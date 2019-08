Ne skačite u vodu nakon jela, a djecu moraju pratiti odrasli...

Iz bezbrižne igre i ljetne razbibrige u sekundi se može stvoriti tragedija koja će obilježiti život zauvijek. Iako djeluje pitomo i mirno, pojedina kupališta kroju brojne opasnosti koje mogu voditi do trajnog invaliditeta ili čak smrtnog ishoda.

Iako se svatko zapravo kupa na vlastitu odgovornost, odgovarajućim ponašanjem mogu se izbjeći dramatične situacije. Liječnik specijalist hitne medicine savjetovao je što učiniti u pojedinim situacijama te kako se pripremiti za vodu i kupanje.

Priprema za ulazak u vodu

Svatko tko dođe na kupanje ne bi se trebao odmah baciti u vodu, nego se prethodno malo rashladiti, politi vodom, umiti i pripremiti za ulazak u vodu. Naime, na visokim temperaturama krvne žile su proširene, dok se zbog hladnoće naglo stišću. To je šok za organizam koji vodi do poremećaja u radu srca, ali i do fatalnih ishoda, kazao je dr. Jozo Brkić, spec. hitne medicine, voditelj operativne smjene u Nastavnom zavodu za hitnu medicinu grada Zagreba.



Nadzor djece

- Ljudi se povuku u hlad i puste djecu da se igraju ne razmišljajući o tome da nadzor znači zapravo imati ih u vidnom polju sve vrijeme. To je ponekad teško ostvariti, ali za sigurnost najmlađih je nužno - upozorio je dr. Brkić.

Savjetovao je kako će u tome pomoći odabir plaže ili kupališta koje je posebno prilagođeno za djecu te ograđeno plutačama ili drugim objektima koji će onemogućiti da dijete iz tog prostora ode ili otpliva dalje.

- Preventiva je najbolji lijek, pa je u tom smislu nužno da uz djecu uvijek bude odrastao čovjek u pratnji koji će se pobrinuti da su mališani na sigurnom - savjetuje dr. Brkić. Mala djeca mogu se u vrlo kratkom roku utopiti u svega nekoliko centimetara vode, pa je stoga nužno ne ispuštati ih iz vida.

Djeca se utapaju tiho i brzo

Pedijatri upozoravaju kako utapanje kod djece nije dramatično kako većina to zamišlja.

- Djeca potonu brzo i šutke jer paralizirana od šoka ne stignu dozvati u pomoć. Kad se dijete utapa, ono čini sve što može da bi došlo do zraka. S mukom pokušava održati nos i usta iznad površine vode, a ruke su ispružene najčešće u vodi i nisu u zraku, jer na taj način tijelo pokušava održati iznad površine vode - kaže pedijatar Ulf Buehligen iz sveučilišne bolnice u Leipzigu. Istaknuo je da se dijete može utopiti u manje od jedne minute. Kazao je i kako su djeca u igri obično glasna i bučna, te da roditelje treba brinuti nagla tišina.

Pobrinite se za sigurnost

Djecu treba što ranije naučiti plivati, a neplivače u vodi osigurati sigurnosnim prslucima.

- Znali smo imati situacija da roditelj ne pazi, dijete neplivač leži na luftiću, povuče ga vjetar dalje i padne s luftića u dublju vodu te se utopi. Osim što djecu treba stalno gledati, jedna od mjera osiguranja je i koristiti sigurnosne pojaseve, prsluke ili narukvice tzv. leptiriće - ističe liječnik.

Ne udaljavati se

Kod kupanja je također, osobito za kronične bolesnike, preporuka da se u vodu ulazi u društvu. U slučaju da vam pozli, uvijek imate nekoga uz sebe tko će reagirati.

- Posebno je važno zadržavati se u okvirima kupališta. Recimo, na moru posebno vlada opasnost da vas, ako se udaljite prema pučini, nenamjerno udari gliser ili neki čamac koji vas ne vidi, vozi brzo ili vas jednostavno ne očekuje na toj ruti jer nije predviđena za kupače. Stoga, valja biti oprezan i kod odabira mjesta za plivanje - ističe dr. Brkić.

Foto: Kristina Štedul Fabac/Pixsell



Pažnja kod šoderica i rijeka

Iako svako kupalište može biti jednako opasno, posebno treba paziti kad se kupa u tzv. šodericama ili na rijekama.

- U šodericama mogu biti odmah na početku velike dubine, nagli su prijelazi iz plitkog u duboko pa se ljudi prevare. U rijekama s druge strane može biti virova, brzih struja i drugih elemenata koji će čak i dobre plivače iznenaditi pa povući za sobom. Stoga treba biti oprezan i provjeriti prije ulaska u vodu gdje se zapravo kupate - nastavio je dr. Brkić upozoravajući kako bi bilo najbolje izbjegavati kupanje na divljim kupalištima ili na mjestima gdje vam je sigurnost ugrožena.

Foto: Dusko Jaramaz/PIXSELL



Pričekajte s kupanjem nakon jela

- Kod obilnih obroka krv iz tijela skuplja se u području trbuha zbog probave i na neki način dolazi do disbalansa. Krvotok je usporeniji, a time i rad drugih organa. Zato je preporuka da se ne ulazi u vodu nakon obroka - savjetuje dr. Brkić.

Ne ulazite u vodu pod utjecajem alkohola

Zbog alkohola ljudi često krivo procjenjuju svoje mogućnosti, smanjena im je kontrola rasuđivanja, može doći do poremećaja svijesti te smetnji u motoričkoj koordinaciji.

- Sve to vrlo je rizično kad govorimo o kupanju i može voditi do tragičnog ishoda. Stoga je preporuka izbjegavati kupanje ako ste pili - kazao je liječnik.

Ne skačite u vodu

Bez obzira je li riječ o moru ili drugim vodama, oni hrabriji sigurno će skakati u vodu. No to sa sobom nosi niz opasnosti.

- Ako ne provjere gdje i u što skaču, oni sretniji izvući će se samo s ogrebotinama ili prijelomima. Oni manje sretni mogu ostati doživotni invalidi ili čak smrtno stradati. Naime, u rijekama je voda često zamućena i ne vidi se je li ispod površine neko stablo, kamen ili druga prepreka. Skakanjem, pogotovo na glavu, ljudi riskiraju ozbiljne ozljede - upozorava liječnik iz Hitne navodeći kako se na terenu često susreću s onima koji su se odlučili skočiti ne znajući što je ispod površine.

Foto: Dreamstime



Provjerite čistoću vode

Na uređenim kupalištima zdravstveni servisi redovito provjeravaju kakvoću vode. No na divljim kupalištima situacija nije takva.

- Ako je voda protočna na rijekama je manja mogućnost zaraza bakterijama i amebama. Veća opasnost od zaraze prijeti u manjim jezerima, barama i stajaćicama. Čak i na moru, ako se pojavilo zagađenje, službe zatvaraju plaže i zabranjuju kupanje. No ljudi se kupaju na različitim mjestima i uglavnom na vlastitu odgovornost. Preporuka je birati uređena kupališta na kojima se redovito provjerava kakvoća vode - savjetuje dr. Brkić.

- Ako vam je pozlilo u vodi, uhvatio vas je grč ili imate drugih teškoća, nastojte ostati što smireniji te pozovite pomoć. Možete mahnuti rukom najbližem plivaču, vikati ili na drugi način skrenuti pažnju na sebe. Što više paničarimo, manje si možemo pomoći - savjetuje liječnika.

Foto: Borna Filic/PIXSELL



Što kad se utapa netko drugi

Ako ste primijetili kupača koji se utapa, a u blizini nema spasioca ili drugih ljudi, vjerojatno ćete poželjeti pomoći mu i skočiti za njim u vodu. Liječnik savjetuje da u tome budete razumni i provjerite kako prići utopljeniku da i sami ne stradate, jer ljudi u takvim situacijama nekontrolirano mašu rukama pa i spasitelja mogu povući za sobom pod površinu.

- Treba biti oprezan i utopljeniku prići s leđa da vas ne vidi. Bilo bi idealno ako možete još koga angažirati da pripomogne u spašavanju. Čovjeka možete uhvatiti za kosu i pritom ga izvlačiti smirujući ga. S djecom je lakše jer su fizički slabija i manja pa ih nije problem izvući i ne mogu naštetiti spasiocu - ističe dr. Brkić.



Kako pomoći utopljeniku

Ako nema stručnih službi u blizini, a utopljenika ste izvukli na kopno, provjerite diše li i ima li puls.

- Okrenite utopljenika na bok dok provjeravate puls i disanje. Ako je pri svijesti, ostanite uz njega do dolaska Hitne. Ako nije pri svijesti i nema pulsa, polegnite ga na leđa i primijenite pravila prve pomoći. To znači da mu kroz usta ili nos, kako već možete, upuhujete zrak. U svakom slučaju treba započeti s masažom srca jer do dolaska stručne pomoći to ga može spasiti. U krvi vjerojatno ima zaostalog kisika, a masaža srca pomaže da taj kisik stigne do mozga koji je najranjiviji organ. Masaža srca se radi tako da se na sredini prsnog koša postave ruke i zatim snažnim pokretima masira srce. Prsni koš ne bi se trebao udubiti više od 5 - 6 centimetara, a s masažom se ide od 100 do 120 pokreta u minuti. Pritom alarmirajte nekog kraj sebe da zove 194 ili 112 - objasnio je dr. Brkić.