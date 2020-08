Oprez: Dezinfekcijske maramice ne koristite na ovih 12 predmeta

Zbog praktičnosti, većina ljudi voli koristiti dezinfekcijske maramice gotovo na svemu. Ali nije baš pametno to činiti jer ponekad one mogu činiti više štete nego koristi

<p>Dezinfekcijske maramice se namijenjene isključivo za tvrde, neporozne površine koje nisu na ovom popisu. Predmeti koji slijede u nastavku nisu prigodni za brisanje dezinfekcijskim maramicama. </p><p>POGLEDAJTE VIDEO: Trikovi za dom</p><h2>1. Kožne torbice ili presvlake</h2><p>Bez obzira na vaš životni stil, vaša voljena torbica se može zaprljati. To isto se može dogoditi i s vašom autosjedalicom ili namještajem. Iako se maramice za dezinfekciju čine kao brz način čišćenja, one sadrže alkohol i amonijak koji mogu isušiti podatnu kožu i oštetiti njenu površinu. Umjesto toga, odlučite se za komercijalno sredstvo za čišćenje kože ili isprobajte mješavinu tople vode i sapuna, pri tome pazeći da kožu ne natopite.</p><h2>2. Granitne ploče</h2><p>U iskušenju ste da očistite one blistave ploče od granita dezinfekcijskim maramicama? Budite oprezni. Uzastopno brisanje ovim maramicama može oštetiti brtvilo na granitu te ostaviti dugotrajno oštećenje. Za svakodnevno čišćenje jednostavno možete koristiti deterdžent za suđe i toplu vodu. Kako bi ih dezinficirali, koristite izopropilni alkohol.</p><h2>3. Naočale</h2><p>Oduprite se nagonu da prebrišete naočale dezinfekcijskim maramicama, jer one mogu oštetiti osjetljive dijelove leća, kažu stručnjaci. Umjesto toga, očistite naočale s kapljicom deterdženta za posuđe i toplom vodom ili upotrijebite komercijalno sredstvo za čišćenje stakla i prebrišite ih mekom krpom.</p><h2>4. Nakit od bisera</h2><p>Brisanje nakita od bisera dezinfekcijskim maramicama s alkoholom nije dobra ideja. One mogu oštetiti vaše dragocjeno kamenje, uključujući bisere, opale i smaragde. Biseri su također podložni oštećenju od amonijaka, koji se obično nalaze u maramicama. Za čišćenje istih vam zapravo trebaju samo topla voda i blagi sapun, kažu stručnjaci.</p><h2>5. Vaš toalet i vodovod</h2><p>Vaš WC može biti plodno tlo za bakterije, pa zato možete koristiti dezinfekcijske maramice za čišćenje daske na WC-u i vanjski dio bez štetnih učinaka. No, nemojte nikada baciti u WC i pustiti vodu kad završite s čišćenjem, upozoravaju stručnjaci. Za razliku od toaletnog papira, maramice se ne otapaju u vodi na odgovarajući način, što može začepiti vaše cijevi i dugoročno oštetiti vaš vodovod.</p><h2>6. Delikatna odjeća</h2><p>Imate vidljivu mrlju na majici od podneva? Čišćenje iste s dezinfekcijskim maramicama može je učiniti manje vidljivom, ali na određenim vrstama tkanine neće biti od prevelike koristi. Alkohol u maramicama može izblijediti i oštetiti osjetljiviju odjeću.</p><h2>7. Zasloni osjetljivi na dodir u vozilu</h2><p>Vaši masni otisci su posvuda u vašem autu, pa odmah posežete za dezinfekcijskim maramicama? Alkohol i amonijevi spojevi u maramicama mogu 'pojesti' zaštitne presvlake s ekrana i na kraju uzrokovati zamagljivanje ili mrlje na istima, upozoravaju proizvođači. Umjesto toga, očistite ovakve zaslone sapunom i vodom, vodeći računa o tome da ih previše ne navlažite. Također, neki proizvođači automobila preporučuju korištenje maramica koje su posebno izrađene za ekrane.</p><h2>8. Hrana</h2><p>Nadamo se da se ovo ne treba posebno naglašavati, ali voće, povrće ili bilo koja druga hranu se nikada ne bi trebali čistiti dezinfekcijskim maramicama, jer sastojci u njima nisu namijenjeni unosu u organizam i mogu dovesti do povraćanja.</p><h2>9. Drveni namještaj ili podovi</h2><p>Volite rustikalni izgled? Budite oprezni. Na nekim dezinfekcijskim maramica stoji da se one mogu koristiti na drvu, ali stručnjaci napominju da to vrijedi samo za drvo tretirano poliuretanom. Budući da nedovršeno drvo djeluje poput spužve, ono može apsorbirati previše otopine s maramica, te se s vremenom mogu pojaviti pukotine ili nabubreno drvo. Preporučuje se korištenje metode suhog čišćenja, odnosno korištenje tvrde četke i usisavača.</p><h2>10. Tapecirane tkanine i tepisi</h2><p>Uvijek provjerite upute prije upotrebe bilo kakvih sredstava za čišćenje na tapeciranim tkaninama ili tepisima, jer one mogu promijeniti boju ako se na njima koriste agresivna sredstva za čišćenje. Dezinfekcijske maramice jednostavno ne funkcioniraju na većini mekih, poroznih površina.</p><h2>11. Spremnici za posuđe i hranu</h2><p>Ako jedete s njih ili pohranjujete hranu unutar njih, pazite da takve predmete ne brišete dezinfekcijskim maramicama, koliko god je praktično. Kemikalije u maramicama se, naravno, ne smiju gutati i mogu se zadržati na tvrdim površinama. Ako zaista želite dezinficirati svoje suđe, koristite jako vruću vodu prilikom sljedećeg pranja u perilici, te kupite antibakterijski sapun za posuđe ili koristite otopinu izbjeljivača i vode.</p><h2>12. Vaš pametni telefon</h2><p>Donedavno je većina stručnjaka bila protiv uporabe dezinfekcijskih maramica za čišćenje vašeg pametnog telefona, ali pandemija je promijenila njihov stav. Apple sada tvrdi da je u redu koristiti dezinfekcijske maramice za čišćenje telefona, ali upozorava da morate biti nježni i držati se tvrdih vanjskih površina, pazeći da tekućina ne ode unutar otvora za punjenje ili drugih otvora. Samsung također kaže da su dezinficijensi u redu, ali preporučuje da se nanose krpom od mikrovlakana, piše <a href="https://www.msn.com/en-us/lifestyle/home-and-garden/things-you-should-never-clean-with-disinfecting-wipes/ss-BB18mGee?li=BBnbcA0#image=13" target="_blank">Msn</a>.</p>