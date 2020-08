Oni su otac i sin koji su probali meso svih životinja na planeti

Otac i sin bili su poznati znanstvenici, ali povijest ih je uglavnom zaboravila. Iako njihovo istraživanje djeluje ne osobito značajno, svakako je zanimljivo da su probali miševe, uholaže, nosoroge...

<p>Godina je bila 1813.i u to vrijeme je na Oxfordu predavao doista ekstravagantan čovjek. Zvao se <strong>William Buckland</strong> i njegova strast prema geologiji i paleontologiji bila je jednaka samo njegovoj strasti prema ukusnoj hrani.</p><p>Koliko god on bio <strong>ekstravagantna </strong>ličnost, hrana u njegovo želucu bila je još čudnija. William je redovito održavao bogate večere i gostima je nudio <strong>ježeve</strong>, pečene nojeve, odreske krokodila, a čak je nudio i <strong>kuhane štence</strong>. Njegov sin <strong>Francis </strong>imao je slično viđenje svijeta. Njima dvojici Noina arka predstavljala je jelovnik.</p><p>Kako piše portal <a href="http://www.atlasobscura.com/articles/the-father-and-son-who-ate-every-animal-possible" target="_blank">Atlas Obscura</a>, nikad nije potpuno razjašnjeno zašto se William odlučio na tako <strong>nevjerojatnu dijetu</strong>. Pretpostavlja se da je bilo riječi o kombinaciji slave i obične znatiželje. Nije zabilježen neki specifičan događaj koji bi obilježio prekretnicu u njegovoj prehrani, ali čini se da je odlučio postati slavan po svojoj prehrani. </p><p>Razvio je poseban apetit prema miševima na tostu, a često je volio pojesti i krtice. Bilo je to njegovo <strong>krunsko postignuće </strong>dok nije odlučio jesti i <strong>muhe zujare</strong>. U kući je držao kosti i fosile, ali i žive životinje. Držao je <strong>ptice</strong>, mačke, pse, barem jednog ponija i držao je hijenu kao kućnog ljubimca. U dvorištu je često djeci dopuštao jahanje na velikoj kornjači.</p><p>Jednom prilikom je bio u posjeti talijanskoj katedri i lokalni svećenik mu je rekao da pod čudesno krvari. Buckland je bez previše razmišljanja liznuo spomenuti "krvavi" pod i zaključio da je riječ o <strong>šišmišjem urinu</strong>. Možda i najšokantnija situacija dogodila se kada je Williamov prijatelj, <strong>Lord Harcourt</strong>, pokazao mu stotinjak godina staro navodno srce francuskog kralja <strong>Louisa XIV.</strong> Buckland je, čim mu je srce dospjelo mu u šake, ubacio ga u usta i progutao.</p><p>Bez obzira na njegovo ponašanje, ostao je zapamćen kao poznati i <strong>priznati znanstvenik</strong>. Bio je jedan od pionira geologije i paleontologije, otkrio je jedan od najstarijih ljudskih fosila, ali nisu svi bili očarani njegovim šarmom. Slavni <strong>Charles Darwin</strong> rekao je za Bucklanda da je vulgaran čovjek kojeg je više zanimalo postati slavan nego dobar znanstvenik.</p><p>Williamov sin, <strong>Francis Trevelyan Buckland</strong>, bio je uvjereni zoofagist, i on je volio pojesti sve što je mogao. I on je bio popularan zbog šarma i svog ekscentričnog jedenja. Kad je imao samo dvije godine, pojeo je komad svijeće. Kao i njegov otac i on je volio znanost. Studirao je kako bi postao <strong>kirurg</strong>, ali više su ga zanimale životinje i pisanje putopisa.</p><p>Toliko je volio životinje držati u kući da je postao slavan po smradu koji se širio iz kuće, a tamo je držao <strong>šakala</strong>, žabe, zmije, <strong>vjeverice </strong>i hrčke. Najzloglasniji njegov suputnik bio je <strong>medvjedić </strong>po imenu <strong>Tig</strong>. Vodio ga je na zabave, učio ga je trikove, a kad bi ga pustio na miru, medvjedić je<strong> lutao ulicama</strong> i tražio slatkiše. Francis je ponekad izvlačio <strong>zmije </strong>iz kaputa kako bi podigao raspoloženje na istim zabavama gdje je i medvjedića vodio.</p><p>Tijekom života posjedovao je i nekoliko <strong>majmuna</strong>, a jednoga je čak pretvorio u stolni ubrus nakon smrti. Gostima je često posluživao uholaže, zmije i pite od mesa nosoroga. Jednom je čuo i da je pantera nedavno uginula u obližnjem zoološkom vrtu pa je tražio da mu pošalju<strong> nekoliko komada mesa</strong>. Može se činiti da je Francis samo pokušavao<strong> steći slavu </strong>neobičnim jelima, ali njegovi obroci imali su i znanstvenu svrhu. Bio je svjestan da je sve teže hraniti britansko stanovništvo i pokušavao je otkriti alternativne izvore hrane. Nije uspio otkrivanju novih izvora hrane, ali njegov aktivizam možda je spasio ribu u britanskim vodama.</p><p>Stotinama godina kasnije, popularni znanstvenici <strong>izgubljeni </strong>su u povijesti.</p>