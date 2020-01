'Opet plačeš?' Što ne bi trebalo govoriti osjetljivim karakterima

Vrlo osjetljivi ljudi primjećuju neke stvari koje prolaze pored mnogih drugih. Osjećaju duboko i često na njih utječu riječi i osjećaji ljudi koji ih okružuju. Osjetljivost nije slabost, međutim kad im okruženje postane previše intenzivno traže podršku svojih najmilijih. Nažalost, ljudi oko njih često ih ne razumiju i ne znaju kako im pomoći.

Dobronamjerni savjetima "hrabre" ih da "prevladaju" svoje osjećaje ili budu "manje osjetljivi". Iako će se oni kroz život truditi postati što manje osjetljivi, neki će ih komentari ili savjeti gurnuti još dublje i itekako ih povrijediti. Podijelili su s nama koji su to komentari istinski dirnuli.

1. Ne budi tako osjetljiv

- Previše si osjetljiva. Imam dojam kao da su za to krive moje emocije i da ih moram nekako "popraviti", iako najviše što trenutno mogu učiniti je uzimanje lijekova - piše Shaelee Q na The Mighty community.

- Moja sestra mi je rekla da sam najosjetljivija osoba koju je ikad poznavala, nakon što sam joj objasnila koliko su me povrijedila njena stalna podbadanja - piše Leslie M.

2. Samo je prebrodi i kreni dalje

- Rekao mi je: "Jedna si od najslabijih žena s kojima sam ikad izlazio. Druge žene ne dopuštaju da ih muče stvari kao tebe. One jednostavno prevladaju i kreću dalje, umjesto da toliko osjećaju. Zašto ti to ne možeš učiniti?". Iskreno, to me pogodilo i naljutilo. Osjećati, ali i nastaviti dalje tako da isključite svijet oko sebe je, po mom mišljenju, jedna od najvećih snaga. Naravno, i imati nekoga koga voliš i tko tebe voli, a da vidi da me to ubija - piše Amber S.

3. Opet plačeš?

Foto: POPROTSKIY ALEXEY

- Mislim da je "Opet plačeš" najgore što ti mogu reći. Mislim da ljudi pretpostavljaju da ako mnogo plačeš još uvijek nisi iskusila neke osjećaje. Moji istinski osjećaji pokreću te suze. Prekrasna pjesma, nevjerojatan zalazak sunca, uspomena, reklama, svaki put kad moja kćer svira... ja i dalje imam emocije. Ponosna sam što mogu osjećati emocije i plakati sretne suze. Ne odbacujte svoje osjećaje samo zato što puno plačete - kaže Cathi Jo F.

- Žao mi je. Osjetljiva sam i lako plačem, to je moj način oslobađanja svojih emocija - otkriva Theresa H.

4. Razumijem

- Zapravo često mrzim frazu ili formulacije poput "Razumijem" kada prolazim kroz ono što za mene znači kriza. Pokušajte radije reći nešto u stilu "Znam kako je bilo meni, pokušat ću razumjeti kako je tebi. Tu sam za tebe. Što mogu učiniti da ti pomognem?" - piše Christa L.

5. Moraš biti jači/jača od ovoga

- Za razvijanje unutarnje snage potrebno je puno rada na sebi, ali isplati se! Ako je netko osjetljiv, to ne znači da nema unutarnju snagu. Zapravo vjerojatno je ima više od tebe! - smatra Mary C.

- Rekli su mi da treba imati "debelu kožu" ili biti malo više "mentalno jak". Isprobao sam te strategije i samo su pogoršale stvari. Prava snaga je spremnost u prihvaćanju svojih emocija - piše Ger EB.

6. Prestani izigravati žrtvu

Foto: Dreamstime

- Ne glumi žrtvu. Rečeno mi je to kad sam napokon pokušao razgovarati o nečemu groznom što mi se dogodilo - Jessie L.

- "Voliš se igrati žrtve", rekli bi mi ljudi kada bih pokušala biti iskrena zbog svojih problema. Također, često mi kažu da se stvari mogu promijeniti ako postanem pozitivnija - piše Melissa A.

7. Ne moraju svi biti popularni

- Skoro 40 godina plakala sam zbog toga što u mladosti nisam imala prijatelje s kojima bih se družila. Moja majka je rekla (bez zlobe): "Dušo, ti si jadna, ne znam što da ti kažem. Možda možeš naći drugog nesretnika koji te razumije". To mi još uvijek duboko urezano u srcu, a moje mame nema već 15 godina - piše Rebeka K.

8. Ne ispričavaj se

- Ne znam nekad što bih drugo rekla osim da kažem "Oprostite", što ljude obično ljuti ili još više nervira - Jennifer E.

9. Trebaš prestati brinuti se

- "Samo se trebaš manje brinuti o onome što kažem" - to je savršena rečenica da se oslobodim odgovornosti i istovremeno da se ponište svi moji osjećaji - piše Megan M.

10. S tobom je uvijek nešto

Foto: Privatna arhiva/Facebook

Imala sam napadaj panike kada sam sa sestrom i suprugom bila u kockarnici. Problijedila sam i osjećala kao da ne mogu disati. Bilo je krajnje zastrašujuće. Ona me pogledala i rekla "uvijek je nešto s tobom" - prisjeća se Sarah S.

11. Trebaš si naći hobi

- "Jednostavno morate pronaći nove hobije i stvari koje trebate učiniti ako niste sretni". Kao prvo, imam nekoliko hobija, blisku grupu prijatelja i terapijsku grupu za podršku s kojima provodim puno vremena. I kao drugo, neću postati sretnija samo zato što idem još u šetnju ili naučim neku drugu vještinu za koju nemam ni vremena - Erin S.

12. Ne plači

- "Ne plači, u redu je", kažu mi ljudi, ali ponekad stvarno nije "ok" i moram plakati. Ponekad znam da je "u redu" i da još moram plakati - smatra Virginia C.

13. Bog ti ne daje nešto što ne možeš podnijeti

- U slučaju da nisi primijetio, ne nosim se s tim baš najbolje! - piše Tiffany F.

14. Kupuješ prijatelja?

Foto: Dreamstime

- Na rubu potpunog sloma, rekla sam suprugu da osjećam da mi treba stručna pomoć. Pitao me "kupujem li prijatelja" - prisjeća se Donna JM.

15. Nema čovjeka koji nije zabrinut

- Svi imaju tjeskobu, niste posebni - Shaun L.

16. Previše si emotivan

- "Dramatiziraš". Ne, osjećam duboko. Sve emocije. Ne mogu podnijeti kad mi ljudi kažu da dramim. Ja sam samo strastvena osoba - Jen B.

17. Volio bih znati kako da ti pomognem

- Moj muž mi često govori da ne zna što bi rekao da mi pomogne i želio bih znati što treba učiniti da mi pomogne i da me "popravi". To me izluđuje! Nikad ga nisam zamolila da me popravi. Ako bi to mogao on ili neki drugi doktor kojem sam išla, ne bih imala problema - nije to tako jednostavno! - piše Tammy CT.

18. Moglo je bi biti i gore

- Jedan član obitelji mi kaže: "Pa moglo je biti i gore, mogla si imati rak". Kao, to su samo depresija i samoubilačke misli - piše LouLou Cherry S.

- Jednom su mi rekli: "Imate još braće i sestara" u trenucima kada sam govorila koliko mi nedostaje brat. Da, to je istina. Ali ne ispunjava to prazninu. Ništa nikada neće - Sarah R

19. Opusti se

Foto: Photographee.eu

- Opusti se, rekli su mi, ali ja sam se osjećao kao da rdim nešto loše jer sam bio izrazito osjetljiv. Osjećao sam se kao da me dvogodišnjak prezire zbog minimalnog preopterećenja - smatra Justine A.

20. Pretjeruješ

Jedan od mojih roditelja uvijek mi je govorio: "Pretjeruješ". Izvrsno sam osvijestila svoje osjećaje pa sam pokušavala "sahraniti" sve emocije kad bi se pojavile. Tek nakon godina i godina sam shvatila da je moja empatija jedna od mojih najvećih snaga i da bih trebala prihvatiti ono što osjećam - piše Kimberly AS.

21. Predobra si

- Čujem to stalno i stvarno mi smeta. Znam da to govore iz ljubavi kako bi mi ukazali na to da zadam granice, ali to me nimalo ne ohrabruje - piše Heather K.

22. Bit će sve u redu

- Jednostavno se osjećam loše kad netko kaže da će sve biti "u redu". Pogotovo ako u sebi nosite puno trauma. Treba se udaljiti od ljudi koji su vas iznevjerili. Čini se tako jednostavno, ali trebalo je dugo vremena da to shvatim i osjetim sreću. To su uvijek pomiješani osjećaji - piše Dhiraj S.

