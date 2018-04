Originalni proizvod: Prvu torbu sašila na bakinoj šivaćoj mašini

Imam četrdesetak kupaca koji su tu od samog početka i o njima doslovno znam sve, od toga koji broj cipela nose do toga kako dišu. To je tajna mog uspjeha. Učinit ću sve da moj kupac bude zadovoljan, počinje svoju priču vedra i energična Morena Gluščević (30), vlasnica obrta Indigo World.

Indigo World torbe sad su već dobro poznate cijeloj Hrvatskoj, ali i šire. Neke su čak otišle i u daleku Nizozemsku ili nešto nam bližu Njemačku, a s obzirom na njihovu kvalitetu i originalnost to ne iznenađuje.

Be a Phoenix 33x29x7 cm xxl Custom made <3 100% hand made in Cro <3 Posted by Torbice I Nakit by Indigo World on Wednesday, August 9, 2017

Nakit nastao iz hobija

- Oduvijek sam nešto sama izrađivala, slikala, crtala, stvarala. Valjda su to geni, ne možeš takav postati. U mojoj obitelji svi su vrlo kreativni. Pri kraju studija ekonomije iz hobija sam počela izrađivati nakit, za koji sam stvarno dobila pozitivne kritike od prijatelja. U tom razdoblju već sam počela raditi u struci s investicijskim fondovima, ulaganjima i dionicama, ali to nekako nije baš bio moj poziv, pa sam zaključila da ću se ipak baviti ovime - prisjeća se Morena.

Torbe je počela i oslikavati

Foto: Pixsell

Tri godine razmišljala je o tome postoji li uopće mogućnost da radi taj kreativni posao i da od njega živi.

- No jedno ljeto jednostavno sam odlučila da postoji i da ću probati. Tako sam najzad i krenula - smije se Morena.

Ideja za izradu torbi rodila se nakon što je sasvim slučajno u podrumu kuće našla staru bakinu šivaću mašinu.

- Srećom, mašina je već imala konac jer je inače pitanje gdje bih završila. Ništa o tome nisam znala. Nakon trideset loših pokušaja dogodio se jedan dobar. Ne mogu baš reći da je to bila torba, ali bilo je nešto slično. Ubrzo mi je i to, kao i većina stvari koje radim, dosadilo i nije mi bilo dovoljan izazov, pa sam te torbe počela i oslikavati - kaže Morena te dodaje kako je s nakita odlučila prijeći na izradu torbi jer je nakita u to vrijeme bilo previše, radili su ga svi.

Foto: Pixsell

U to vrijeme fimo masa je bila jako popularna, a ja se njome nekako nisam mogla dovoljno izraziti. A i kupci su sami od sebe počeli tražiti da sve bude personalizirano, pa sam počela izrađivati motive na torbama koje ja volim i koji se meni sviđaju, govori Morena. Uvijek je, kaže, bilo neko pitanje može li se promijeniti boja, motiv, da curica ima plavu kosu umjesto žutu ili takvo nešto.

Oduševljena narudžbama

- Zato sam počela oslikavati personalizirane torbe, i to isključivo po narudžbi. Kupci mogu naručiti bilo koji motiv, citat, tekst i slično, odabrati veličinu, boju, oblik poklopca, način kopčanja, ma sve - pojasnila je Morena. Kaže i kako je svaka torba posebna jer ne postoji šablona po kojoj se one oslikavaju.

Happy 🌹 33x29x7 cm XXL 100 % ručno oslikano i izrađeno u Cro <3 Eko koža Posted by Torbice I Nakit by Indigo World on Sunday, April 15, 2018

- Klijent opiše što želi, pošalje neki svoj crtež ili fotografiju i onda mi to, najbolje što znamo, prenesemo na torbu. To doslovno može biti bilo što što želite. Ne biste vjerovali kako su ljudi maštoviti. Svakom novom narudžbom me iznova oduševe - kaže Morena kroz smijeh te dodaje da su njihove torbe u potpunosti hrvatski proizvod, na što su jako ponosni.

- Cijela izrada obavlja se ovdje, u Hrvatskoj. Dobijemo balu materijala, koji sami izrezujemo, šijemo, krojimo, oslikavamo. Torbe izrađujemo od ekokože, koju također nabavljaju naši, domaći dobavljači - objašnjava Morena.

Što se imena tiče, ono je Morenina kreacija.

Keep moving 🚲 33x29x7 cm XXL 100% ručno izrađeno i oslikano u Cro <3 Eko koža Posted by Torbice I Nakit by Indigo World on Tuesday, April 10, 2018

- Imena sam se sjetila jer su mi odmalena pričali da mi vide nekakvu auru iznad glave koja se povezuje s indigo djecom, valjda jer sam ta generacija. Zbog toga sam počela malo čitati o indigo djeci, pa je ispalo da su ona hiperaktivna, često im znaju reći da imaju ADHD, ne vole autoritet, vole kreativne stvari itd.

Podrška joj je majka

Bilo je tako indigo simo pa tamo - indigo world. Čak je bilo nekoliko prijedloga da promijenim ime, ali nisam htjela. To je bilo to - priča naša sugovornica.

Moji snovi 33x29x7 cm XXl 100% ručno izrađeno i oslikano u Cro <3 Eko koža Posted by Torbice I Nakit by Indigo World on Wednesday, March 14, 2018

Danas zajednica Indigo World na društvenim mrežama ima gotovo pedesetak tisuća članova, pa originalnih ideja za izradu novih i nadasve zanimljivih torbi ne nedostaje.

A ova mala maštovita radionica više se ne sastoji samo od vlasnice i osnivačice nego su u njoj stalno zaposlena tri radnika i Morenina najveća podrška, njena majka.

