'Nismo sebični jer imamo jedno dijete i prestanite nas prozivati'

Otac jedne kćeri ispričao je kako ljut jer njega i njegovu suprugu većina drugih roditelja osuđuju što nemaju još djece. Dok nije postao roditelj nikada nije mislio da postoji stigma prema roditeljima jednog djeteta

<p>Njegova supruga i on imaju samo jedno dijete i nisu sigurni hoće li imati još.</p><p>- Vrlo je velika šansa da će moja kći biti jedino dijete. I umoran sam od toga kako drugi roditelji reagiraju kad shvate da imamo samo jedno dijete - rekao je jedan otac i dodao da mu nikad nije palo na pamet da oko roditelja jednog djeteta postoji stigma.</p><p>- Doduše, imao sam svoje predrasude protiv velikih obitelji. Mislio sam kome treba toliko djece i da je to neodgovorno. Pa ipak, nisam shvaćao da ta pristranost ima i drugu stranu. Da će obitelji s više djece s prezirom gledati moju jedinu kćer, posebno našu odluku da imamo samo jedno dijete -dodao je.</p><p>Postoji taj stereotip jedinog djeteta, da je razmaženo, sebično i usamljeno.</p><p>- Drugi roditelji obožavaju definirati djecu samo prema njihovoj odsutnosti braće i sestara, kao da o njima ne postoji ništa drugo vrijedno razmatranja. Na pitanje: 'Imate li samo nju?', supruga i ja sliježemo ramenima, jer, da budem iskren, nismo planirali više. Uvijek možete vidjeti kako roditelji koje to pitaju, zastaju, ne znajući kako reagirati. Mnogi se sažalijevaju - ispričao je jedan otac.</p><p>Razlike su brzo postale očite, čak i za njihovu kćer.</p><p>- Došla je jedan dan kući iz škole i rekla kako je jedna od samo troje djece u cijelom razredu koja nema brata ili sestru. Nije to rekla optužujuće. Bila je to samo neobična činjenica na koju nam je željela skrenuti pozornost. Rekli smo: 'U redu.' A, onda, ne znajući zašto, pogledao sam svoju kćer i rekao: 'Oprosti'. Slegnula je ramenima i pitala možemo li dobiti psa - rekao je i dodao:</p><p>- Zašto sam osjetio potrebu reći: "Oprosti"? Je li moja kći dužna imati bratu ili sestri? Jesam li loš roditelj jer nisam koordinirao naše reprodukcijske cikluse s obiteljima u našem susjedstvu? Je li moje dijete neka vrsta osobne izjave ili sebični odraz moje želje za više slobodnog vremena? Naravno da ne. Samo, što se dogodilo. To je život. To je ono što bih volio da više roditelja razumije - iskren je bio otac.</p><p>Njegova predrasuda prema velikim obiteljima nestala je čim je postao roditelj pa tako želi da ni njega drugi roditelji ne osuđuju jer ima samo jedno dijete.</p><p>- Drugi roditelji ne znaju jesmo li savršeno sretni s našim jednim lijepim, sretnim djetetom. Ne znaju jesmo li godinama možda pokušavali dobiti drugo dijete. Ne znaju za stres, medicinske tretmane, neuspjehe. Ne znaju za rasprave o usvajanju, argumentima i financijskim problemima. Ne kažem da se to sve nama događalo, ali samo želim reći da se ne bih morao sramiti jer imam samo jedno dijete - priznao je jedan otac.</p><p>- Naša kćer nije razmažena, sebična ili usamljena. Ona je briljantna i draga i voli se družiti s drugim ljudima.. i bila bi jednako tako divna da imamo još desetero djece. Zato, molim vas, prestanite pretpostavljati da mom jedinom djetetu nedostaje išta osim vaše empatije - zaključio je otac, a piše <a href="https://www.yourtango.com/2015277631/im-not-selfish-for-having-an-only-child">Your Tango</a>.</p>