Opasnosti na otvorenom: Od otrovnog bilja do uboda kukaca

Za potpuno uživanje na otvorenom možete se opustiti jer donosimo savjete kako izbjeći uobičajene ljetne probleme i neugodne situacije te kako se s njima nositi ako se pojave

<p>Bez obzira jeste li na moru ili u svojem prostranom dvorištu, uživanje u ljetnom danu može pokvariti niz problema, piše <a href="https://www.consumerreports.org/outdoor-safety/avoid-sunburn-insect-stings-and-other-health-bummers-this-summer/">ConsumerReports.</a></p><p>POGLEDAJTE VIDEO: Ubodi komaraca</p><p>Stoga je važno znati kako spriječiti te probleme ili im doskočiti kad se već pojave.</p><h2>1. Osip zbog otrovnog bilja</h2><p>Ako ste skloni dermatološkim problemima nakon susreta s određenim vrstama bilja, naučite kako izgledaju i izbjegavajte ih. Otrovni bršljan i otrovni hrast su penjačice ili manji grmovi sa žutim ili zeleno bijelim lišćem te bobicama. Otrovni ruj je grmoliko drvo koje može imati blijedo žute ili bjelkaste bobice. Ako niste sigurni kako izgledaju, <a href="https://www.cdc.gov/niosh/topics/plants/identification.html">OVDJE </a>možete pogledati njihove fotografije.</p><p>Ako mislite da ste dotaknuli otrovnu biljku, odmah potražite tekuću vodu i sapun te dobro operite ruke i tijelo. Skinite svu odjeću sa sebe i odjenite čistu robu, a prljavu odmah stavite na pranje.</p><p>- Sastojci otrovnih biljaka koje uzrokuju osip mogu se dugo zadržati na neopranoj odjeći i proširiti se domom te tako izazivati tegobe kroz duži vremenski period - pojasnila je alergologinja <strong>Jennifer Namazy</strong> iz San Diega.</p><p>Osip treba liječiti vlažnim zavojima i hidrokortizonom.</p><h2>2. Opekline od sunca</h2><p>Uvijek nosite zaštitnu kremu na otvorenom i držite se hlada.<br/> - Također, provjerite sa svojim liječnikom ako uzimate lijekove izazivaju li preosjetljivost na sunce. Pojedini antibiotici, lijekovi protiv bolova i diuretici mogu izazvati preosjetljivost. Stariji ljudi često uzimaju i više takvih lijekova, a to pojačava rizik od nastanka opeklina - kaže dr. <strong>Dima Qato</strong> sa Sveučilišta Illinois.</p><p><br/> Ako ste izgorjeli na suncu, istuširajte se hladnom vodom i odmah potom kožu namažite masnom kremom s ovlaživačima. Možete uzeti i antiupalni lijek protiv bolova koji će smanjiti oteklinu i bolove. Poželjno je izbjegavati sunce dok ozljeda ne zacijeli. Ako uzimate lijekove zbog kroničnih stanja, a često ste nakon toga izgorjeli na suncu, razgovarajte sa svojim liječnikom o promjeni lijeka ili doze kako biste smanjili preosjetljivost na sunce. </p><h2>3. Ubodi osa i pčela</h2><p>- Kako biste izbjegli ubode osa i pčela, izbjegavajte koristiti mirisne sapune i parfeme. Čak i ako ih vi ne možete namirisati, insekti mogu - tvrdi dr. <strong>Brenda Jacklitsch</strong>.</p><p><br/> Kaže da dok jedete na otvorenom pripazite na hranu i piće jer privlači insekte, a ose se ponekad mogu sakriti u slamčici za piće pa budite posebno oprezni kako ne biste doživjeli ubod u ustima. Nosite odjeću svijetlih boja jer tamnija odjeća privlači insekte, a ako već naiđete na osu, ne pokušavajte je ubiti nego se što prije udaljite. Ako je uporna, potražite utočište u zgradi ili automobilu.<br/> Ako vas je osa ili pčela ubola, odmah uklonite žalac iz kože jer će to smanjiti količinu otrova koji ste primili, pa će i reakcija biti blaža.</p><h2>4. Ubodi komaraca, krpelja i mrava</h2><p>Koristite repelente za insekte koji će spriječiti komarce i krpelje da vam se uopće približe. Ako hodate kroz šumu i travnate površine, obavezno nosite duge hlače i utaknite nogavice u čarape, a prije nošenja odjeću tretirajte repelentom. Po povratku iz šume obavezno se pregledajte kako se neki krpelj ne bi potkrao. Ako u mjestu stanovanja imate i mrave, dok radite u dvorištu nosite zatvorene cipele i rukavice.</p><p>Ako se krpelj pričvrstio na vašu kožu, uklonite ga pincetom ili potražite pomoć liječnika. Posebnu pozornost obratite na mjesto uboda te se u slučaju otekline ili pojave crvenila odmah javite liječniku jer to može biti znak da vam je krpelj prenio neku od zaraznih bolesti. Kad je riječ o ubodima komaraca i mrava, mjesto isperite sapunom i vodom. Kako biste spriječili svrbež, namažite kožu kremom s antihistaminikom ili koristite kremu s hidrokortizonom.</p><h2>5. Mučnina zbog vrućine</h2><p>Tijekom osobito toplog vlažnog vremena teško je ostati priseban jer znoj ne isparava brzo kao inače. Određeni lijekovi, poput diuretika mogu dodatno pojačati osjetljivost na toplinu. Stoga se pokušajte hidrirati i piti dovoljno vode tijekom čitavog dana. Držite se klimatiziranih prostora ili se češće tuširajte.</p><p>Ako osjetite mučninu, slabost ili glavobolju, tuš je odličan lijek. Zbog previsoke temperature prijeti vam toplinski udar, potencijalno smrtonosno stanje. Znakovi toplinskog udara su nesvjestica, zbunjenost, mučnina i nedostatak znoja unatoč vrućini. Ako mislite da netko upravo proživljava toplinski udar, odmah nazovite Hitnu pomoć i pokušajte rashladiti čovjeka.</p>