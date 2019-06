Oprez! Ovih sedam namirnica mogu biti glavni krivac za akne

One nastaju kao posljedica međudjelovanja genetskih, hormonalnih i čimbenika okoliša, a započinju orožnjavanjem dlačnih folikula na područjima kože sklonim aknama (lice, prsa i leđa). Orožnjavanje folikula dodatno ubrzava pojačano lučenja sebuma - loja, što može dovesti do upale i uzrokovati nastanak upalnih akni. Tijekom puberteta, tijelo proizvodi više hormona koji se naziva inzulinu sličan faktor rasta 1 (IGF-1), a neke studije pokazuju da on može povećati proizvodnju sebuma i pogoršati stanje akni, objašnjava dr. med. Ivana Manola, specijalistica dermatologije i venerologije.

Evo kojih sedam namirnica mogu uzrokovati akne:

1. Rafinirane žitarice i šećeri

Jedna studija je pokazala da ljudi koji često konzumiraju dodane šećere imaju 30 posto veći rizik od razvoja akni, dok oni koji redovito jedu kolače imaju 20 posto veći rizik. Taj povećani rizik može se objasniti djelovanjem rafiniranih ugljikohidrata na razinu šećera u krvi i razine inzulina.

Rafinirani ugljikohidrati se brzo apsorbiraju u krvotok, što ubrzano povećava razinu šećera u krvi. Kad se povećava razina šećera u krvi, također raste razina inzulina kako bi pomogla da se krvni šećer iscijedi iz krvotoka u vaše stanice.

Međutim, visoka razina inzulina nije dobra za ljude koji imaju problema s aknama. Inzulin povećava aktivnost androgenih hormona i povećava faktor rasta sličan inzulinu 1 - što doprinosi razvoju akni tako što stanice kože rastu brže i jača proizvodnju sebuma.

S time se slaže i dr. Ivana Manola.

- Određene namirnice također mogu povisiti razine IGF-1. Izbjegavanje ovih namirnica može pomoći u poboljšanju simptoma akni i pomoći u sprečavanju njihova izbijanja. Prema rezultatima istraživanja iz 2016., namirnice koje povećavaju razinu IGF-1 su u prvom redu hrana s visokim glikemijskim indeksom (GI) i visokim glikemijskim opterećenjem (GL). Mjerenje GI određuje koliko brzo i koliko visoko određena vrsta hrane može podići razinu šećera u krvi. Mjerenje GL omogućuje osobi da uspoređuje vrste hrane s različitim oznakama i veličinama porcija - kaže dr. Manola.

Evo kako možete izračunati GI: GL = GI x količina ugljikohidrata po porciji (u gramima) / 100

Dr. Manola dodaje i da je hrana su namirnice s visokim glikemijskim indeksom prema American Diabetes Association:

kruh, osobito bijeli kruh i peciva, rafinirani šećeri,

zaslađene žitarice, poput onih s kukuruznim pahuljicama, napuhanom rižom i pahuljicama mekinja

instant žitarice, kao što su zobena kaša i krupica

pojedino voće i povrće, uključujući dinje, ananas, buće i krumpir

obogaćene tjestenine, kao što je tjestenina na bazi riže

bijela riža kratkog zrna

grickalice, kao što su pereci, kolači od riže...

2. Mliječni proizvodi

Mnoge studije su također pokazale da mladi koji redovito konzumiraju mlijeko ili sladoled imaju četiri puta veću vjerojatnost da ce patiti od akni.

Poznato je da mlijeko povećava razinu inzulina, neovisno o njegovom učinku na šećer u krvi, što može pogoršati ozbiljnost akni. Kravlje mlijeko također sadrži aminokiseline koje stimuliraju jetru da proizvodi više IGF-1 koja je povezana s razvojem akni.

- Pokazalo se da obrano mlijeko, u usporedbi s punomasnim mlijekom, ima pozitivnu povezanost s aknama, osobito kod tinejdžera i mladih odraslih osoba. Studije nisu jednoznačne u ovim istraživanjima. Pretpostavljen mehanizam povezanosti obranog mlijeka i akne uključuje hormonske sastojke u obranom mlijeku - napominje dr. Manola.

3. Brza hrana

Jedno istraživanje s više od 5,000 tinejdžera i mladih otkrilo je da je prehrana s visokim udjelom masti povezana s 43 posto povećanim rizikom od dobivanja akni. Redovito konzumiranje brze hrane povećalo je rizik za 17 posto.

U drugoj studiji od 2,300 muškaraca utvrđeno je da je često konzumiranje hamburgera ili kobasica povezano s 24 postotnim povećanim rizikom od razvoja akni.

- Podaci upućuju na to da konzumacija nezdravih "junk" namirnica (npr. čips od krumpira, gazirana pića i sokovi) te fast food negativno utječe na opće zdravlje i zdravlje kože, što je rezultiralo pojavom novonastalih akni i značajnim pogoršanjem postojećih akni - kaže dr. Manola.

4. Hrana bogata Omega-6 mastima

- Prehrana koja sadrži velike količine omega-6 masnih kiselina, poput tipične zapadnjačke prehrane, povezana je s povećanom učestalošću akni. To može biti posljedica činjenice da zapadnjačka kuhinja prakticira uporabu velikih količina kukuruznih i sojinih ulja, koja su bogata omega-6 i siromašna namirnicama koje sadrže omega-3 masti, kao što su riba, avokado, orasi - kaže dr. Manola.

Ova neravnoteža omega-6 i omega-3 masnih kiselina dovodi organizam u upalno stanje, koje može značajno pogoršati status akni.

- Nasuprot tome, prehrana bogata omega-3 masnim kiselinama može smanjiti razinu upale i utvrđeno smanjuje ublažava kliničku sliku akni. Iako je povezanost omega-6 masnih kiselina i pogoršanje akni očita, nije bilo randomiziranih kontroliranih studija na ovu temu i potrebno je više istraživanja - zaključuje dr. Manola.

5. Čokolada

Studija je pokazala da su muškarci koji su dnevno konzumirali 25 grama tamne čokolade imali 99 posto povećani broj lezija nakon samo dva tjedna, od onih koji nisu.

Druga je studija pokazala da su muškarci koji su uzimali kapsule od 100 postotnog kakaovog praha imali značajno liše lezija akni nakon tjedan dana u usporedbi s onima koji su dobili placebo.

Ipak, nije sve tako sivo i čokolada ne mora uvijek biti uzrok pogoršanja akni.

- Fulton i suradnici su objavili rezultate studije koja je provedena na tinejdžerima s aknama koji su svakodnevno konzumirali najmanje 5 dkg čokolade na dan. U dijelu ispitanika akne su se poboljšale, dio se pogoršao, a najveći dio je ostao nepromijenjen. Ova studija potvrđuje stav o individualnoj ulozi čokolade u pogoršanju akne - navodi dr. Manola.

6. Whey proteinski prah

Whey je popularan dodatak prehrani jer je bogat izvor aminokiselina leucina i glutamina koje 'tjeraju' stanice kože na ubrzani rast i diobu što može pridonijeti nastanku akni. Aminokiseline u wheyu također mogu stimulirati tijelo da proizvodi više inzulina, što je povezano s razvojem akni.

- Često se upotrebljava kao suplement i smatra se okidačem pogoršanja akni. Stoga bi ga trebalo prekinuti uzimati ukoliko je pogoršanje akne vremenski povezano s početkom uzimanja - savjetuje dr. Manola.

7. Hrana na koju ste osjetljivi

- Osjetljivost hrane nastaje kada naš imunološki sustav pogrešno identificira hranu kao prijetnju i pokreće imunološki reakciju na nju. To rezultira visokom razinom pro-upalnih molekula koje cirkuliraju u cijelom tijelu, što može pogoršati akne - objašnjava dr. Manola i dodaje da s obzirom da postoji bezbroj namirnica na koje bi vaš imunološki sustav mogao reagirati, najbolji način da ih otkrijete je eliminacijskom dijetom pod nadzorom nutricionista.

Eliminacijska dijeta sastoji se os privremenog ograničavanja broja namirnica u prehrani kako biste uklonili okidače i postigli smanjenje simptoma, a zatim se sustavno dodavalo hranu, prateći simptome i tražeći uzrok, piše Insider.