stvar bude 'potpuna', jedno dijete ima i respiratorne probleme).

Foto: Dreamstime

Do sada, kako piše Daily Mail, nisu objavljena nikakva službena upozorenja zbog kojih se ne bi moglo putovati iz Velike Britanije u Španjolsku, no tamo je već prijavljeno više od 3000 slučajeva oboljelih od koronavirusa, kao i 86 smrtnih slučajeva.

Zabrinuta i da bi joj partner mogao na tom putovanju 'skupiti' virus, podsjetila ga je da će možda morati i 'dodatna' dva tjedna biti daleko od nje i djece, u samoizolaciji. .

- On ima stan pa kaže da to nije toliki problem, a mene bi samo tako ostavio da se sama bavim s četvero djece koja ne idu u školu, a mogu se i razboljeti - rekla je.

Foto: Dreamstime

Inače, dijelovi Španjolske su već sada izolirani, uključujući Madrid, Baskiju i Kataloniju.

- Mogao bi uopće ne pokazivati simptome, ali svejedno biti nositelj virusa i prenijeti ga vašem sinu koji već ima respiratorne probleme - upozorila ju je jedna žena i nastavila: 'Istina, ne planira ići u Italiju, ali vrijedi li riskirati? Ne, pogotovo ako zbog njegovog sebičnog čina rastu šanse da se, ako se slučajno zarazi, djetetu stanje zakomplicira - to je jednostavno neprihvatljivo!'

