Oprez! 5 ponašanja koje polako, ali sigurno vode prema razvodu

Ako potiskujete svoje želje i potrebe i međusobno ne komunicirate o osjećajima može doći do problema u vašoj vezi ili braku. Ovih pet ponašanja mogu dovesti do razvoda

<h2>1. Radite jedno protiv drugog</h2><p>Postoji nesvjesna polarizacija koja se događa kada svaki supružnik misli da se drugi treba promijeniti kako bi bio sličniji njima. </p><p>Postoje parovi koji nikada ne mogu pronaći ugodnu sredinu. Većina parova ima jedan ili dva takva problema, ali s onima koji se na kraju razvedu, obično postoji previše razlika koje ne mogu premostiti.</p><p>POGLEDAJTE VIDEO (o zaljubljenosti):</p><p>Imate problem ako:</p><p>1. Govorite stvari poput: 'on uvijek ...' ili 'ona nikad ...' </p><p>2. Svađate se više puta oko iste stvari bez pronalaženja rješenja </p><p>3. Pokrećete priču o tome kako vam partner nanosi štetu</p><h2>2. Ne komunicirate međusobno o svojim potrebama i osjećajima</h2><p>Parovi moraju komunicirati o tome što vole, a što ne, kao i iskreno govoriti o svojim osjećajima. Partneri također trebaju puno više pitanja postavljati jedno drugom i ne pretpostavljati da nešto druga osoba već zna.</p><p>Parovi se najbolje slažu kada svoje osjećaje i potrebe glasno izražavaju. Započinjanje rečenice kritikom nesumnjivo će stvoriti obrambenu reakciju s kime god razgovarate.</p><p>Imate problem ako:</p><p>1. Rečenice često započinjete s: 'Trebao bi ...', 'Zašto ne možeš ...', 'Ne mogu vjerovati da si to upravo rekao / učinio.' (bilo što kritično ili napadno)</p><p>2. Većinu vremena osjećate ogorčenost prema supružniku.</p><p>3. Često mislite: 'Trebao/la bi znati da me to muči.'</p><h2>3. Prestali ste provoditi vrijeme zajedno</h2><p>Kad bračni parovi postanu poput dvaju brodova koji noću prolaze jedno pokraj drugog ili kad postane očito da se ne vole više, brdo za uspon prema ponovnom povezivanju postaje puno strmije.</p><p>Imate problem ako:</p><p>1. Ne želite više provoditi toliko vremena zajedno.</p><p>2. Vjerujete da je lakše izbjeći tešku raspravu.</p><p>3. Složili biste se da ste poput dva broda u noći.</p><h2>4. Rješenje svojih problema vidite u rastavi</h2><p>Nekima je rješenje nesretnog braka bilo izaći iz njega i krenuti dalje s nekim drugim. Neki se usredotoče na druge stvari poput svoje djece, izlazaka više s prijateljima ili izgradnje karijere. </p><p>Imate problem ako:</p><p>1. Maštate o tome kako bi život bio lijep da ste slobodni ili ste u novoj / drugačijoj vezi.</p><p>2. Na poslu ste pretjerano zauzeti, imate novi hobi koji vas više udaljava od kuće ili još gore, razvijate ovisnost o hrani, alkoholu, lijekovima protiv bolova, trošenju novca, televiziji itd.</p><p>3. Započnete emotivnu vezu s nekim i postanete 'spremni za aferu'.</p><h2>5. Ne tražite pomoć</h2><p>Pustiti vrijeme da prođe, nadajući se da će se stvari same popraviti nije dobra strategija.</p><p>Nemojte čekati da dođe do krize ili da odnos postane nepodnošljiv da potražite pomoć. Terapija ili religiozni sastanci, ako ste u vjeri, mogu napraviti ogromnu razliku u iscjeljujućim odnosima i pomoći da razvijete dublji odnos.</p><p>Imate problem ako:</p><p>1. Radije bi se rastali nego otišli na terapiju.</p><p>2. Govorite sebi: 'Stvari će se popraviti kad se dogodi......' i nastavljate po starom.</p><p>Ako uložite malo truda i pokušate promijeniti ova ponašanja možda ćete spasiti vašu vezu ili brak, prenosi <a href="https://www.psychologytoday.com/intl/blog/contemplating-divorce/202008/5-things-couples-do-lead-divorce" target="_blank">Psychology Today</a>.</p><h2> </h2>