Za više okusa i nutrijenata: Kad se dodaje koji začin u kuhanju

Svježe je začine poput bosiljka, peršina, vlasca i kopra najbolje dodati na kraju kuhanja, dok sušeni začini poput kurkume, cimeta i muškatnog oraščića daju više okusa i bolju vrijednost ako se koriste na početku

<p>Čak i najjednostavnija jela mogu postati vrhunska uz dodavanje nekoliko začina - u pogledu ukusa i prehrambene vrijednosti. No postoji li optimalno vrijeme za dodavanje začina tijekom procesa kuhanja i može li pogrešno umanjiti učinke?</p><p>POGLEDAJTE VIDEO (hranom do imuniteta):</p><p>Da biste maksimalno iskoristili svako jelo, <a href="https://www.mindbodygreen.com/articles/when-to-add-spices-while-cooking">mbg</a> je okupio mišljenja stručnjaka za hranu radi uvida u najbolje vrijeme za dodavanje različitih začina tijekom kuhanja i zašto.</p><h2>Suhi vs. svježi začini</h2><p>Bosiljak, peršin, luk, vlasac i kopar lako je i jeftinije uzgojiti kod kuće, a dodaju li se jelima u svježem obliku, daju neusporedivo bolju aromu od kupovnih ili sušenih začina.</p><p>Sušeni začini koriste se na početku kuhanja, a svježi se dodaju na kraju, glavno je pravilo vrhunskih kuhara za izvlačenje najviše arome iz jela.</p><h2>Kada dodati začine za aromu</h2><p>Kad pokušava postići najviše okusa od svakog začina, stručnjak za začine, dr. Kanchan Koya, preporučuje dodavanje različitih začina, ljekovitog bilja ili povrća u svakom koraku kuhanja.</p><p>U tradicionalnim indijskim jelima, poput curryja ili gulaša, ona kaže da je dodavanje cijelih začina u vruće ulje prvi korak. Slijede aromatični začini, poput češnjaka, đumbira i luka. Na kraju pospite suhim začinima u prahu. Ova metoda slojeva svaki put osigurava bogato, nijansirano i ukusno jelo.</p><p>Kako bi dobili još više okusa od svakog začina, kuhar Akhtar Nawab kaže da ih poprži prije kuhanja. </p><p>- Svi začini imaju u sebi esencijalna ulja, a da bi ih se oslobodili, moraju se aktivirati toplinom - objašnjava on u svojoj knjizi Good for You. </p><h2>Začini za veću nutritivnu vrijednost</h2><p>Što se tiče prehrane, toplina može aktivirati određene spojeve, ali druge deaktivirati. Zbog toga je važno dodati začine i na početku i na kraju procesa kuhanja, objašnjava Koya.</p><p>Kurkuma, na primjer, sadrži moćan spoj zvan kurkumin, koji je proučavan zbog svojih antioksidativnih i protuupalnih svojstava. Nažalost, kurkumin se ne apsorbira uvijek dobro u tijelu. Da bi ta svojstva bila više raspoloživa, Koya kaže da ih treba aktivirati toplina i masnoća. Drugim riječima, dodavanje kurkume vrućem ulju na početku procesa kuhanja je najbolji način da se osigura optimalna prehrana.</p><p>Prema jednom istraživanju, klinčić i cimet uspjeli su zadržati svoja antioksidacijska svojstva kada se zagrijavaju, stoga ove sastojke možete dodavati na početku ili u sredini procesa kuhanja.</p><p>U istoj studiji muškatni oraščić zapravo je pokazao porast svoje sposobnosti u borbi protiv aktivnosti slobodnih radikala kada se zagrijavao.</p>