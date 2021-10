Domaći dizajnerski koncept brend Mojati dizajnirao je i predstavio Zagreb Green Horseshoe To Go - jedinstvenu i održivu posudu za začinsko bilje u obliku zagrebačkih donjogradskih parkova, odnosno tako zvane Lenucijeve potkove.

Zelena potkova ili Lenucijeva potkova je naziv za donjogradsku urbanističku matricu/cjelinu koja se sastoji od niza trgova i parkova u Donjem gradu u Zagrebu, koja je poslužila kao inspiracija mladim dizajnerima iza brenda Mojati za samosloživu kutiju za začinsko bilje s kojom svatko u svoj dom može unijeti djelić Zagreba.

Posuda za začinsko bilje dizajnirana je tako da se u nju sadi i izrasta bilje u obliku poznatih i obožavanih zagrebačkih parkova koji čine Lenucijevu potkovu. Dužinom otvora u obliku Lenucijeve potkove sadi se sjeme u prethodno postavljenu zemlju na dno posude. Uz svaku posudu za začinsko bilje stiže i paketić zemlje i sjeme bosiljka ili mente iz craft cvjećarnice Đardin.

Zagreb Green Horseshoe To Go posuda za sadnju je u potpunosti održiva, jer je izrađena od polipropilena. To je materijal velike izdržljivosti kojeg je moguće reciklirati i ponovno upotrijebiti. Kreativni trio iza branda Mojati ovim proizvodom poziva na okretanje zelenoj i promišljenoj budućnosti te poručuju da budućnost nije nužno ukidanje plastike već njeno pravilno korištenje i recikliranje. Ukoliko posudu i/ili nešto od drugih kupljenih proizvoda kupac poželi vratiti, Mojati tim ih pravilno reciklira, a kupac ostvaruje popust pri idućoj kupnji.

S ovim proizvodom brend Mojati sudjelovao je u natječaju Piece of Zagreb, nakon čega je nagrađen posebnim priznanjem Turističke zajednice grada Zagreba. Uz to, predstavljen je i nominiran za nagradu na nedavno završenom Zagreb Design Weeku, u kategoriji produkt dizajna.

Posuda za začinsko bilje Zagreb Green Horseshoe To Go dostupna je po cijeni od 229 kuna, a može se kupiti na prodajnim mjestima Babushka Boutique (Vlaška ulica 7), Tvoje (Martićeva 14f) i Đardin (prilaz Gjure Deželića 89) ili naručiti putem službenog Instagram i Facebook profila.

Inače, koncept brend Mojati je nastao 2017. godine, kao projekt dvije najbolje prijateljice čiji je cilj uhvatiti dobre vibracije iz svih krajeva svijeta i pohraniti ih u jednom Mojati proizvodu. Začetnice brenda su diplomirana arhitektica Jelka Margarita Bogdanić i studentica prava Ira Pećarević, a timu se kasnije pridružio i student dizajna Karlo Jelić.