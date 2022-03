Oporavak modne scene: Mnogi naši dizajneri ove godine planiraju revije i događanja

Ivan Alduk, Robert Sever, Ivica Skoko, Envy Room, Zoran Aragović Klisab i Lana Puljić samo su neki od autora koji su nam otkrili ovogodišnje planove.

- Nedavno sam čuo savjet kako da se manje nerviram, a glasio je "manje planiraj". E sad, u modi se sve radi barem 6 mjeseci unaprijed pa ne znam baš kako ukomponirati to manje planiranja. Bez obzira na stanje u kojemu se nalazimo, a koje je sad već postalo predugo i previše izazovno, ja planiram i dalje te trenutno završavam drugu kolekciju i počinjem treću – priča nam Ivan Alduk.

POGLEDAJTE VIDEO: Boris Pavlin o tehnikama Visoke mode

- U planu je i modna revija ukoliko će biti moguće. Neće to biti masovan event jer nije u duhu mog branda, ali će svakako biti u fizičkom, dobrom starom obliku. Hrvatska modna scena je u vrijeme covida stvarno napravila nekoliko koraka nazad te bih volio da se napokon poslože mogućnosti za normalno poslovanje - rekao je .

I njegov kolega Ivica Skoko smatra da je vrijeme da se nešto pokrene.

- 2022.godina je krenula nadasve radno. Daljnji plan je rad na kolekciji povodom mojih 25 godina rada tako da se može očekivati spektakularna modna revija krajem proljeća ili početkom ljeta – otkrio je Skoko.

Reviji se nadaju i Envy Room, odnosno dizajneri Nikica Ivančević i Vjeko Franetović, čije kolekcije uvijek privuku velik broj ljubitelja stila i elegancije.

- Upravo izlazimo s bridal kolekcijom za ovu godinu koja broji 50 vjenčanih komada za sve tipove vjenčanja. Nakon toga nam je plan napraviti proljetno-ljetnu kolekciju koju se nadamo da ćemo moći predstaviti na reviji – najavili su autori.

Zoran Aragović, autor brenda Bite My Style, nada se smirenju situacije te najavljuje odlične planove.

- Ono što zasigurno namjeravamo jest snimiti kampanju za kolekciju proljeće-ljeto 2022. Razmišljamo i o samostalnoj reviji, no obzirom na još uvijek nesigurnu covid situaciju, to smo stavili sa strane. Započinjemo suradnju i s novim multibrand dućanima s hrvatskim dizajnom što nas jako veseli – istaknuo je Aragović.

Njihova kolegica Lana Puljić, koja stoji iza brenda Lokomotiva, optimistična je što se tiče mode.

- Za 2022. godinu planovi su brojni. Standardno dvije kolekcije ću svakako prezentirati, a zasigurno će ih popratiti neka zanimljiva kampanja. Što se tiče revija, zasad nemam ništa u planu, no neka prezentacija u fizičkom smislu nije isključena. Uz to, svakako planiram i neke nove interesantne suradnje i projekte. Također želja mi je da se u puno većoj mjeri plasiram na internacionalnoj sceni, te je to nešto na čemu ću definitivno raditi intenzivno u narednom periodu – izjavila je Lana.

I Varteks, naša velika modna kuća, također ima nešto u planu, otkrila je kreativna direktorica Martina Vrdoljak Ranilović. Iako neće raditi klasičnu reviju, razmatraju neki vid prezentacije za javnost. Inače, redovito plasiraju kolekcije koje su sve atraktivnije za javnost, dizajn je moderniziran, no silueta i dalje klasično elegantna.

Loredana Bahorić, autorica brenda Charlie, već neko vrijeme planira monografiju, koja je ove godine konačno spremna za izlazak.

- Već sam duži vremenski period fokusirana na vlastitu monografiju koja obuhvaća 35 godina mog modnog djelovanja. Ovaj izuzetno veliki projekt je pri kraju i uz dnevne obaveze vezane za Charlie, ne ostaje mi previše praznog hoda. Trenutno završavam proljetnu kolekciju i nisam donijela konačnu odluku o snimanju kampanje. No, promocija moje monografije, koju radim u suradnji sa Školskom knjigom, zasigurno će se održati - najavila je Loredana.

I dečki iz brenda Les Émaux, koji su u godinama prije korone postali velika novost na našoj modnoj sceni, najavljuju događanje. Naime, Nino Sablić i Kristijan Žakić u planu imaju samostalnu reviju.

Sličan stav imaju i Tomislav Kliškinić i Marko Šabarić, autori brenda Klisab.

- Mi u Klisabu imamo jasan stav o revijama, volimo ih te volimo direktan kontakt s publikom koju one omogućuju. Stoga, namjeru za organiziranje revijskog predstavljanja kolekcije imamo, uz uvjet da njegova izvedba ne predstavlja rizik ni u jednom svom segmentu – potvrdili su autori.

Njihov kolega Robert Sever pak ističe kako mu revije nisu u fokusu, već se orijentira više prema kampanjama i online predstavljanju. Iako, posao cvate, ističe da su prošle godine u sklopu brenda Sever osmislili čak 8 kolekcija.

Slično percipiraju i autorice brenda Boudoir, revije im nisu u planu.

- Revije radimo povremeno i to su uglavnom gostovanja. Tjedni mode koji su prije djelovali, u Hrvatskoj više ne postoje, u Sloveniji se također ne dešavaju od kad je krenula korona situacija, a gdje smo povremeno nastupale. Teško je dugoročno nešto sa sigurnošću organizirati, tako da ćemo se i mi ove godine predstaviti putem kampanja koje snimamo dva puta godišnje – izjavile su Morana Tomašević i Martina Čičko Karapetrić.

Dizajnerice su pritom mislile na Fashion.hr, koji je organizirao Vinko Filipić. Taj koncept je prošlost, rekao nam je Filipić, no pritom najavljuje neke drugačije modne formate.

- 2020 godine organizirali smo 30 jubilarni FASHION.HR tjedan mode i tada sam najavio da sa time zatvaramo ciklus organizacije tjedana mode u formatu koji smo do tada radili. Te sam godine uz spomenuti jubilej obilježio i 20 godina djelovanja na modnoj sceni, a kako se to poklopilo i s mojim okruglim 40-im rođendanom, zaključio sam kako je najbolji trenutak da se povučemo dok je tjedan mode na vrhuncu i posvetimo se našim novim projektima. Dakle, trenutno nemamo ambiciju organizirati tjedan mode, što ne znači da u budućnosti nećemo raditi neki modni format – rekao nam je Vinko.

Komentirao je i način komunikacije putem društvenih mreža, koje danas prakticira većina brendova.

- Iako su društvene mreže omogućile dizajnerima da budu vidljivi te da direktno komuniciraju sa svojom ciljanom skupinom, mislim da format modnih revija ima prednosti koje se ne mogu nadomjestiti komunikacijom u virtualnom svijetu – uvjeren je jedan od vodećih ljudi naše modne scene.

Smatra da revija znači puno toga za samog dizajnera, odjeća je tek dio ove velike priče.

- Osim informacije što neki dizajner radi, modna revija je i razmjena energije s akterima modne scene kao i s vlastitim klijentima, vrhunac koktela emocija ekstaze, straha od feedbacka i umora koji svaki dizajner proživljava mjesecima dok priprema kolekciju. U tom smislu, mislim da je to neponovljivo iskustvo kako za svakog dizajnera, tako i sve one koji su taj trenutak dijelili s njim – zaključio je Vinko.

Usprkos tome što trenutno nemamo tjedan mode, očito se dizajneri bude te su poželjeli uživo komunikaciju s vlastitom publikom, tako da će se očito ove godine održati niz zanimljivih revija i događanja.

