Opasnosti produžene trudnoće: Posteljica 'živi' puna 42 tjedna

Trudnoća koja traje više od 40 tjedana je pod povećanim rizikom pa liječnici majke šalju na inducirani porođaj.

Najčešći rizici za dijete tijekom porođaja i prolongiranog trajanja trudnoće su iznenadna asfiksija, odnosno gušenje i aspiracija mekonija, odnosno udah prve stolice, a tad dolazi do djelomičnog ili potpunog začepljenja dišnih puteva.

Moguće su fetalne ozljede zbog makrosomije, odnosno ako novorođenče teži više od 3500 grama. Djeca zbog prolongiranog trajanja trudnoće ugrožena su mogućim rizikom sloma posteljične funkcije, a to može uzrokovati smrt djeteta.

Prema istraživanju koje je vodila dr. Lorina Hirsch, rizik od komplikacija, koje čak uključuju gubitak djeteta, povećava se između 40. i 41. tjedna trudnoće, a može se još više povećati između 41. i 42. tjedna. Ipak, induciranje poroda nije uvijek najbolje rješenje.

- To je individualno i razlikuje se od trudnice do trudnice. Treba vidjeti kako izgleda vrat maternice, treba li uopće poticati porod? Ne želimo da se porod završava carskim rezom bez pravog razloga - rekla je ginekologinja dr. Jan Penvose-Yi.

Trajanjem trudnoće posteljica se iscrpljuje i smatra se da je punih 42 tjedna njezin rok trajanja. Već nakon 36 navršenih tjedana djelotvornost posteljice je smanjena, ali stvarni rizik popuštanje funkcije posteljice je oko 41. do 42. tjedna. I prije započetog porođaja, a ako je riječ o prolongiranom trajanju trudnoće, djeca in utero su ugrožena mogućim rizikom sloma posteljične funkcije što može dovesti do smrti djeteta.

Foto: Dreamstime

No trudnicama koje se redovito kontroliraju trudnoća rijetko traje više od 42 tjedna. Najrizičnija skupina su žene koje su odbile preporučene naputke liječnika o potrebama induciranog poroda, a to može biti opasno za majku i bebu.