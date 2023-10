Orson Welles je 'prevario' svoju publiku pa postao vrlo poznat

Dame i gospodo, prekidamo naš glazbeni program zbog izvanrednih vijesti. 20 minuta prije osam, prema središnjem vremenu, prof. Farell s opservatorija Mount Jennings, Chicago, Illinois, uočio je nekoliko eksplozija zapaljivog plina koje su se pojavile u pravilnim razmacima na Marsu. Spektroskop je pokazao da je zapaljivi plin vodik i da se kreće prema Zemlji velikom brzinom..., tim je riječima tad 23-godišnji Orson Welles 30. listopada 1938. godine započeo emitiranje drame "Rat svjetova" (The War of the Worlds) na američkoj radijskoj postaji CBS. Sljedeće jutro Welles se probudio i otkrio da je čovjek o kojemu se najviše govori u Americi.

Ova radio drama emitirana je uoči Noći vještica. To je bila adaptacija 40 godina starijeg romana "Rat svjetova" H. G. Wellsa koji govori o invaziji Marsovaca na zemlju. Prije početka emisije rečeno je o čemu se radi, ali većina slušatelja program je počela pratiti sa zakašnjenjem. Invazija Marsovaca već je bila u toku, a to je prouzročilo paniku među milijunima slušatelja koji nisu znali o čemu je zapravo riječ.

Foto: Mihaela Erceg

Građani su zatrpali pozivima policijske telefone, radio postaje, novinske kuće, a organizirane su čak i molitve. Wellesu su u izravnom prijenosu pomagali glumci iz skupine Mercury Theatre, a sudjelovao je Bernard Herrmann sa svojim orkestrom od 27 glazbenika. Na konferenciji za novinare ujutro nakon radio emisije Welles je više puta zanijekao da je ikad namjeravao prevariti slušatelje. Ali rijetko tko mu je vjerovao. Zahvaljujući ovoj emisiji Welles je postao poznat i u Hollywoodu, u kojemu je uskoro snimio i film "Građanin Kane".

Bospor je tjesnac između Europe i Male Azije koji povezuje Crno s Mramornim morem. Smatra se jednim od najvažnijih vodenih putova. Tjesnacem godišnje prođe 50.000 brodova, a preko Bospora su sagrađena dva mosta - Bosporski most i Most Fatih-Sultan-Mehmeda. Bosporski most je 16. najduži viseći most na svijetu. Gradnja je trajala tri godine, a završena je 30. listopada 1973., dan nakon 50. godišnjice osnivanja Republike Turske.

Foto: Igor Kralj/PIXSELL/ (ILUSTRACIJA)

Diego Armando Maradona rođen je 30. listopada 1960. u Buenos Airesu. Bio je jedan od najpoznatijih nogometaša na svijetu, te svjetski prvak s Argentinom iz Meksika 1986. godine. Po ocu je talijanskih i indijanskih korijena, a po majci španjolskih i hrvatskih korijena. Djed mu je bio Mateo Kariolić podrijetlom s otoka Korčule. Stariju kćer Dalmu nazvao je po Dalmaciji. Umro je 2020. godine.

Više vremeplova pročitajte OVDJE

POGLEDAJTE NOVU EPIZODU TARIKA I BUKIJA: