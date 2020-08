5 znakova upozorenja da on ne želi brak s vama - niti će htjeti

Fobiju od ljubavnog ili bračnog 'vezivanja' mogu imati muškarci i žene - premda su pripadnici muškog spola većinom ti, a oni koji s njima započnu vezu često nastradaju jer ne čitaju signale i nadaju se promjeni

<p>'Voli me, ali ne želi brak', 'Spava kod mene svaku drugu večer, no nije me upoznao/la ni sa jednim prijateljem, 'Lijepo nam je, no on/a odgađa zajednički život već godinu dana' - neke su od rečenica koje će izreći čovjek u odnosu s nekim tko ima fobiju od obaveza.</p><p>Ponekad ona može predstavljati jasan znak da obavezu ne žele jer im nije dovoljno stalo, no postoje i slučajevi onih koji imaju fobiju od vezivanja, pa iako im odgovara da imaju nekog kraj sebe, zapravo su oni ti koji će odlučiti koliko žele da im se druga strana približi. Istovremeno, njihovi partneri obično prolaze čitav niz faza koji uključuju preispitivanje toga jesu li uopće voljeni, manipulira li se s njima - do faze pomirenja sa situacijom, pokušaja promjene partnera ili pak bolnog odlaska. </p><p>Pogledajte video o romantičnim zarukama:</p><p>Bilo da je riječ o partneru koji ne 'daje' dovoljno sebe u odnos, ne želi napraviti sljedeći korak u vezi - primjerice useljenje, brak ili dijete, premda se navodno u toj vezi osjeća dobro, lijepo i ništa mu nedostaje, najčešće je riječ o emocionalno nedostupnim ljudima koji su zbog negativnih iskustava ili vjerovanja oko sebe izgradili 'zid'. </p><p>Psiholozi tvrde kako se takvima može pomoći, no samo i isključivo ako to oni sami žele, odnosno to predstavlja problem i njima, a ne samo drugoj strani. Za to vrijeme njihovi partneri trebaju početi više misliti na sebe.</p><h2>Ukratko o braku</h2><p>U zapadnom društvu braku se pridaje značajna pažnja i vrijednost. Otprilike 90 posto pojedinaca u zapadnoj kulturi vjenča se prije nego što napune 50 godina. Brak je prekretnica u kojoj razni pojedinci žele doći u nekom trenutku svog života. Kad netko posumnja ili sazna da je u vezi s partnerom koji se u konačnici ne želi vjenčati, jasno je koliko to može predstavljati ključan problem u odnosu.</p><p>Prije čitanja znakova upozorenja o tome da muškarac s vama želi brak, važno je shvatiti da to ne određuje vašu vrijednost. Postoje razni razlozi zašto muškarac možda ne želi postati vašim mužem, a ti bi se razlozi mogli odnositi na vas ili bi to mogli biti problemi koji su isključivo na njegovom kraju. </p><p>Ponekad ljudi ne vide ili žele ignorirati znakove upozorenja kako bi izbjegli bol ili razočaranje. Međutim, dugoročno gledano, to čini više štete nego koristi. Ako ste u vezi s muškarcem koji se ne želi oženiti s vama, znanje o njegovim namjerama je u vašem najboljem interesu. Možda je bolno, ali možete odrediti kakav bi trebao biti vaš sljedeći korak i ako je to odnos koji želite nastaviti, piše <a href="https://www.regain.us/advice/marriage/five-warning-signs-he-doesnt-want-to-marry-you/">Regain</a>.</p><h2>Prepoznavanje znakova</h2><p>Kad ste u vezi s muškarcem koji se ne želi oženiti, prije ili kasnije, znakovi upozorenja će se ostvariti. Ti znakovi nisu uvijek očiti, ali kada znate što trebate potražiti, to svakako ima značaja. Muškarac koji se ne želi oženiti, najvjerojatnije neće to direktno reći međutim, ako su sljedeći znakovi vidljivi u vašoj vezi, oni bi trebali biti crvena zastava za vas.</p><h2>1. Ne voli 'etiketirati' odnos</h2><p>Suzdržavanje od nazivanja odnosa vezom razumljivo je u početnim tjednima viđanja, Međutim, ako ste u vezi duže vrijeme, a on još uvijek ne želi staviti definirati odnos ili vas nazvati svojim partnerom, to je problematično. Možda postoje razni razlozi za to, ali to nije pozitivan znak za vašu vezu. To je također pokazatelj da neće uskoro zatražiti da se udate za njega. Muškarac koji je zaljubljen, spreman i sposoban obvezati se neće imati problema s etiketama.</p><h2>2. Postaje nejasan tijekom razgovora o budućnosti</h2><p>Kad ste u vezi s nekim, prirodno je razgovarati o budućnosti ako su vaše namjere 'ozbiljne'. Kako vrijeme prolazi, razgovor o budućnosti je nešto što postaje sve važnije. Ako ste u vezi s muškarcem koji neprestano mijenja temu, postaje nejasan ili na drugi način izbjegava razgovarati o budućnosti, ovo je znak upozorenja da ga brak ne zanima. Ovo je jedan od suptilnijih znakova kojeg treba biti svjestan; ali izbjegavanje teme braka možda je njegov način da vam stavi do znanja da ne želi postati vašim mužem.</p><h2>3. Ne znate njegove prijatelje i obitelj - ili ih vidite kad je to neizbježno</h2><p>Ako ste već duže vrijeme u vezi s muškarcem, vjerojatno ćete upoznati njegove prijatelje, obitelj i druge koji su mu bliski. Ako se to nije dogodilo nakon nekog vremena, posebno nakon više godina, to je znak upozorenja.</p><h2>4. Zaprosio je, ali ne želi odrediti datum</h2><p>Kad je muškarac istinski uzbuđen zbog ženidbe gotovo uvijek će željeti odrediti datum za brak. No ako on stalno odgađa definiranje datuma, to nije dobro. U takvoj situaciji, zaprosio je jer je mislio da se želi oženiti, no nije sto posto siguran. Ako mjeseci (ili čak godine) prolaze bez određivanja datuma ceremonije vjenčanja, to je vrlo jasan znak da čeka hoće li se nešto/netko u međuvremenu dogoditi u njegovom životu.</p><h2>5. Rekao je da ne želi brak</h2><p>Postoje određeni slučajevi u kojima muškarci unaprijed obavještavaju svoje partnerice o izričitoj odluci kako brak ne žele. To se čini pošteno, no problem je što ljudi često optimistično smatraju da mogu mijenjati druge, osobito ako im pruže ljubav i topao dom. U većini slučajeva to se ne završava dobro i vodi samo do ogorčenja i frustracija.</p>