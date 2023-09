'Opsjednutost zdravom hranom je bolest. Trči kući brzo peći pile da ne bi dobio crijevnu virozu'

Zagreb će uskoro biti domaćin kongresa o muškim poremećajima hranjenja pod naslovom "Men have it to" - kako kaže njegov organizator, dr. Hrvoje Handl - prvog takvog u svijetu. Ovaj psihijatar i psihoanalitičar već je godinama posvećen poremećajima u hranjenju, no u slučaju muškaraca to je nešto o čemu se još priča premalo, a posljedice su velike.