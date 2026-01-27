Ortodontsko-kirurška terapija odraslih - Evo što trebate znati

Zahvati u području čeljusti značajno su u porastu, a odrasli sve češće odlučuju na estetske i funkcionalne intervencije u području glave. Prema nedavnim istraživanjima, segment tržišta estetskih i funkcionalnih korekcija lica i čeljusti bilježi godišnji rast od preko 10%, a posebna pažnja posvećuje se kombinaciji estetskih operacija glave i podrške ortodontskim tretmanima. Moderne tehnologije omogućile su kraći oporavak i lakše postizanje optimalne estetike lica, dok potrebna ortodoncija prije ili nakon zahvata dodatno doprinosi dugoročnoj stabilnosti i estetici.

Kod odraslih koji se osjećaju nezadovoljno izgledom lica, osobito profilom, promjene u kostima, mišićima i zglobovima, uz prethodne operacije ili kronične muskuloskeletne tegobe, mogu dovesti do potrebe za novom ravnotežom u sustavu žvakanja. Upravo zato je ortodoncija prije zahvata, s mogućim nastavkom ortodontskog tretmana nakon operacije, od presudne važnosti kao dio strateškog plana koji spaja funkcionalnu rehabilitaciju i profinjenu estetiku osmijeha.

Zašto razmišljati o ortodonciji u kombinaciji sa zahvatom

U ortodontsko-kirurškoj terapiji poželjno je započeti s ortodontskim tretmanom prije samog zahvata. Na ovaj način pripremaju se optimalni uvjeti za operaciju, čime se povećava vjerojatnost uspjeha i olakšava postoperativna prilagodba. Operativni zahvat u području čeljusti ili kralježnice često rješava primarni problem, ali može utjecati na napetost mišića te odnos gornje i donje čeljusti. Posljedično, mogu se javiti promjene u trošenju zuba, stabilnosti zagriza ili čak posljedični problemi sa zglobom čeljusti.

Ortodontska terapija pomaže prilagoditi žvačni sustav i:

Uskladiti zubne lukove i rasteretiti temporomandibularni zglob,

Poboljšati funkciju žvakanja i izgovora,

Postići skladniju liniju usana i brade,

Stabilizirati rezultate zahvata na duži rok.

Terapijski pristup koji započinje ortodoncijom, a zatim ide prema kirurškom zahvatu omogućuje postizanje optimalnih rezultata, kako funkcionalnih tako i estetskih.

Foto: Dentalibrium

SARPE kirurško širenje gornje čeljusti

Jedan od postupaka koji se koristi kod odraslih pacijenata u sklopu ortodontske terapije je SARPE (kirurško potpomognuta palatinalna ekspanzija gornje čeljusti). Ova metoda pruža izvanredne funkcionalne i estetske rezultate kod pacijenata s preuskom gornjom čeljusti, što može uzrokovati probleme sa zagrizom ili funkcijom žvakanja.

Tijekom SARPE zahvata, ortodont prvo osigurava odgovarajuće uvjete kroz planirani ortodontski tretman. Nakon toga, kirurg pažljivo oslobađa odabrana područja gornje čeljusti kirurškim zahvatom. Ortodont u ovoj fazi koristi posebni uređaj (ekspander) kako bi postupno širio čeljust. Operacija se izvodi pod općom ili lokalnom anestezijom, ovisno o potrebi i preporuci liječnika.

Oporavak traje od nekoliko tjedana do nekoliko mjeseci, tijekom kojih ortodont i kirurg surađuju kako bi osigurali uspjeh terapije. Mnogi pacijenti primjećuju značajne estetske benefite te lakše disanje na nos, čime se značajno povećava ukupna kvaliteta života.

Kompleksne operacije čeljusti za korekciju pozicije

Uz SARPE, u nekim slučajevima mogu biti potrebne operacije obje čeljusti ili samo jedne čeljusti. Ovaj sveobuhvatni postupak uključuje kirurške intervencije za pomicanje čeljusti prema planiranom položaju. Međutim, pravilno pripremljen ortodontski plan terapije prije zahvata ključan je za postizanje optimalnih rezultata.

Cilj ovakvih zahvata je usklađivanje funkcionalnosti žvakanja i estetskih proporcija lica. Svaka operacija i ortodontska terapija prate individualizirani plan, čime se pacijentima omogućuju dugotrajni i stabilni rezultati.

Posvećenost svakom pacijentu tijekom cijele terapije

U Ordinaciji Dr. Katarina Krajačić svakom pacijentu pristupa se s posebnom pažnjom, razumijevanjem njegovih potreba i očekivanja kroz cijeli proces liječenja. To započinje detaljnom analizom stanja, koja omogućuje stvaranje individualiziranog plana terapije. Naš fokus je više od postizanja željenoga estetskog izgleda i funkcionalnosti – posvećeni smo pružanju kontinuirane podrške i praćenju pacijenata kroz sve faze terapije.

Funkcionalna i estetska dijagnostika uključuje najnoviju tehnologiju, poput 3D snimanja, digitalnih dentalnih otisaka te procjenu funkcionalnosti žvakaćeg sustava, dok multidisciplinarni pristup jamči pružanje vrhunske njege. Naš tim redovito prati napredak svakog pojedinog pacijenta, osiguravajući da se svaki aspekt terapije – od udobnosti do rezultata – promišljeno i pažljivo kontrolira. Naša posvećenost rezultatima i kontinuiranom praćenju pacijenata ključni su elementi na putu ka postizanju dugoročnih uspjeha.

Terapijske opcije: bravice i prozirni alajneri

Ovisno o specifičnim potrebama pacijenta, terapeutske opcije uključuju:

Estetske bravice s niskim trenjem za precizan pomak,

Prozirne alajnere i Invisalign za diskretno pomicanje zuba,

Mini-implantate za dodatnu stabilnost složenih pomaka.

Posebna pažnja posvećuje se zdravlju zglobova, parodonta i mišićnog tkiva kako bi proces liječenja bio siguran i učinkovit.

Integrativni pristup i podrška tijekom oporavka

Za pacijente s dodatnim poteškoćama, poput bolova u vratu ili glavobolja, medicinska akupunktura može pridonijeti oporavku smanjenjem napetosti mišića i poboljšanjem cirkulacije. Multidisciplinarni pristup, uključujući suradnju s fizioterapeutom, doprinosi cjelovitom zdravlju pacijenta i smanjuje rizik od recidiva.

Posebna pažnja posvećuje se svakom detalju tijekom čitavog procesa, a naš tim osigurava da se pacijenti osjećaju ugodno i podržano od prve konzultacije do završnog rezultata.

Kada započeti terapiju nakon operacije?

Ortodontska terapija započinje i prije operacije kako bi se osigurali idealni uvjeti za kirurški zahvat, ali i dugoročnu stabilizaciju rezultata. Nakon oporavka od kirurške intervencije, proces liječenja se nastavlja ortodontskim tretmanima.

U ranim fazama terapije naglasak je na udobnosti pacijenta i prilagodbi, dok se kroz detaljan plan i angažman osigurava da funkcionalnost i estetika napreduju zajedno.

Naša misija u Ordinaciji Dr. Katarina Krajačić je pomoći pacijentima svih dobi kroz vrhunske ortodontske usluge temeljeći se na potpunom povjerenju i najmodernijim tehnologijama. S fokusom na cjelokupno zdravlje i posvećenošću praćenju svakog pacijenta tijekom cjelokupne terapije, naš tim vodi pacijenta kroz svaki korak na putu do zdravog osmijeha i skladnog izgleda.