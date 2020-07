Ru\u010dno izra\u0111ena tinta utiskuje se duboko u ko\u017eu pomo\u0107u trnja i bambusa. Svaki dizajn ima svoje zna\u010denje, od jednostavnih oblika do plemenskih simbola, ili crte\u017ea \u017eivotinja.

<p>Rođena je 1917., dakle ima 103 godine, no poznatija je kao umjetnica za tetoviranje. Želite li dospjeti u ruke najstarijoj živućoj majstorici za tetovažu - što priželjkuju mnogi - trebate krenuti na dugačko putovanje. Ne samo do glavnog grada Filipina, Manile, nego još 15 sati južnije, do planinskog sela Buscalan, gdje živi <strong>Whang-Od</strong>. </p><p>POGLEDAJTE VIDEO: Što mjesto tetovaže govori o vama?</p><p> </p><p>Ustaje svakoga dana u zoru, da bi pomiješala posebnu 'tintu' od borove čađe i vode. Potom će štapićem od bambusa rukom utiskivati slike u kožu onih koji su odvažili na put do Buscalana.</p><p>Ručno izrađena tinta utiskuje se duboko u kožu pomoću trnja i bambusa. Svaki dizajn ima svoje značenje, od jednostavnih oblika do plemenskih simbola, ili crteža životinja.</p><p>Whang- Od potječe iz plemena Butbut, legendarne skupine plemenskih ratnika koji su bili poznati po hrabrosti i nemilosti prema ljudima koji su pokušali preuzeti njihovu zemlju. Nipošto se nisu predavali. </p><p>Slično tradicionalnim tetovažama Sak Yant u Tajlandu, ove su tetovaže započele kao jedan od načina da Butbutovi ratnici odaju počast svojim mrtvima.</p><p>Crtanje po ženskom tijelu smatralo se normalnim načinom umjetničkog izražavanja, pa se Whang-Od prisjeća kako su je njene prijateljice tetovirale po rukama i nogama, a s 15 godina je počela učiti kako tetovirati druge.</p><p>Nije lako održavati tradiciju drevnog tetoviranja. Poseban je problem to što u kulturi kojoj Whang-od pripada umjetnička znanja možete prenijeti samo krvnom srodniku. Kako ova umjetnica nema djece, počela je učiti tome svoje pranećakinje, prenosi portal<a href="https://themindunleashed.com/2020/07/people-flock-to-get-tattooed-by-this-103-year-old-filipino-traditional-tattoo-artist.html?fbclid=IwAR2Zv5c9VoeQJ--HjgCsm5bbSlA04v28hfAvzMOHMxvbbVu26wZR-IguI_g"> The Mind Unleashed.</a> </p><p>Pogledajte video o grupi djevojaka i mladića koji su je posjetili, naučili ponešto o takvoj vrsti tetoviranja i otišli sa njezinim tetovažama na svojim tijelima:</p><p>Pogledajte video o tome kako Whang-Od stvara svoja umjetnička djela u videu snimljenom prije dvije godine: </p><p> </p>