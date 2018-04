'Ona nas je napala, no izgubila sam spor zbog svog odvjetnika'

Poštovani Mevludine,

sudski postupak koji sam vodila s jednom gospođom koja je napala mene i supruga sam izgubila. Mene je čak i fizički napala, no sve je propalo zbog mojeg odvjetnika kojeg sam prijavila Komori. Hoće li me ta gospođa ovršiti i što da radim? Udovica sam od 2014. i imam jednog sina iz tog braka koji je dijete s posebnim potrebama. Iz prvog braka imam starijeg sina. Zašto imam ovakvu sudbinu, čime sam to zaslužila? Hoću li zauvijek ostati sama? U vezi sam s jednim Vodenjakom, što će biti s nama?

šifra: Marta xy



Odgovor:

Bili ste kreativni, ambiciozni i energični, no mnogo ste propatili u životu. Osjetljivi, ali i eksplozivni se niste znali nositi sa situacijom. Mnogi problemi iz prošlosti su sad iza vas. Sud nije presudio u vašu korist, no ako i dalje budete imali problema s tim ljudima, obratite se policiji jer vidim mnoge propuste. No trenutačno ne možete ništa dokazati. Nažalost, sistem tako funkcionira.

Vidim da će se prvi sin snaći i stabilizirati na svim poljima u idućim godinama. Vi ćete i dalje brinuti o drugom sinu, ali vidim da će i on kroz terapije i edukaciju napredovati i da ćete biti zadovoljni. Vidim da ćete imati pozitivnog i pažljivog muškarca, najprije ćete biti prijatelji, a onda i mnogo više.

U idućim će vam godinama krenuti nabolje, ostvarit će vam se mnoge želje, bit ćete zadovoljniji nego sad. U zadnje vrijeme ste napeti i bezvoljni, a bole vas i kosti. Probajte s masažama, a možete uzimati i nešto prirodno za smirenje. Ostalo je sve dobro, nema tu uroka i magije. Javite mi se za dva mjeseca.

