Shane Burcaw (29) i njegova supruga Hannah (26) iz SAD-a otvoreno su progovorili o svojoj vezi, tome kako su se upoznali, zaljubili... ali i na kakve sve neugodne predrasude nailaze, od komentara 'Zašto je takva ljepotica s njim?' ili 'Ona nikako ne može biti seksualno zadovoljna u tom braku' do intimnih pitanja: 'Pa kako vaš seks izgleda?'.

Gostovali su u serijalu 'What's Underneath: Couples' na YouTube kanalu 'StyleLikeU', a tijekom razgovora koji je trajao 23 minuta, Hannah je polako skidala odjeću s njih, sve dok pred kamerom nisu sjedili u donjem rublju.

Pogledajte kako je to izgledalo:

Shane se rodio sa spinalnom mišićnom atrofijom (SMA), neuromišićnom bolešću koja uzrokuje propadanje mišića tijekom vremena. U invalidskim je kolicima od druge godine života i ovisan o tuđoj brizi. Jedva pomiče noge i ruke. No, iako mu tijelo nije u punoj snazi, njegov um i način razmišljanja su izvanredni. Upravo to je Hannah jako privuklo njemu.

'Dopisivali smo se, a ja nisam vjerovao da je prava, bila mi je tako lijepa'

Njihova veza započela je prije šest godina nakon što je Hannah imala priliku vidjeti dokumentarac o njemu.

Odlučila ga je potražiti. Poslala mu je email koji se njemu jako svidio. U njemu nije pisala o njegovoj bolesti kao drugi, već o njegovim vrijednostima, što joj se svidjelo na njemu, u njegovom radu, talentima... Naime, Shane je pisac i javni govornik sa sjajnim smislom za humor. Priznala mu je da joj je jako sladak.

- Skoro u svakom emailu koji sam primio pisalo je da sam inspiracija, i to ne na dobar način. Hannin email uopće nije spominjao moj invaliditet. Pohvalila je moj humor i ono što nam je zajedničko - prisjetio se.

Ubrzo su razmijenili brojeve mobitela i počeli se dopisivati. Priznao je da isprva 'nije vjerovao da je prava' jer je bila jako lijepa, smiješna i pametna.

Neko vrijeme su komunicirali SMS porukama i FaceTime pozivima jer su živjeli u različitim državama. Na kraju su se zaljubili. Shane, koji je u to vrijeme živio u kući sa svojim roditeljima, priznaje kako se na početku njihove veze nije osjećao skroz ugodno. Ona je bila na koledžu i odlazila na zabave, on je sjedio doma.

- Osjećao sam se kao klišej, kao ljubomorni dečko s invaliditetom koji ne može biti tamo i zabrinut je da će njegova mega-zgodna djevojka pronaći boljeg mega-zgodnog dečka - priznao je.

No, shvatio je da je ozbiljna u vezi s njim kada je postala ljubomorna na jednu od njegovih prijateljica. Nakon četiri godine veze, vjenčali su se u rujnu 2020. godine.

Hannah je priznala kako nije imala ozbiljnog dečka prije nego što je upoznala Shanea. Nije naišla na nikoga dovoljno zanimljivog da bi s njim provodila puno vremena.

Dok je izlazio na koledžu, objasnio je da su sve te veze završile jer bi ih prijatelji i obitelj njegovih partnera uvjeravali da je on teret, nešto što je i sam osjećao cijeli život.

Odmah na početku njihove veze Shane joj je iskreno rekao u što se upušta, u kakvom je on fizičkom stanju i da treba pomoć u gotovo svakom aspektu svakodnevnog života. Ona je na to reagirala tako da je naučila kako se brinuti za njega, samo kako bi napokon mogli živjeti zajedno i biti sami.

'Naš seks ne izgleda kao ono što vidite u filmovima, ali postoji...'

Većina ljudi pretpostavlja da je Hannah njegova rođakinja ili njegovateljica pa se šokiraju kada čuju da mu je supruga.

- Kad im kažem: 'Ne, ovo je moja supruga', ljudima se čeljust objesi do poda pa komentiraju; 'Vau, blago tebi' - ispričao je Shane, a Hannah se nadovezala:

- Jednom je žena počela plakati kad je čula da mi je to muž. Uzela me za ruke i nazvala anđelom zbog čega sam se osjećala jako neugodno, jer ispada da je Shane jako loš izbor, a ja sam izvanredna osoba jer sam ga odabrala. Svakodnevno se nosimo s takvim zabludama - rekla je.

Ljudi često pokazuju interes i za njihov seksualni život, kako to izgleda i ima li ga uopće.

- Naš seks ne izgleda kao ono što vidite u filmovima - prokomentirao je Shane i dodao da on to može i obično je on taj koji ga inicira.

- Mnogi ljudi, u svojem ograničenom 'misionarska poza - muškarac na ženi' načinu razmišljanja, vjeruju da ne mogu imati seks, da je to što oni znaju sve u seksu. Ja to mogu raditi, totalno - dodao je.

- Muškarac bez invaliditeta mogao bi prići Hannah i početi joj milovati ramena. Ja samo kažem: 'Hej, jesi li za malo seksa?'. Znam da bi takav način neke pogodio jer ne zvuči previše romantično, ali vjerujte mi, nakon što je to pitam, postajemo romantični - nastavio je.

Komunikacija je, naglasili su, ključna u svakom aspektu njihove veze, uključujući i vrijeme kada su u spavaćoj sobi. Na primjer, želi li joj dotaknuti određeno područje, treba ju zamoliti da mu pomakne ruku, ali ne uvijek, jer ona osjeti što on želi.

- Imamo prečac za sve te stvari. Ne kažete: 'Možeš li, molim vas, staviti svoje noge ispod mojih nogu'. Mi jednostavno znamo. Osjećam se kao da poznajem njegovo tijelo i što voli jednako dobro kao što poznajem i svoje - rekla je Hannah.

Složili su se da se osjećaju najviše seksi dok su zajedno goli u spavaćoj sobi. Oboje su priznali da ih njihova veza potpuno ispunjava na sve načine pa tako i seksualno, a otkrili su i kako bi jednog dana voljeli imati dijete.

Hannah je priznala da joj smetaju komentari na internetu

Neki ih optužuju da lažiraju svoju vezu, dok drugi vjeruju da su u braku, no misle kako s njom nešto nije u redu kad je pristala biti s muškarcem s takvim invaliditetom.

Shane je primijetio da postoji i veliki broj ljudi koji vjeruju da su par, ali pretpostavljaju da 'Hannah mora biti duboko oštećena na neki način da želi biti s muškarcem s invaliditetom.'

- Postoji velika pretpostavka da osobe s invaliditetom poput mojeg nemaju nikakvu vrijednost, nemaju nikakvu kvalitetu života i nisu dostojni partneri. U vrlo ranoj dobi sam postao otporan na takve stvari. Mislim da sam zbog toga razvio ovakav smisao za humor i sarkazam, jer bih inače bio uzrujan svaki dan - pojasnio je.

Otkrili su i što im je najveći strah - da bi netko od njih mogao umrijeti.

- Ne želimo ostati jedno bez drugog. Najbolji dio našeg partnerstva je ta udobnost koju osjećamo kada smo zajedno - dodala je Hannah, a prenosi Daily Mail.