Video instrukcije: Što nam treba za lijepe obrve i kako ih urediti

Foto: Dreamstime

Obrve su okvir oka, no nisu simetrične, već slične. To znači da ako ih pokušamo u potpunosti ujednačiti, moglo bi se dogoditi da ih sredimo 'do kraja', odnosno pretjeramo

Ključ lijepih obrva je upravo u tome – znati koje bismo trebali odstraniti. Za početak potrebno je imati dobru pincetu koja je vrlo oštra, kako bismo bili sigurni da će svaka dlačica otići s korijenom. Dobre su one s kosim kutom jer neće počupati kožu i dobro 'love' dlačicu. Krenite iscrtavanjem samog oblika, za to je idealna kremasta olovka za obrve.