Opasan trend: Može li aktivni ugljen detoksificirati vaše tijelo

Već duže vrijeme se priča za aktivni ugljen da je čudotvorac za ljudsko tijelo. Još u antičko doba su ga Egipćani i Grci koristili kao lijek, a nedavno je ponovo postao popularan.

Ljudi vjeruju da konzumacija ugljena u obliku tableta, praha ili tekućine pomaže tijelu da se riješi raznih otrova. Ali, pitanje je koliko je aktivni ugljen stvarno blagotvoran za tijelo, u kojim količinama ga je zdravo konzumirati i koje su posljedice svakodnevnog korištenja, piše Daily Mail.

- To je vrlo opasno. Ako se aktivni ugljen uzima da bi se pročistio organizam, on će uzeti ono što nije i ono što je dobro u organizmu. Dugotrajnim uzimanjem aktivnog ugljena ljudi se dovode do malnutricije. Dakle, on uzima i minerale koji su nam korisni. On nije rješenje ukoliko nije pod nadzorom i ako ne postoji opravdani razlog za njegovo uzimanje - objasnila je nutricionistica i dijetetičarka Olja Martinić.

- Iako aktivni ugljen ima mnogobrojne medicinske koristi, ljudi trebaju biti jako oprezni kod korištenja istog u svakodnevnom životu. U organizmu on na sebe veže razne hranjive tvari, stoga ako ga ljudi svakodnevno uzimaju, mogu napraviti više štete nego koristi - upozorava australska nutricionistica Fiona Tuck.

Foto: 123RF

Tuck napominje da ljudi često ne uzimaju u obzir nuspojave uzimanja aktivnog ugljena kao što su mučnine, proljev i povraćanje. Također, kaže da aktivni ugljen nikako ne smiju uzimati ljudi za vrijeme uzimanja lijekova jer smanjuju njihovu učinkovitost.

- Aktivni ugljen se često pojavljuje u zdravim kafićima i u restoranima jer s njima boje hranu, ali kao sastojak on utječe na nutritivnu vrijednost hrane koju su ljudi pojeli. Ako se aktivni ugljen nalazi u smoothieju, u riži ili nekom prirodnom soku, nutritivna vrijednost te hrane je srozana na nulu - upozorava Tuck.

Foto: Davor Puklavec

- Posebno je važno znati da uz uzimanje aktivnog ugljena imate neku aktivnu terapiju koja je kumulativna, poput terapije za hipofizu ili hipertenziju, ili ako je u pitanju terapija koja je vezana za povišene masnoće u krvi, da vi s aktivnim ugljenom izbacujete dio lijekova, a pogotovo minerale u tijelu poput željeza - napominje Martinić.

- On je fantastična pomoć ljudima koji su se otrovali hranom, a u bolnicama se često koristi i kod trovanja alkoholom jer za sebe veže otrove u tijelu i zaustavlja njihovo djelovanje. Također pomaže ljudima smanjiti vjetrove, pogotovo u situacijama kad ljudi putuju u azijske zemlje i pate od nadutosti zbog neprilagođenosti hrani - objašnjava Tuck.