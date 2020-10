Oprez! 15 namirnica koje nikada ne bi smjeli držati u smočnici

Ukoliko ne želite da vam se hrana pokvari, morate znati kako ju pravilno skladištiti. Neke proizvode možete držati u smočnici, ali nekima, kažu stručnjaci, tamo nikako nije mjesto

<h2>Umak od rajčice</h2><p>U redu je držati umak od rajčice u smočnici ako ga još niste otvorili, ali čim ga otvorite, jedino mjesto na kojem ga nadalje možete skladištiti je frižider.</p><h2>Dijon senf</h2><p>Iako ga možete držati u smočnici, okus će mu dulje ostati dobar ako ga držite u frižideru.</p><h2>Banane</h2><p>Ako ih držite vani, banane nastavljaju sazrijevati sve dok se ne pokvare. Stoga, kada su taman za jelo, ako ih nećete odmah konzumirati, stavite ih u frižider.</p><h2>Salame</h2><p>Isto kao i sirovo meso, salame trebate čuvati isključivo u frižideru.</p><h2>Čisti javorov sirup</h2><p>Ne pričamo o sirupima kojima je dodana aroma javora, nego o čistom sirupu od javora. Držite ga u frižideru kako se na njemu na bi napravila plijesan.</p><h2>Čokoladni sirup</h2><p>Ukoliko ga držite u smočnici pokvarit će mu se okus, stoga ga radije držite u frižideru.</p><h2>Klipovi kukuruza</h2><p>Ako klip kukuruza ostavite na sobnoj temperaturi, on može izgubiti i do 50% svog šećera.</p><h2>Integralno brašno</h2><p>Ukoliko ga držite u frižideru znatno kasnije će se pokvariti.</p><h2>Nezasoljeni maslac</h2><p>Stručnjaci kažu da se jedino zasoljeni maslac može držati na sobnoj temperaturi, inače riskirate da se u njemu nakupe bakterije.</p><h2>Pekmez i marmelada</h2><p>Ukoliko ih nakon otvaranja ostavite na sobnoj temperaturi, morate ih pojesti u roku od dva dana ili riskirate trovanje hranom.</p><h2>Organski maslac od kikirikija</h2><p>Ukoliko se radi o kupovnom maslacu od kikirikija, slobodno ga ostavite u smočnici, ali organski svakako držite u frižideru da se ne pokvari.</p><h2>Svježi začini</h2><p>Svježe začine stavite u plastične vrećice ili slično i stavite ih u frižider kako bi što dulje zadržali svježinu.</p><h2>Otvoreno crveno vino</h2><p>Nakon što ga otvorite i ne popijete do kraja, crveno vino opet začepite i stavite u frižider te popijte sljedeći dan. Hladnoća će usporiti proces oksidacije.</p><h2>Kokosovo ulje</h2><p>Ukoliko stoji na sobnoj temperaturi može se pokvariti.</p><h2>Tortilje</h2><p>Sklone su plijesni i stoga ih držite u frižideru kako bi što duže ostale dobre za jelo, piše <a href="https://www.rd.com/list/foods-never-keep-pantry/?trkid=soc-rd-facebook" target="_blank">Readers Digest</a>.</p>