Organizirajte svoj make-up uz ovih 6 savjeta: Jako su korisni!

Ako imate gomilu šminke i znate da trebate odvojiti malo vremena kako biste provjerili rok valjanosti, koristite li određene proizvode ili ne, vrijeme je da to napravite sada. Dobra organizacija je ključni dio brige o sebi, a s ovim savjetima nećete se više mučiti kako biste u hrpi stvari pronašli svoj omiljeni ruž ili maskaru bez koje ne možete.

Na bočicama provjerite rok valjanosti

I make up ima rok trajanja, a kad on istekne, gubi se učinak aktivnih sastojaka i konzervansa. Ako na nekom proiz­vodu ne možete pronaći datum, provjerite povijest narudžbi ili se pokušajte prisjetiti kada ste ga kupili. Sve što nanosite blizu očiju trebali biste baciti u roku od tri do šest mjeseci, a sve proizvode za usne nakon godinu dana. Suhe proizvode možete koristiti i do 18 mjeseci.

Izbacite sve što izgleda i miriše čudno

Ako primijetite da se boja pudera promijenila ili vam se tekstura čini drugačija nego prije, smjesta se riješite tog proizvoda. Znak da su kistovi spremni za zamjenu obično je znatan gubitak dlačica ili činjenica da im se oblik ne vraća u prvotno stanje nakon pranja.

Proizvode koje ne koristite darujte

Izdvojite proizvode koji su dobri, ali jednostavno nisu za vas i poklonite ih prijateljici, sestri ili mami, osobi za koju znate da će ih rado koristiti.

Operite sve i dezinficirajte

Kistove i spužvice za make up u pravilu bi trebalo čistiti nakon svakog korištenja. Između korištenja pošpricajte svoje kistove 70-postotnim alkoholom. Jednom mjesečno izdvojite vrijeme za dubinsko čišćenje toplom vodom i šamponom za pranje kistova ili nježnim, baby šamponom.

Olovke za oči trebate šiljiti najmanje jednom tjedno kako biste uklonili gornji sloj. Zatim ih slobodno pošpricajte alkoholom u spreju.

Ako vam je ruž pao na pod nožem uklonite gornji dio. Pakiranja u kojima se šminka nalazi također očistite vlažnom maramicom za dezinfekciju.

Ne držite stvari u kupaonici

Možda se čini logičnim mjestom za odlaganje, ali najvlažnija prostorija u vašem domu kao stvorena je za razvoj bakterija i gljivica, zbog čega ćete se s omiljenim proizvodima pozdraviti puno brže nego što ste planirali.

Čepove i poklopce dobro zatvarajte

Ovo pravilo vrijedi posebno za primere i BB kreme koji sadrže antioksidanse i druge sastojke za njegu kože.

