Operna pjevačica Milka Trnina bila je na krunidbi ruskog cara

U Vezišću kraj Ivanić Grada 19. prosinca 1863. godine rodila se Milka Trnina, jedna od najvećih opernih diva u povijesti. Pjevala je diljem Europe i Sjeverne Amerike, a predavala je i pjevanje u New Yorku.

Talijanski operni skladatelj Giacomo Puccini smatrao ju je najboljom izvođačicom njegove opere "Tosca" u cijelom svijetu, a njezinu talentu divio se Carl Russ-Suchard, švicarski slastičar i jedan od osnivača tvornice čokolade Milka. Prema legendi, slastičar je putovao za opernom divom kako bi je slušao po cijelom svijetu. Toliko je bio "opsjednut" Trninom da je odlučio čokoladu nazvati po njoj. No to je samo jedna od teorija. Najglasnija je ona kako je ovaj slatkiš imenovan spajanjem dviju riječi koje su u sastavu čokolade - mlijeko (njem. MILch) i KAkao.

Foto: Wikipedia

Milka Trnina je sudjelovala i u krunidbi ruskog cara Nikolaja II. te je tom prigodom dobila skupe darove od cara i carice.

Dana 19. prosinca 1924. u Londonu je prodan posljednji Rolls-Royce Silver Ghost proizveden u Engleskoj. Rolls-Royce je ovaj luksuzni automobil predstavio 1906. godine i mnogi su ga smatrali najboljim automobilom na svijetu. Proizvodnja Rolls-Roycea Silver Ghost nastavljena je u Springfieldu, Massachusettsu do 1926. Iako je tvornica u Springfieldu podlegla Velikoj depresiji, do danas je to jedino mjesto izvan Engleske gdje su Rolls-Royce automobili ikad proizvedeni.

Foto: Dreamstime

Čak 200 milijuna dolara vrijedan "Titanic" Jamesa Camerona premijerno je prikazan 19. prosinca 1997. godine u američkim kinima. Samo usporedbe radi, snimanje filma bilo je daleko skuplje od pravog broda "Titanica" koji je sagrađen 1912. godine.

Foto: PROMO/Neva Zganec/Dusko Marusic/Pixsell

Njegova se vrijednost procjenjuje na otprilike 1,500.000 funti, što je oko 7,5 milijuna dolara u to vrijeme.