Organiziraju izlete za samce: Ne spajamo ih da pronađu ljubav...

Dina Grgurić iz Zagreba vodi izlete za samce, a ističe da ne organiziraju ‘spajalicu’, ali ako se netko zaljubi, to je veliki plus. Cilj je da se ljudi dobro provedu i nauče nešto novo

<p>Bilo nas je 18 u autobusu, različite dobi, od 24 do 69 godina, različitih zanimanja, pa i društvenog statusa, a već i prije nego što smo došli do Velesajma i krenuli prema izlazu iz Zagreba, bili smo kao jedno, kao da se poznajemo godinama.</p><p>POGLEDAJTE VIDEO: Austrijanci traktorom stigli u Hrvatsku </p><p>Nastavilo se tako tijekom cijelog izleta u Gorski kotar, uz puno smijeha i šale, tako da sam već sad sigurna da idem i na sljedeći izlet i jedva čekam da ga iz agencije najave, kaže nam gospođa<strong> Martina</strong>, jedna od izletnica koja je bila na prvom izletu za samce, projektu u organizaciji putničke agencije Wander Travel iz Zagreba.</p><p>Riječ je o ideji koja se dugo “kuhala” i brižno pripremala, kažu u agenciji, jer cilj nije to da okupljaju samce i organiziraju “spajalicu” nego da ljudima koji u određenom trenutku zbog različitih okolnosti nemaju s kim putovati pruže priliku da putuju bez stigme zbog toga što su sami i bez opterećenja da na tom putovanju moraju pronaći partnera.</p><p>Ukratko, bez ikakvih opterećenja i očekivanja, osim da se – dobro zabave i uživaju.</p><p>- Često smo bili u situaciji da se ljudi raspituju za pojedino putovanje pa onda odustanu zato što im je nezgodno to što bi trebali putovati sami. Nije to problem samo onih koji nemaju životnog partnera. Naime, čak i ako ste samac, obično imate članove obitelji ili prijatelje s kojima putujete. No u današnje vrijeme nije lako uskladiti slobodno vrijeme i želje. Dogodi se da partner ili prijatelj rade, imaju drugih obaveza ili im se jednostavno ne putuje, a mnogima nije ugodno odlučiti se na to da putuju sami u grupi u kojoj su uglavnom parovi ili obitelji. Zato smo odlučili pokrenuti projekt izleta za ljude koji zapravo u nekom trenutku nemaju partnera za putovanje - pojašnjava Dina Grgurić, jedan od vodiča na ovom projektu.</p><p>Dodaje kako je prvi izlet nadmašio i njihova očekivanja.</p><p>- Cilj nam je da ljudi vide poneku znamenitost, čuju nešto o povijesti i uživaju u nekim manje poznatim detaljima koje inače sami možda nikad ne bi otkrili, a da se uz to dobro zabave kako bi s tog putovanja ponijeli što više lijepih uspomena – kaže <strong>Dina Grgurić.</strong></p><p>Tako je na izletu u Gorski kotar jedna od postaja bilo kaubojsko selo Roswell, u kojem je sniman kultni film “Winnetou”, posjetili su jedan adrenalinski park i uživali u ugodnoj šetnji predivnim Fužinama.</p>