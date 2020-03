Organizirajte svoje torbice: Na vrata objesite vertikalne kukice

Dosta vam je guranja torbica u istu ladicu ili njihovo držanje na hrpi u ormaru. Isprobajte jednu od ovih strategija koje će uvesti reda u vašem ormaru.

1. Objesite ih na kukice

Vješanje štedi prostor i na ovaj način torbice će vam biti nadohvat ruke. Umjesto uskih kukica koje mogu oštetiti remene i uzrokovati nabore, birajte šire kuke.

2. Poredajte ih na vidljivo mjesto

Umjesto da torbice gurate u ladice i pritom nakon nekog vremena zaboravite da postoje, poslažite ih na vidljivo mjesto na policu. Za pismo torbice možete koristiti i metalne pregrade za pisma.

3. Grupirajte ih

Pospremite ih prema važnosti i učestalosti upotrebe. One koje koristite često neka vam budu pri ruci, a one za izlaske posložite negdje drugdje. Za to možete koristiti i viseće mrežice za grupiranje odjeće koje mogu visiti s ormara, piše Real Simple.

