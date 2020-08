Orgazam je moguć, ali nije cilj: Evo kako se radi tantra masaža

To se ponekad naziva i jednostavno erotskom masažom, iako masaža tantre također uključuje elemente daha, meditacije i pozornosti i nije nužno seksualna

<p>Tantrička masaža je stil masaže koji se temelji na principima tantre, drevne duhovne prakse koja potječe iz srednje i jugoistočne Azije. U većini modernih praksi na zapadu, tantrička masaža uključuje masiranje i stimuliranje cijelog tijela s posebnim naglaskom na osjetljiva područja poput penisa i vulve. </p><p>POGLEDAJTE VIDEO: Masaža</p><p>To se ponekad naziva i jednostavno erotskom masažom, iako masaža tantre također uključuje elemente daha, meditacije i pozornosti i nije nužno seksualna. Trebate razumjeti da je tantrička masaža jedinstven i vrlo poseban oblik masaže. Kao i kod drugih vrsta masaže, tantrička masaža ima svoje jedinstvene prednosti. Ova masaža se fokusira na osjećaje i duhovno stanje više nego na fizičko zdravlje.</p><p>Za pravilno izvođenje ove masaže, osoba koja ju radi mora savladati osnovne i napredne principe tantre i meditacije. Tantrička masaža uvijek započinje sa drevnim tantričkim ritualima i meditacijom kako bi se fokusirali na čakre i duhovnu vezu sa cijelim svemirom. Tantra potječe od drevnih hinduističkih, budističkih i jainskih tradicija, iako se većina tantre koja se uči i prakticira na Zapadu može nazvati neotantrom, modernom prilagodbom koja se posebno usredotočuje na svetu seksualnost za razliku od drugih duhovnih i religijskih elemenata tradicionalne tantre. </p><h2>Što se događa tijekom tantra masaže?</h2><p>Što se događa tijekom tantra masaže koja se nudi u masažnom studiju ili spa centru, uvelike će se razlikovati ovisno o ustanovi. Općenito, tantrička masaža uključuje masiranje i stimuliranje cijelog tijela, uključujući genitalije, dok se fokusira na dah, meditaciju i druge duhovne prakse ili rad s energijom. Neki oblici tantričke masaže uključuju yoni masažu (fokusiranu na vulvu), lingam masažu (fokusiranu na penis) i masiranje svetog mjesta (prostate).</p><p>Tantrička masaža može se prakticirati i kod kuće s partnerom i može biti način da se u seksualni život para uvede sporiji i intimniji oblik seksualnosti.</p><p>Ljudi mogu doživjeti orgazam tijekom masaže tantrom, iako to nije cilj. Tantrička masaža više se odnosi na uživanje, oslobađanje energetskih blokova i napetosti te duhovno povezivanje s drugom osobom. Seks obično nije dio tantra masaže, mada tantra masaža može biti uključena u tantričko seksualno iskustvo između parova.</p><p>Iako su nepotrebni, ulja i losioni se mogu koristiti. Stoga, da se ne umanji cjelokupni učinak ovog oblika masaže, izbjegavajte mirisna ulja koliko možete jer mogu ometati. Jedino što vam je potrebno za ovu masažu je meditacija i glazba.</p><p>Partneri se moraju usredotočiti na disanje, vizualizaciju i meditaciju. Kombinacijom ovih elemenata oba partnera više se povezuju sa mislima i osjećajima onog drugog te postaju svjesniji sebe i svog tijela.</p><p>Za idealnu tantričku masažu, partneri se moraju izmjenjivati u masaži. Bitno je da masirate cijelu površinu tijela kako bi vaša koža bila opuštenija prilikom dodira partnera. Legnite na mekanu podlogu, a pomoću jastuka se dodatno ugodno smjestite.</p><p>Ovakav oblik masaže stavlja partnere u ranjivu poziciju, jer se moraju podložiti dodirima drugog i biti otvoreni jedan prema drugom. Iako se čini da se uglavnom radi o fizičkim dodirima, tantrička masaža omogućava partnerima da dijele intimnost na emocionalnoj razini koju možda još nisu iskusili.</p><h2>Lingam masaža</h2><p><strong>Lingam masaža fokusirana je na penis</strong></p><p>Glavna stvar je da se čovjek treba opustiti što je više moguće, riješite se negativnosti. Preporučuje se kupanje s opuštajućim aromatičnim uljima ili tušem, koristite duboke tehnike disanja.</p><p>Atmosfera u sobi bi trebala biti udobna i mirna. Osjetljiva svjetlost, opuštajuća glazba, svijeće i slično.</p><p>Osoba bi trebala ležati na leđima, raširenih nogu. Kako bi se olakšao pristup penisu, ispod stražnjice se preporučuje staviti jastuk. Neće biti suvišno staviti ručnike presavijene u jastuk ispod unutarnje strane koljena.</p><p>Masaža - postupak je dugačak, pa se bol u donjem dijelu leđa, nogu i ostaloj neudobnosti ne bi smjelo osjetiti. Optimalna poza - stoji, sa strane, ispred, sjedi na struku partnera, pokazujući noge prema glavi.</p><p>Za početak je potrebno provesti opću opuštajuću masažu cijelog tijela. Trebali biste početi s nogama - glavnom centru, gdje se stres nagomilava. Postupno se krećite prema bedrima i stražnjici. Penis i susjedna područja ne smiju se dotaknuti. U ovoj fazi ženski cilj je dati opuštanje, spasiti od akumuliranog negativnog umora. Zatim možete otići do struka, leđa, prsa. Pokreti trebaju biti milujući, udarajući, uz lagani pritisak. Trajanje je 15-20 minuta.</p><p>Kad žena shvati da je čovjek opušten, mora mu pokazati što je Lingama. Pozornost treba obratiti ne samo na penis, već i na susjedna područja: testisi, pubis, erogeno područje između skrotuma i anusa - poznate muške točke G. Masiranje testisa, potrebno je pokazati točnost, opisana zona je izuzetno osjetljiva, jak pritisak može uzrokovati nelagodu.</p><p>Za bolji kontakt s kožom, preporučljivo je koristiti posebna ulja za masažu i maziva. Površine moraju biti što je moguće glađe, što će osigurati maksimalan osjet dodira. Suhoća ruku i penisa će izazvati prekomjerno trenje i nelagodu.</p><p>Linga ne mora nužno završiti s orgazmom. Žena ne bi trebala slijediti taj cilj. U svakom pokretu, nježnost, glatkoća, senzualnost treba pratiti bez intenzivne stimulacije za ejakulaciju. Što duže traje postupak, to će biti učinkovitije. </p><h2>Yoni masaža</h2><p>Yoni masaža nema za krajnji cilj orgazam žene koja je prima. Ukoliko yoni masažu ženi daje njezin partner, čak ni tada primarni cilj nije orgazam. Ali može biti.</p><p>Međutim, ako se yoni masaža prima od nekog drugog (a ne od partnera), bitno je razjasniti neke stvari.</p><p>Vrlo je važno imati na umu da je yoni masaža zapravo energetska masaža (kao uostalom i sve masaže) i da kao takva svoje djelovanje širi ne samo na naše fizičko tijelo, nego i na emotivne i energetske zapise na našem tijelu.</p><p>Zbog svega toga njezina svrha može biti izgrađivanje povjerenja i intimnost, i u odnosu terapeuta i primateljice, ili partnera i primateljice.</p><p>Koristi se i u terapeutske svrhe prvenstveno kako bi se ženama pomoglo da pređu preko seksualnih blokova ili trauma, da se ponovno povežu sa svojim kreativnim središtem, a posebno sa svojom ženskosti. Sa zadovoljstvom. Koje joj daje njezina yoni.</p><p>Svrha yoni masaže može biti samo masaža. Ipak, s obzirom da se u yoni nalaze akupunkturni meridijalni i živčani završeci cijelog tijela, te da stoga vagina ima refleksološka područja povezana sa tjelesnim organima, ova masaža neobično okrepljuje.</p><p>Vrlo je važno imati na umu da je yoni masaža zapravo energetska masaža (kao uostalom i sve masaže) i da kao takva svoje djelovanje širi ne samo na naše fizičko tijelo, nego i na emotivne i energetske zapise na našem tijelu.</p><p>Zbog svega toga njezina svrha može biti izgrađivanje povjerenja i intimnost, i u odnosu terapeuta i primateljice, ili partnera i primateljice.</p><p>Koristi se i u terapeutske svrhe prvenstveno kako bi se ženama pomoglo da pređu preko seksualnih blokova ili trauma, da se ponovno povežu sa svojim kreativnim središtem, a posebno sa svojom ženstvenosti. Sa zadovoljstvom. Koje joj daje njezina yoni.</p><p><strong>Masažu vagine možete i sami izvoditi </strong></p><p>Krenite od stidnih usana, svaku uzmite među prste i po dužini masirajte, a potom ih trljajte jednu o drugu. Kada se vagina navlaži, u nju gurnite jedan ili dva prsta i masirajte njezine stijenke. Odgađajte orgazam koliko god je moguće na način da usporite pokrete i stanete te duboko dišete. Masiranje vagine ima sličan učinak kao masaža stopala jer razbija blokade u tijelu. Za ovu masažu koristite ulje ili lubrikant, piše<a href="https://www.mindbodygreen.com/articles/tantric-massage" target="_blank"> Mind Body Green.</a></p>