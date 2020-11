Oprez, ovih 11 namirnica nikako ne jedite nakon što istekne rok

Postoje neki proizvodi koji zahvaljujući svom konzerviranju, ali i slaboj izloženosti procesima koji mogu uzrokovati kvarenje hrane traju i puno dulje nego rok navodi, ali ne svi

<p>Velik broj ljudi uopće ne razumije deklaracije ili ih pak ne čita, a one su iznimno bitne, ističu stručnjaci otkrivajući da se najveća razlika krije u terminima 'upotrijebiti do' i 'najbolje upotrijebiti'.</p><p>Naime, 'najbolje upotrijebiti do' u oznaci na proizvodu ukazuje na datum do kada hrana zadržava očekivanu kvalitetu, ali je i nakon toga sigurna za korištenje u prehrani. U stručnom prehrambenom rječniku, to je i datum minimalne trajnosti, odnosno vrijeme do kojeg hrana zadržava svoja posebna svojstva ako se čuva na pravilan način. S druge strane, 'upotrijebiti do' je oznaka datuma nakon kojeg se hrana smatra nesigurnom za jelo (u skladu s čl. 14. st. 2. do 5. Uredbe (EZ) br. 178/2002.)</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Kako napraviti kompost</strong></p><p><br/> <br/> Svaka namirnica s deklaracijom označava datum minimalne trajnosti tog proizvoda. U slučaju da trajnost proizvoda nije dulja od 3 mjeseca, na deklaraciji će biti stavljen termin 'Upotrijebiti do' određenog dana i mjeseca. Preporučuje se da se svi pridržavaju roka trajnosti takve hrane.</p><p>No, iako postoje namirnice koje su sigurne za konzumaciju i nakon prolaska roka (poput primjerice čipsa, čokolade i kečapa, postoje one s kojima to nikako ne bi trebali činiti - jer riskirate moguće trovanje te neugodne posljedice, piše <a href="https://www.rd.com/list/foods-you-should-never-eat-past-the-expiration-date/?trkid=soc-rd-facebook">Readers Digest</a>.</p><h2>Jaja</h2><p>Držite se rokova za korištenje navedenih na kartonima jaja, oni su tamo s razlogom jer su pokvarena jaja jedan od najčešćih uzročnika trovanja hranom. Sigurno je držati jaja u hladnjaku tri do pet tjedana ako su sirova i u ljusci. Za proizvode koji zamjenjuju jaja u prosjeku imate otprilike tri do pet dana nakon što se otvore. Ako su neotvorena, imate otprilike 10 dana, kaže nutricionistica Jessica Crandall.</p><h2>Mekani sirevi</h2><p>Tvrđi sirevi poput cheddara ili goude imaju duži vijek trajanja u hladnjaku jer ih bakterija i plijesan teže prožimaju. Jednom otvoreni, tvrdi i prerađeni sirevi traju otprilike tri do četiri tjedna, prema Akademiji za prehranu i dijetetiku - i možete izrezati kvadrat od 2 centimetra oko malog pljesnivog područja i koristiti ostatak sira. Međutim, mekši sirevi poput ricotte, krem ​​sira ili kozjeg sira osjetljiviji su na bakterije i trebali bi se baciti na prvi znak kvarenja ili nakon što protekne rok valjanosti, ovisno o tome što se prije dogodi. Kao opće pravilo, što je sir mekši, to je rok trajanja kraći, dakle maksimalno dva tjedna za krem ​​sir i jedan tjedan za ricottu, kažu stručnjaci.</p><h2>Namazi u staklenkama</h2><p>Možda se čini da namazi i umaci traju vječno, ali samo zato što su u staklenoj posudi ušuškani u hladni hladnjak ne znači da su nedodirljivi od bakterija. Kad otvorite poklopac, sigurnosna brtva je slomljena i trebali biste pravodobno upotrijebiti taj začin, kaže Crandall. Osim toga, dok primjerice radimo sendviče, umočimo nož u posudu za namaz i obrišemo je na sendvič, a zatim namočimo natrag u posudu. Čineći to, vraćate neke od tih bakterija natrag u spremnik. Senf može izdržati do godinu dana u hladnjaku, ali salsu bacite nakon mjesec dana, majonezu nakon dva, BBQ umak nakon četiri mjeseca.</p><h2>Gotove salate</h2><p>Slično kao namazi sa staklenkama, salate od krumpira, tune ili jaja osjetljiviji su na rast bakterija jer imaju više slučajeva izlaganja - recimo, kad iz spremnika uzmete nekoliko mjerica odjednom ili jednostavno zaboravite da je salata danima otvorena. A nakon što je vaša salata s tjesteninom kontaminirana, više riskirate trovanje s hranom. Stoga bacite delikatesne ili domaće salate nakon tri do pet dana.</p><h2>Hladno prešani sok</h2><p>Zeleni sokovi možda svakodnevno pune vaše Instagram feedove, ali sirove verzije ne bi trebale pronaći stalni dom u vašem hladnjaku. Sirovi, netretirani sokovi nevjerojatno su popularni zbog bogatstva nutrijenata, ali važno je da ih konzumirate vrlo brzo nakon kupnje. Za razliku od tipičnih prerađenih sokova koji se pasteriziraju kako bi ubili štetne bakterije i povećali rok trajanja, ti sirovi sokovi nisu pasterizirani, što ih sklonijima bakterijskoj kontaminaciji. Neki hladno prešani sokovi tretiraju se visokotlačnom obradom, koja se ponekad naziva hladnom pasterizacijom. To može produljiti vijek trajanja svježeg soka na oko 30 dana, a obično su u redu ako se pravilno hlade pet dana nakon otvaranja. Obavezno provjerite naljepnicu proizvoda za upotrebu prema datumu i upute za rukovanje.</p><h2>Svježe meso</h2><p>Sa svježim mesom obično imate datum 'iskoristiti do', što trgovini govori zadnji dan da taj proizvod može staviti na prodaju. Što ovo znači za vas? Ili ga trebate pojesti ili zamrznuti kad se vratite kući. Puno svježeg sirovog mesa također je kontaminirano salmonelom, E. coli ili drugim bakterijama. Imajući to na umu, vrlo je važno meso kuhati na odgovarajućim temperaturama kao veću obranu od bakterija.</p><h2>Mljeveno meso</h2><p>USDA kaže da bi mljeveno meso trebalo jesti ili smrznuti u roku od dva dana od kupnje - bilo da je riječ o govedini, svinjetini, puretini, janjetini i bilo kojoj drugoj vrsti. Budući da je mljeveno, bakterije koje su izvorno bile prisutne na površini mogu se miješati u mesu, povećavajući rizik od trovanja hranom ili druge bolesti.</p><h2>Riba</h2><p>Riba nije manje sklona bakterijama od mesa i treba je jesti jedan ili dva dana nakon kupnje. Inače je zamotajte u papir ili foliju za zamrzavanje i stavite u zamrzivač, gdje može ostati tri mjeseca ili duže.</p><h2>Salame</h2><p>Uživajte u delikatesama, ali ne pretjerujte u količini koju kupujete. Te šnite šunke i puretine trajat će oko tri do pet dana, pa je važno kupiti samo ono što ćete realno jesti u tom razdoblju. Pretpakirano delikatesno meso koje se prodaje u hermetičkoj ambalaži trajat će dva tjedna duže od svježe narezanih sorti ako je neotvoreno, ali čim otvorite pečat imate isti vremenskim okvir od tri do pet dana za sigurno jelo. Delikatesno meso posebno je osjetljivo na određenu vrstu bakterija zvanu Listeria, koja se može razmnožavati u hladnom okruženju poput vašeg hladnjaka, pa samo zato što je hladno ne znači da je potpuno zaštićeno.</p><h2>Svježe bobice</h2><p>Bilo da ih nabavite u trgovini ili na tržnici, bobice imaju kratak životni vijek. Maline i jagode dobre su samo otprilike tri dana nakon kupnje, dok borovnice mogu trajati i do tjedan dana. Zamrznite sve bobice za koje znate da nećete jesti u tom vremenskom okviru. Nakon toga postaju kašaste i osjetljive na rastuću plijesan.</p><h2>Lisnato povrće</h2><p>Čak i ono zapakirano i prethodno oprano, zeleno lisnato povrće još uvijek može nositi bakterije poput E. coli, pa zbog vaše sigurnosti nikada ne konzumirajte zelje nakon bilo kojeg datuma objavljenog na vrećici i brzo ga pojedite.</p>