Učenje kako krenuti dalje i oprostiti sebi može biti jedna od najkorisnijih stvari ćete napraviti za sebe.

Prihvaćanje

Samoopraštanje nije samo lakši izlaz. Riječ je o prihvaćanju.

Izbjegavanje preživljavanja

Riječ je o tome da prihvatite ono što se dogodilo u prošlosti, da budete spremni prijeći preko toga i nastavite dalje.

Odgovornost

Prihvaćanje odgovornosti znači da ćete prihvatiti ono što se dogodilo.

Prvi korak je često najteži

Prihvaćanje onoga što ste učinili ili onoga što se dogodilo prvi je korak, a često i najteži.

Mirenje s onim što se dogodilo

To znači da se morate pomiriti bez racionalizacije ili opravdavanja svojih postupaka kako biste ih prihvatili.

Kajanje

Kao rezultat preuzimanja odgovornosti, možete početi osjećati niz negativnih emocija. Zajedničke su krivnja i sram.

Učite na pogreškama

Učenje na svojim pogreškama omogućuje vam da izbjegnete iste greške.

Vratiti i popraviti

Sljedeća faza samoopraštanja ima za cilj popraviti i vratiti povjerenje. Ispričavanje i mijenjanje svojeg ponašanja je važan dio.

Obnova

Sljedeća faza usredotočena je na obnovu. To često zahtijeva sposobnost učenja iz iskustva kako biste mogli nastaviti dalje.

Razumijevanje greške

To zahtijeva razumijevanje zašto ste učinili to što ste učinili i što možete učiniti da se to više ne ponovi.

Analiza

Kategorizirati svoje djelo znači analizirati točno ono gdje ste pogriješili.

Razgovarajte

Razgovor s drugim ljudima jedna je od najkorisnijih stvari koje možemo učiniti što se tiče naših osjećaja.

Riječi nam pomažu da razumijemo

Riječima razmišljamo kao ljudi. Ako nemamo riječi za svoje osjećaje, one ostaju oblaci negativnih misli, a ne specifične riječi poput 'krivnje', s kojom se možemo pozabaviti.

Zastanite i udahnite

Nikome nije od koristi ponavljanje greške. To vrijeđa vas i druge te ne mijenja ništa osim što se još gore osjećate.

Ako se osjećate loše nikome ne pomažete

To je jedan od glavnih razloga zašto je opraštanje samom sebi toliko važno. Instinktivno znamo da se zbog lošeg osjećaja osjećamo gore i svi to primijete.

Zahvalnost

Pokušajte krivnju zamijeniti zahvalnošću. Budite zahvalni za stvari koje imate u svom životu i kvalitetne odnose.

Ako niste u krivu, nemojte se ispričavati

Treba istaknuti da postoji puno slučajeva kada netko nije učinio ništa loše. Ako se ne osjećate krivima, ne ispričavajte se.

Naša prošlost može nas učiniti podložnima krivnji i sramoti

Na primjer, ljudi koji su pretrpjeli zlostavljanje mogu osjećati sram ili krivnju iako nisu učinili ništa loše.

Pozitivne asocijacije na samoopraštanje

Za one koji su učinili nešto pogrešno, prakticiranje samoopraštanja dokazano smanjuje stres, tjeskobu i depresiju. Slično tome, povezano je i s uspjehom, produktivnošću i koncentracijom.

Trebate si oprostiti

Također, kao i kod bilo kojeg oblika promjene, morate biti spremni oprostiti sebi. Ljudi također imaju tendenciju previđati problem i opravdavajući se za njih unaprijed.