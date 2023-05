Ono najprivlačnije na svakom znaku: Ovan je spontan i direktan, Rak ima toplu stranu

Ovan

Pripadnici ovog znaka ističu se po iskrenom, dječjem i pomalo naivnom pogledu na svijet te entuzijazmu. Ovnovi su u stanju radovati se nekoj sitnici kao da je najveća stvar na svijetu, a njihov pristup je spontan i direktan da se ponekad čini kako se nikad u životu nisu razočarali.

Bik

Bikovi dio svog šarma duguju tome što su u stanju učiniti puno lijepih stvari za druge, no za to neće tražiti zasluge niti isticati svoju ulogu. Jako su velikodušni, i jasno je da to ne čine iz koristi, već iz svoje dobroćudne prirode.

Blizanci

Blizanci su šarmantni po mnogim stvarima, no ono što definitivno zrači iz njihovog karaktera je odanost i potpora onima koje vole. Oni koji su im bliski mogu se pouzdati u to da u njima uvijek imaju najvećeg prijatelja i potporu te će se zbog toga osjećati posebno.

Rak

Pripadnici ovog znaka mogu biti izrazito neugodni i nezainteresirani prema onima koji im na prvu 'ne sjednu', no više od svih drugih znakova Zodijaka Rakovi će znati kada i kako izraziti svoju nježnost, pažnju i ljubav. Upravo je ta topla strana njihove osobnosti ono što drugi smatraju najšarmantnijim na njima.

Lav

Kada su dobro raspoloženi, Lavovi mogu biti su odlično društvo. Osvajaju svojim osmijehom, šalama, no najviše pozitivnim stavom te nadom koja se opire bilo kakvoj vrsti pesimizma. Zbog toga je kraj njih teško ostati ravnodušan.

Djevica

Djevice su oni tipovi pojedinaca koje doista zanima što drugi misle, kako nešto doživljavaju ili kako se osjećaju. Zbog toga im je izrazito lako u razgovoru brzo postati prisan s nekim, a druga strana cijeni što takav interes nije lažan ili proračunat, već je odraz njihove empatije.

Vaga

Pripadnici ovog znaka u međuljudskim su odnosima često stup koji pruža oslonac i podršku drugima. Koliko god bila kaotična situacija u njihovom životu, dio Vaginog šarma leži u tome da djeluju stabilno, mirno i samopouzdano. Upravo zbog toga drugi žele biti u njihovom društvu.

Škorpion

Škorpioni mogu biti šarmantni na mnogo različitih načina, no većina će se složiti kako se oni ističu svojom odlučnom intuicijom. Izuzetno su pronicljivi, pa djeluju mudro, razborito i iskusno - gotovo kao da su već proživjeli tri života. Upravo će ta njihova osobina lako šarmirati.

Strijelac

Izuzetna osobina ovog znaka je odanost i stajanje iza onih koje vole ili su im dragi. Čak i ako ste tek jučer upoznali Strijelca i 'kliknuli', on će zdušno stajati na vašoj strani i braniti vas pred onim tko vam je nanio nepravdu. Dio njihovog šarma je zaštitnički stav.

Jarac

Nasuprot njihovom ozbiljnom izgledu, Jarci će pri prvim rečenicama otkriti koliko su brižni. Dio njihovog šarma je energija i zanimanje koju ulažu u tuđu dobrobit - čak i onih koji im nisu pretjerano bliski, pa se uz njih lako osjećati voljeno i toplo.

Vodenjak

Vodenjaci su istinski šarmeri, a nemoguće je ne zamijetiti njihovu sposobnost da i u najgorim situacijama zbijaju šale te uveseljavaju sve oko sebe. Glavni temelj njihovog šarma je pomalo uvrnuti smisao za humor, kojim se služe kao oruđem da bi oraspoložili one oko sebe.

Ribe

Više od bilo koga, Ribe krasi prirodna suptilnost i spontanost, pa se zbog toga u njihovom društvu lako osjećati ugodno. Glavninu njihovog šarma čini opuštena atmosfera koju stvaraju svojom prisutnošću, smirenim izjavama i ležernim stavom.

