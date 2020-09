Njena cijela garderoba je tako\u0111er u ru\u017ei\u010dastim nijansama. Ona \u010dak ima 100 pari cipela u svojoj omiljenoj boji.

-\u00a0Prije nego \u0161to sam postala u\u010diteljica, nau\u010dila sam \u0161ivati, pa sama ponekad izra\u0111ujem vlastitu odje\u0107u, ali uglavnom kupujem putem interneta i u trgovinama. Nikad nisam morala nositi uniformu za posao i nikada ne bih odabrala posao na kojem ne bih mogla nositi ru\u017ei\u010dastu boju - ka\u017ee Yasmin koja posljednjih 13 godina nije nosila drugu boju osim ru\u017ei\u010daste.

- Bilo je slu\u010dajeva kada sam morala oti\u0107i na sprovod ili ne\u0161to sli\u010dno, ali ako se to dogodi, posudim odje\u0107u. Ne posjedujem ni\u0161ta \u0161to nije ru\u017ei\u010dasto. Stvarno mi je \u010dudno da nosim bilo \u0161to drugo - ka\u017ee.

Sa 19 godina Yasmin je bacila svoje plave traperice - svoj posljednji odjevni predmet koji nije bio u\u00a0ru\u017ei\u010dastoj boji i nikad im se nije vratila.

- Moji \u0161kolski prijatelji mislili su da je to samo faza, ali kad su me vidjeli nekoliko godina kasnije, rekli su:\u00a0'Jo\u0161 uvijek nosi\u0161 ru\u017ei\u010dasto'.\u00a0Moja obitelj me podr\u017eava i ka\u017ee da im se to svi\u0111a - dodala je ova u\u010diteljica koja priznaje da je ljudi na ulici \u010desto \u010dudno gledaju, a neki i dobacuju ru\u017ene komentare.

- U po\u010detku sam se osje\u0107ala\u00a0vrlo nelagodno. Nije mi se svidjela pa\u017enja, ali s vremenom mi je to postalo normalno, a sada ni ne primje\u0107ujem gledaju li me ljudi - ispri\u010dala je.

Njezini u\u010denici su jako razumljivi, a zovu je\u00a0'Miss Pink'. Yasmin je otkrila da se\u00a0planira i udati u ru\u017ei\u010dastoj haljini, prenosi The Sun.

