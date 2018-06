Opekline nastaju već nakon 15 minuta: Prvo izgore nos, prsa...

Kad vam netko kaže da ste “malo pocrvenjeli”, znajte da su na vašoj koži već počele promjene i mikrooštećenja. Crvenilo izazivaju UVA i UVB zračenja koja oštećuju DNK, a tako i kožu, što može dovesti do pojave melanoma na tim područjima, upozoravaju dermatolozi.

No naša koža ima prirodnu obranu - u obliku tamnog pigmenta nazvanog melanin, koji stanicama kože daje boju i blokira radijaciju te minimalizira oštećenja.

Melanin daje boju

Neki ga ljudi imaju u većoj mjeri, što ih prirodno čini tamnijima i otpornijima na zračenja, a drugi ljudi mogu “izgraditi” melanin tijekom vremena kao odgovor na male doze UV zračenja jer melanin luče specijalizirane stanice pod nazivom melanociti. Ovome melaninu obično treba od jednog do tri dana da uđe u stanice kože, a kad se to dogodi - potamnjeli ste. Kod svjetlijih ljudi uzrokuje oštećenja koja nastaju u vrlo kratkom periodu, već nakon 15 minuta izlaganja sunčevim zrakama, jer ih prirodni melatonin ne štiti dovoljno. Već šetnja gradom ili vožnja automobilom može prouzročiti crvenilo na najizloženijim dijelovima tijela, poput vrata, ramena i lica.

Posebno valja paziti na najmlađe jer je količina izlaganja suncu tijekom djetinjstva vrlo važna. Ljudima koji su imali pet ili više težih opeklina tijekom djetinjstva ili adolescencije rizik od nastanka melanoma povećava se dva puta. Naše tijelo reagira na oštećenja DNK, pa prije nego što melanin stupi na snagu, “rješava se” stanica koje su oštećene u procesu nazvanom apoptoza. Time se smanjuje mogućnost mutiranja stanica i njihove nekontrolirane reprodukcije. Mrtve stanice jednostavno se odlijepe od kože nekoliko dana nakon zadobivanja opeklina.

Protuupalni odgovor

U dubljim se slojevima kože mrtve stanice također uklanjaju, a kako bi se to potaknulo, pokreće se niz promjena poznatih kao protuupalni odgovor, isti onaj koji vaše tijelo ima prilikom infekcije. Krvne žile i kapilare rastu, dopuštajući povećanje protoka krvi te se zbog toga javlja osjećaj vrućine na koži. Prekomjerna proizvodnja nekih bjelančevina dovodi do boli i svrbeža, a ako su razmjeri opeklina veći, dolazi i do stvaranja mjehurića. Krvna se plazma nakuplja pored oštećenog tkiva i pomaže u liječenju.

TOP 5 ZNAKOVA DA STE VEĆ ZARADILI OPEKLINE

1. SVRBI VAS

Ako vas koža, još dok ste na suncu, počinje svrbjeti, to je prvi znak upozorenja. U tom su se trenutku već počeli oslobađati upalni citokini. Ostaje vam borba protiv češanja po njima.

2. VRUĆA I CRVENA

Kad vaša koža postane crvena, znak je da se kapilare šire, a to se događa unutar deset minuta od izlaganja. Sunčane opekline vruće su na dodir, a “pregrijavanje” može trajati i do tri dana.

3. ZATEZANJE

Poslije početnog osjećaja intenzivne topline slijedi lagano zatezanje kože, zbog povećanog protoka krvi na zahvaćeno područje. Izbjegavajte vruće tuševe te usku odjeću kako bi koža disala.

4. BIJELA NA DODIR

Posumnjate li na opekline, to ćete lako provjeriti. Koža ispod opeklina postaje bijela na dodir jer, pritiskom na nju privremeno se blokira protok krvi u tom području (što zauzvrat smanjuje crvenilo).

5. DEHIDRACIJA

Ako ste zaradili opekline, vaše će se tijelo ubrzo početi osjećati dehidrirano, što će kožu učiniti vidljivo suhom. Najbolje je tada dopustiti da vam se tijelo prirodno osuši nakon tuširanja.