Organizatori vjenčanja otkrili kako znaju da brak neće uspjeti

Dok mnogi parovi postaju jači tijekom priprema za vjenčanja, neki će u tim trenucima stresa i uzbuđenja otkriti partnerovu pravu stranu te potencijalno problematična područja u njihovoj vezi. Ovo je deset točaka koje mogu ukazivati da par neće uspjeti održati dugu vezu i brak.

1. Jedan partner ne sudjeluje u planiranju vjenčanja

Nekoliko parova s kojima sam radila, samo je mladenka bila zainteresirana za planiranje i detalje vjenčanja. U međuvremenu, mladoženja se uopće nije zanimao za to, kaže jedna organizatorica vjenčanja. Kod mnogih parova obično je jedna osoba više zainteresirana za planiranje nego druga, no druga strana također se povremeno mora "uključiti" čak i ako to nije "njihova stvar". Kad se i organizator vjenčanja pita "Imate li vi uopće zaručnika?", to nije dobar znak.

2. Nisu se dogovorili oko budžeta za vjenčanje

Mnogo parova, najčešće mladenka, nije realna s time što si mogu priuštiti. Zaboravite vjenčanje - ako je jedan partner toliko u oblacima. Zamislite svoj budući život s tim problemom, kaže Leona Soleymani, osnivačica i vlasnica Best Bride, tvrtke za planiranje vjenčanja.

- Planiranje vjenčanja je ogroman budžetski izazov i veliki test za parove - kaže Ashley Douglass iz Ashley Douglass Events.

Partneri mogu potjecati iz vrlo različitog socijalno-ekonomskog statusa, s različitim doživljajima vjenčanja na kojima su prisustvovali. Neki se zato trebaju zaustaviti i shvatiti da vjenčanje nije natjecanje i da vas se time uopće ne prosuđuje - kaže.

3. Par se ne poštuje

Jedna velika crvena zastava diže se kad se partneri - ne poštuju. Kada primjerice mladenka ili mladoženja požele određenu stvar, a drugi partner pita "Zašto želiš to učiniti?", umjesto da kaže "Razgovarajmo o tome i zajedno dođimo do rješenja", to postaje problem, kaže Soleymani. Iako, dodaje, svaka borba ne mora uvijek biti negativna. Možda je to jednostavno njihov način funkcioniranja.

4. Ako jedan partner pokuša kontrolirati sve oko planiranja vjenčanja, to može ispasti katastrofa

Partner koji pretjerano nadzire sve tijekom planiranja vjenčanja, može biti takav i u braku, kaže Soleymani. Htjet će znati sve - gdje kupujete, koliko trošite, zašto ste to učinili, zašto niste izabrali nešto drugo. Tko želi živjeti s takvom osobom?

Foto: Dreamstime

5. Nevjesta ili mladoženja ne slažu se s obitelji svog partnera

Ako se jedan partner ne slaže s drugom stranom obitelji, to ne znači da njihova veza nikad neće uspjeti, ali to govori mnogo o tome kakav će biti njihov bračni život i ukazuje na moguće potencijalne sukobe unutar njega, kažu organizatori vjenčanja. Svaki stres ili drama tijekom planiranja vjenčanja puno govori o međusobnoj interakciji.

6. Par loše komunicira o tome što stvarno žele od vjenčanja

Leora Soleymani također je istaknula da je nedostatak zdravih komunikacijskih vještina ogromna crvena zastava. Pasivno-agresivan stav ili borba protiv malih detalja mogli bi sugerirati veće probleme u vezi. U životu se nailazi na veće odluke od toga koji cvjetni aranžman odabrati ili koji bend unajmiti.

Foto: Fotolia

7. Jedan partner koristi svog organizatora za vjenčanje kao terapeuta

Ne biste trebali plakati nikome drugome osim zaručniku/zaručnici. U zdravom odnosu su oni su ti koji će vas smiriti i pružiti vam potreban mir. Ako oni pogoršavaju situaciju, to nije dobar znak.

8. Nevjesta ili mladoženja traže od organizatora vjenčanja da nešto slaže partneru

Organizator vjenčanja nikada ne bi trebao biti posrednik, to nikada nije dobar znak.

- Imala sam parove koji su tražili da lažem partnera i kažem da nešto što žele nije dostupno, jer oni to nisu htjeli ili nisu htjeli platiti - rekao je Soleymani.

9. Par je nepristojan ili ne poštuje organizatora vjenčanja

Foto: Thinkstock

Neki ljudi jednostavno nisu baš simpatični, a to mogu reći i prema načinu na koji se odnose prema meni, kaže Soleymani.

- Neke su mladenke ili mladoženje jednostavno nepristojni - ne kažu vam hvala, žale se, vide loše u svemu. Planiranje vašeg vjenčanja trebalo bi biti sretno vrijeme, pa ako ne možete vidjeti dobro u najnevjerojatnijem trenutku u vašem životu, kada ćete - pita se.

10. Par se vjenča zato što se to očekuje od njih - a ne zato što stvarno žele

Imala sam parove koji su bili veoma frustrirani i možda bi i željeli otkazati vjenčanje, ali onda bi rekli: "Došli smo dovde, uskoro ćemo biti oženjeni, toliko smo novca uložili i to sad moramo ići do kraja", kaže Soleymani. Parovima je svadba bila u prvom planu, ali ne i brak.

- Bilo je jasno da se nisu zaljubili i jednostavno su pošli od toga da se žele vjenčati, a to su željele i očekivale njihove obitelji. I evo "dobre djevojke" ili "dobrog momka" koji se pokušavaju uvjeriti da je to ispravno. To je vrlo žalosno vidjeti - zaključuje organizatorica vjenčanja.

